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Σε κοινή συνεννόηση για τον περιορισμό των κινεζικών εξαγωγών υβριδικών και plug-in υβριδικών αυτοκινήτων προς την ευρωπαϊκή αγορά κατέληξαν η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κίνα, με τη συμφωνία να ανοίγει τον δρόμο για μείωση των εξαγωγών κατά περισσότερο από το ήμισυ.

«Καταλήξαμε σε κοινή συνεννόηση για τον περιορισμό των εξαγωγών υβριδικών και plug-in υβριδικών αυτοκινήτων από την Κίνα προς την ΕΕ», δήλωσε την Παρασκευή στο Πεκίνο ο Ευρωπαίος επίτροπος Εμπορίου, Μάρος Σέφτσοβιτς.

«Αυτό ανοίγει την προοπτική μείωσης των κινεζικών εξαγωγών κατά περισσότερο από 50%», πρόσθεσε, επιβεβαιώνοντας την πρόοδο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών για ένα από τα βασικά σημεία εμπορικής τριβής.

Η εξέλιξη ακολούθησε δύο ημέρες εμπορικών συνομιλιών στο Πεκίνο μεταξύ του Κινέζου υπουργού Εμπορίου, Γουάνγκ Γουεντάο, και του Ευρωπαίου επιτρόπου Εμπορίου.

Νωρίτερα, το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου είχε ανακοινώσει ότι οι δύο πλευρές κατέληξαν σε «συνεννόηση» σχετικά με τις εξαγωγές υβριδικών οχημάτων, χωρίς ωστόσο να δημοσιοποιήσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με την κινεζική ανακοίνωση, το Πεκίνο θα χρησιμοποιήσει έναν μηχανισμό «πράσινου διαύλου» για τη διευκόλυνση της έκδοσης αδειών εξαγωγής σπάνιων γαιών και μόνιμων μαγνητών προς την ΕΕ. Σε αντάλλαγμα, η ευρωπαϊκή πλευρά θα εργαστεί για τη διευκόλυνση της έκδοσης σημαντικών αδειών εξαγωγής προϊόντων διπλής χρήσης προς την Κίνα, δηλαδή προϊόντων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για πολιτικούς όσο και για στρατιωτικούς σκοπούς (σ.σ. όπως για παράδειγμα λέιζερ και μικροτσίπ).

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν επίσης να συναντηθούν εκ νέου τον Μάρτιο του 2027, σύμφωνα με το Πεκίνο.

Στο επίκεντρο οι κινεζικές εξαγωγές υβριδικών

Η ΕΕ και η Κίνα βρίσκονται σε ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο σημείο των οικονομικών τους σχέσεων, μεταδίδει το Bloomberg. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες ανησυχούν για το εμπορικό έλλειμμα, το οποίο έχει ξεπεράσει το 1 δισ. ευρώ ημερησίως, και επιθυμούν να περιορίσουν την εισροή επιδοτούμενων κινεζικών προϊόντων χαμηλού κόστους, τα οποία ασκούν πιέσεις στις ευρωπαϊκές βιομηχανίες.

Ένα από τα βασικά ζητήματα είναι η ταχεία αύξηση των κινεζικών εξαγωγών υβριδικών οχημάτων, τα οποία εξαιρέθηκαν από τους δασμούς που επέβαλε η ΕΕ το 2024 στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα κινεζικής κατασκευής.

Η ΕΕ προετοίμαζε μέτρα για τον περιορισμό των εισαγωγών κινεζικών υβριδικών αυτοκινήτων, μεταξύ άλλων μέσω της επιβολής δασμών στις ποσότητες που υπερβαίνουν συγκεκριμένη ποσόστωση. Το ζήτημα αποτέλεσε αντικείμενο των συνομιλιών στο Πεκίνο, με τη νέα συνεννόηση να δημιουργεί προοπτικές σημαντικού περιορισμού των εξαγωγών.

Τα αυτοκίνητα κινεζικής κατασκευής αντιπροσώπευαν περίπου το ένα τέταρτο των ευρωπαϊκών πωλήσεων υβριδικών οχημάτων τον Αύγουστο, την ώρα που ο ρυθμός αύξησης των εισαγωγών κινεζικών ηλεκτρικών αυτοκινήτων επιβραδύνθηκε μετά την επιβολή των δασμών.

Εντείνονται οι ευρωπαϊκές πιέσεις

Η Γαλλία και η Γερμανία ενέτειναν τις πιέσεις προς το Πεκίνο αυτή την εβδομάδα, ζητώντας από την ΕΕ να ενισχύσει σημαντικά τις δυνατότητές της για την επιβολή οικονομικών αντιμέτρων.

Πρότειναν, μάλιστα, να εξεταστεί το ενδεχόμενο διακοπής των εμπορικών σχέσεων με χώρες που προχωρούν σε εμπορικούς πολέμους.

Οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρώπης επιθυμούν επίσης να διερευνήσει η ΕΕ κατά πόσον οι επιδοτούμενες εισαγωγές προκαλούν ζημιά σε κλάδους όπως τα χημικά και τα πλαστικά, μέσω ερευνών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην επιβολή πρόσθετων δασμών.

Το Πεκίνο έχει ήδη προειδοποιήσει την ΕΕ να μην υιοθετήσει μέτρα που χαρακτηρίζει προστατευτικά.

Η σκλήρυνση της ευρωπαϊκής στάσης αντανακλά την αυξανόμενη ανησυχία για το εμπορικό έλλειμμα με την Κίνα, το οποίο έφθασε τα 360 δισ. ευρώ πέρυσι, ασκώντας ισχυρές πιέσεις στην ευρωπαϊκή βιομηχανία.

Την ίδια στιγμή, η Κίνα βασίζεται ολοένα και περισσότερο στις εξαγωγές για να στηρίξει τη δική της οικονομική ανάπτυξη.

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