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Η στάθμη του Ρήνου υποχώρησε σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα το Σαββατοκύριακο, απειλώντας τις μεταφορές σε έναν από τους σημαντικότερους εμπορικούς διαδρόμους για ενεργειακά προϊόντα και βιομηχανικές πρώτες ύλες στην Κεντρική Ευρώπη.

Στο Κάουμπ, ένα από τα πλέον κρίσιμα σημεία του ποταμού για τη ναυσιπλοΐα, η στάθμη υποχώρησε το Σάββατο στα 3 εκατοστά κάτω από ένα βασικό όριο αναφοράς. Πρόκειται για δείκτη που χρησιμοποιούν οι εταιρείες μεταφοράς προκειμένου να υπολογίσουν πόσο φορτίο μπορούν να μεταφέρουν με ασφάλεια τα πλοία, χωρίς κίνδυνο πρόσκρουσης στον πυθμένα ή προσάραξης.

Η στάθμη στο συγκεκριμένο κομβικό σημείο για τη διακίνηση άνθρακα, καυσίμων και βιομηχανικών εμπορευμάτων ανέκαμψε μετά την υποχώρησή της σε αρνητικό επίπεδο μέσα στο Σαββατοκύριακο, φτάνοντας τη Δευτέρα στα 2 εκατοστά.

Οι επιπτώσεις έχουν ήδη περάσει στο κόστος των μεταφορών. Η τιμή για τη μεταφορά diesel από το Ρότερνταμ στην Καρλσρούη αυξήθηκε κατά 15% τη Δευτέρα, έχοντας ήδη υπερδιπλασιαστεί μέσα στον Σεπτέμβριο, καθώς οι ξηρές καιρικές συνθήκες επιμένουν.

Κρίσιμη αρτηρία για τη βιομηχανία της Ευρώπης

Κατά μήκος του Ρήνου βρίσκονται μεγάλες χημικές μονάδες, διυλιστήρια και χαλυβουργίες, μεταξύ των οποίων εγκαταστάσεις των BASF, Bayer, Covestro και Shell. Ο ποταμός αποτελεί βασική μεταφορική αρτηρία, συνδέοντας τα ευρωπαϊκά βιομηχανικά κέντρα με τις παγκόσμιες αγορές.

Το ιδιαίτερα θερμό καλοκαίρι στη Δυτική Ευρώπη συνοδεύτηκε από επαναλαμβανόμενα κύματα καύσωνα και ξηρασίας, περιορίζοντας δραστικά τις ποσότητες νερού που καταλήγουν στον Ρήνο.

Η πολύμηνη διαταραχή έχει ήδη αναγκάσει ορισμένες εταιρείες του χημικού κλάδου να περιορίσουν την παραγωγή τους ή να κηρύξουν ανωτέρα βία για συγκεκριμένα προϊόντα. Η εξέλιξη επιβαρύνει περαιτέρω την ευρωπαϊκή χημική βιομηχανία, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη ταυτόχρονα με ασθενή ζήτηση, υψηλό ενεργειακό κόστος και εντεινόμενο διεθνή ανταγωνισμό.

Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται κατά μήκος του ποταμού βρίσκονται πλέον αντιμέτωπες με το ενδεχόμενο η αξιόπιστη πρόσβαση στον Ρήνο να μην μπορεί πλέον να θεωρείται δεδομένη. Η νέα πραγματικότητα αναδεικνύει παράλληλα τις διαφορές ανάμεσα στις εταιρείες που έχουν ήδη προετοιμαστεί για παρατεταμένες περιόδους ξηρασίας και σε εκείνες που εξακολουθούν να εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ομαλή λειτουργία της ποτάμιας ναυσιπλοΐας.

Χιλιάδες φορτηγά για την αντικατάσταση των μεταφορών

Ο Άρνε Λόμαν Ράσμουσεν, επικεφαλής έρευνας στην Global Risk Management, εκτιμά ότι η αντικατάσταση της μεταφορικής δυναμικότητας του Ρήνου θα ήταν εξαιρετικά δύσκολη. Μόνο για την αναπλήρωση των φορτίων πετρελαϊκών προϊόντων θα απαιτούνταν πιθανότατα περίπου 3.000 βυτιοφόρα φορτηγά καθημερινά.

Όπως επισημαίνει, η πτώση της στάθμης του Ρήνου είναι μία ακόμη επιβάρυνση που δύσκολα μπορεί να αντέξει η γερμανική οικονομία στην παρούσα συγκυρία.

Το πρόβλημα, σύμφωνα με τον ίδιο, υπερβαίνει τη σημερινή περίοδο ξηρασίας. Οι βροχοπτώσεις θα ανεβάσουν κάποια στιγμή ξανά τη στάθμη του ποταμού, όμως τα επεισόδια χαμηλής στάθμης παύουν σταδιακά να αποτελούν σπάνια καιρικά φαινόμενα και εξελίσσονται σε επαναλαμβανόμενο οικονομικό, εφοδιαστικό και περιφερειακό κίνδυνο για τις τιμές.

Οι προβλέψεις δείχνουν ότι η στάθμη στο Κάουμπ θα μπορούσε να υποχωρήσει ξανά κάτω από το κρίσιμο όριο ναυσιπλοΐας το βράδυ της Τρίτης. Οι ξηρές συνθήκες αναμένεται να διατηρηθούν στην περιοχή κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, αν και από τις αρχές Οκτωβρίου εκτιμάται ότι η στάθμη του ποταμού θα αρχίσει να ανακάμπτει.

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