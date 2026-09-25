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Διευθυντικά στελέχη της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας κάλεσαν για βαθύτερη συνεργασία με την Κίνα στα οχήματα νέας ενεργειακής τεχνολογίας (NEVs), στις μπαταρίες, στην τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και στην αυτοματοποιημένη οδήγηση, δηλώνοντας ότι οι δύο χώρες μπορούν να ενισχύσουν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματά τους, καθώς η παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία βρίσκεται υπό καθεστώς ραγδαίου τεχνολογικού μετασχηματισμού.

Μιλώντας στην παγκόσμια διάσκεψη World New Energy Vehicle Congress (WNEVC) 2026, που πραγματοποιήθηκε στην Χαϊκού, την πρωτεύουσα της Χαϊνάν, στις 22-24 Σεπτεμβρίου, οι συμμετέχοντες έδωσαν έμφαση στα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των δύο χωρών, με τη Γερμανία να συνεισφέρει μηχανολογική τεχνογνωσία, ποιότητα, ασφάλεια και βιομηχανική εμπειρία παγκόσμιας εμβέλειας, ενώ η Κίνα προσφέρει δραστική καινοτομία, ψηφιακά οικοσυστήματα, τεχνολογίες μπαταριών και έξυπνη κινητικότητα.

Η Χίλντεγκαρντ Μιούλερ, πρόεδρος της ένωσης German Association of the Automotive Industry δήλωσε ότι η Κίνα δεν είναι μόνο μία σημαντική αγορά πωλήσεων και προμηθειών, αλλά κι ένας σημαντικός τόπος καινοτομίας.

Η ίδια κάλεσε για στενότερες ανταλλαγές στις τεχνολογίες των μπαταριών, στις υποδομές φόρτισης, στην έξυπνη βιομηχανική παραγωγή, στα ελεγχόμενα από λογισμικό οχήματα, στην αυτοματοποιημένη οδήγηση και στην κινητικότητα οχημάτων που βασίζεται στο υδρογόνο και στην τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ).

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