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Οι προσδοκίες των νοικοκυριών της ευρωζώνης για τον πληθωρισμό αυξήθηκαν τον Αύγουστο, σε μια ένδειξη ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ίσως χρειαστεί να αυξήσει περαιτέρω τα επιτόκια.

Οι τιμές καταναλωτή αναμένεται να αυξηθούν κατά 3% μέσα στο επόμενο έτος, έναντι 2,9% τον Ιούλιο, σύμφωνα με μηνιαία δημοσκόπηση της ΕΚΤ που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή. Ο δείκτης τριετίας, ο οποίος είναι πιο σημαντικός για τη διαμόρφωση της νομισματικής πολιτικής, αυξήθηκε στο 2,9% από 2,7% τον Ιούλιο, ενώ ανοδικά κινήθηκε και ο δείκτης πενταετίας.

Σύμφωνα με το Bloomberg, τα στοιχεία επιβεβαιώνουν την πρόσφατη αύξηση στα στοιχήματα των επενδυτών για περαιτέρω αυστηροποίηση της νομισματικής πολιτικής από την ΕΚΤ, μετά τη δεύτερη αύξηση του επιτοκίου καταθέσεων αυτόν τον μήνα. Οι αξιωματούχοι αντιδρούν στη νέα εκτίναξη του κόστους πετρελαίου και φυσικού αερίου λόγω του πολέμου στο Ιράν, χωρίς να διαφαίνεται σαφές τέλος για τη σύγκρουση που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο.

Ο πληθωρισμός βρίσκεται πλέον πολύ πάνω από τον στόχο του 2%, φτάνοντας το 3,2% τον Αύγουστο, που αποτελεί το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων σχεδόν τριών ετών. Οι υπεύθυνοι χαράξεις πολιτικής εξετάζουν προσεκτικά τις προσδοκίες, οι οποίες διαμορφώνουν τις μελλοντικές μισθολογικές κινήσεις και την τιμολογιακή πολιτική των επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με την έρευνα, η οποία διεξήχθη από τις 6 έως τις 24 Αυγούστου, οι συμμετέχοντες αναμένουν ότι η οικονομία των 21 κρατών-μελών θα συρρικνωθεί κατά 1,2% το επόμενο έτος, αμετάβλητη σε σύγκριση με την προηγούμενη δημοσκόπηση.

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