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Οριακή υποχώρηση σημείωσαν οι προσδοκίες των καταναλωτών στην ευρωζώνη για τον πληθωρισμό τον Ιούλιο, μετριάζοντας τις ανησυχίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τους κινδύνους στις τιμές εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν.

Σύμφωνα με τη μηνιαία έρευνα της ΕΚΤ, οι καταναλωτές αναμένουν ότι οι τιμές καταναλωτή θα αυξηθούν κατά 2,9% τους επόμενους 12 μήνες, έναντι 3% που ήταν η αντίστοιχη πρόβλεψη τον Ιούνιο. Ο δείκτης για σε βάθος τριετίας, ο οποίος θεωρείται σημαντικότερος για τη διαμόρφωση της νομισματικής πολιτικής, υποχώρησε στο 2,7% από 2,8% τον προηγούμενο μήνα.

Η δημοσκόπηση διενεργήθηκε το διάστημα 2–27 Ιουλίου, σε μια περίοδο συνεχών διακυμάνσεων ανάμεσα στις ελπίδες για μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και στη νέα στρατιωτική κλιμάκωση που προκάλεσε περαιτέρω μεταβλητότητα στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της ΕΚΤ σταθμίζουν την αναγκαιότητα περαιτέρω σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής, μετά την αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον Ιούνιο — την πρώτη από τον Σεπτέμβριο του 2023. Η κίνηση αυτή τοποθέτησε την ΕΚΤ στην πρώτη γραμμή μεταξύ των χωρών της Ομάδας των Επτά (G7) στην αντιμετώπιση των πληθωριστικών πιέσεων που τροφοδοτούνται από τις εχθροπραξίες.

Με τον πληθωρισμό να διαμορφώνεται στο 2,9%, δηλαδή αισθητά πάνω από τον στόχο του 2%, οι αξιωματούχοι εστιάζουν στις προσδοκίες για τις τιμές, καθώς αυτές επηρεάζουν τις μελλοντικές διεκδικήσεις αυξήσεων στους μισθούς και την τιμολογιακή πολιτική των επιχειρήσεων.

Τέλος, σύμφωνα με την έρευνα, οι συμμετέχοντες αναμένουν συρρίκνωση της οικονομίας της ευρωζώνης κατά 1,2% τους επόμενους 12 μήνες, πρόβλεψη ελαφρώς βελτιωμένη σε σύγκριση με την εκτίμηση του Ιουνίου για ύφεση 1,4%.

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