Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Ένα ξεχαρβαλωμένο σφυροδρέπανο στο παλιό δημαρχείο από τα χρόνια της DDR, σημαίες του ουράνιου τόξου λίγα μέτρα πιο μακριά, γερμανικές σημαίες, πολλές αφίσες της ακροδεξιάς Εναλλακτικής για τη Γερμανία AfD: «Να πάρουμε πίσω τη χώρα μας. Όλα είναι πιθανά».

Και μέσα σε όλα αυτά συνταξιούχοι, που ψάχνουν το πιο φθηνό μήλο και την πιο φθηνή πατάτα στους πάγκους της λαϊκής αγοράς της Παρασκευής. Μια βόλτα στη Μάρκτπλατς, την κεντρική πλατεία της πόλης Χάλε στη Σαξονία-Άνχαλτ αρκεί για να πάρει κανείς μια γεύση από το κλίμα που επικρατεί ενόψει των εκλογών της Κυριακής. Μια ομάδα φοιτητών μάς λέει ότι αναμένονται διαδηλώσεις αύριο και μεθαύριο.

Ευρύ προβάδισμα ΑfD στις δημοσκοπήσεις

Η τελευταία δημοσκόπηση για το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων δίνει στην ΑfD ποσοστό 41% και 23% στους Χριστιανοδημοκράτες. Τα υπόλοιπα κόμματα Αριστερά, Σοσιαλδημοκράτες και Πράσινοι κινούνται από 6 έως 11%, ενώ Φιλελεύθεροι και Συμμαχία Σάρα Βάγκενκνεχτ παλεύουν για μια είσοδο στη βουλή.

Η αυτοδυναμία της AfD ακόμη «παίζεται». Εάν τα καταφέρει, το αποτέλεσμα αυτό θα αποτελεί μεταπολεμική τομή: θα είναι η πρώτη κυβέρνηση Ακροδεξιάς στη Γερμανία μετά τον πόλεμο. Αν δεν τα καταφέρει, θα παραμείνει πρώτη δύναμη, με απρόβλεπτες συνέπειες για τη μετεκλογική σταθερότητα.

Στις εκλογές αυτές πάντως όλοι παίρνουν θέση. Ο δήμος της Χάλε έχει επιλέξει συνειδητά να ντυθεί στα χρώματα του «ουράνιου τόξου», ένα μήνυμα υπέρ της ανοιχτής κοινωνίας και της ανεκτικότητας, που έχει θέσει στο στόχαστρό της η AfD, αποδεδειγμένα εξτρεμιστική οργάνωση στο συγκεκριμένο κρατίδιο κατά την Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος.

Μέχρι και η Ευαγγελική Εκκλησία έχει τοποθετηθεί ανοιχτά. «Ψηφίστε ανθρωπιά», γράφει γιγαντιαίο πλακάτ στην ιστορική Μαρκτκίρχε, μια αναφορά στον Ευαγγελιστή Ματθαίο.

Από τον Χέντελ στον Ζίγκμουντ

Η Χάλε, γενέτειρα του συνθέτη της μπαρόκ μουσικής, Γκέοργκ Φρίντριχ Χέντελ με το εμβληματικό ορατόριο «Μεσσίας» και το διάσημο χορωδιακό «Αλληλούια» μοιάζει σαν να περιμένει πάντως έναν άλλον «Μεσσία», τον ακροδεξιό Ούλριχ Ζίγκμουντ, που πρόσφατα το Spiegel χαρακτήρισε ως τον «πιο επικίνδυνο άνθρωπο στη Γερμανία».

Ο 36χρονος έμπορος αρωμάτων υπόσχεται «να κάνει τη Γερμανία ξανά μεγάλη». Εάν επικρατήσει, θα μπορούσε να γίνει ο πρώτος ακροδεξιός πρωθυπουργός γερμανικού κρατιδίου.

Ο Ζίγκμουντ προβάλλει μια ήπια και προσιτή δημόσια εικόνα, αλλά οι επικριτές του υποστηρίζουν ότι πίσω από το χαμόγελο βρίσκεται ένα κυνικό πολιτικό πρόγραμμα, με περιορισμό της μετανάστευσης και ενίσχυση της εθνικής ταυτότητας.

Γερμανικά και διεθνή μέσα αναφέρουν ότι στο στενό πολιτικό του περιβάλλον βρίσκονται πρόσωπα που στο παρελθόν συμμετείχαν στην απαγορευμένη οργάνωση «Heimattreue Deutsche Jugend» (Γερμανική Νεολαία Πατριωτικής Πίστης), την οποία οι γερμανικές αρχές είχαν χαρακτηρίσει νεοναζιστική και ιδεολογικά συγγενή με τη Χιτλερική Νεολαία. Ο Ζίγκμουντ έχει δεχθεί κριτική επειδή δεν αποστασιοποιήθηκε από αυτούς τους συνεργάτες του.

Χαμηλές προσδοκίες

Ο Χριστιανοδημοκράτης αντίπαλός του, Σβεν Σούλτσε, δεν έχει καταφέρει να κερδίσει ως τώρα την εμπιστοσύνη των συμπολιτών του. Το 23% που παίρνει το κόμμα του αφήνει λίγα περιθώρια ελπίδας για νίκη και ένα βαρύ φορτίο για συσπείρωση των υπολοίπων δημοκρατικών δυνάμεων την επόμενη μέρα για μια συμμαχία ευρείας κλίμακας.

Διαβάστε περισσότερα στο Protothema.gr