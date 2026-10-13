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(last update: 14:34)

Λήξη συναγερμού σήμανε η γερμανική αστυνομία στο αεροδρόμιο της Νυρεμβέργης, μετά την κινητοποίηση των Αρχών για πιθανή κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από την Κέρκυρα.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν μετά την προσγείωση του αεροσκάφους έδειξαν ότι δεν υπήρχε κάποιος κίνδυνος.

Νωρίτερα, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις είχαν αποκλείσει το αεροδρόμιο, ενώ λόγω της επιχείρησης σημειώθηκαν προβλήματα και στα δρομολόγια των λεωφορείων και του Μετρό προς το αεροδρόμιο.

Η κινητοποίηση ξεκίνησε λίγο πριν από την προσγείωση της πτήσης από την Κέρκυρα. Εκπρόσωπος του αεροδρομίου επιβεβαίωσε ότι το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες του γερμανικού πρακτορείου ειδήσεων dpa, είχε προηγηθεί η ενεργοποίηση κωδικού έκτακτης ανάγκης.

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