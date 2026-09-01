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Σημαντική επιτάχυνση κατέγραψε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο, επιστρέφοντας πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, την ώρα που η εκτίναξη του ενεργειακού κόστους προκαλεί νέες ανησυχίες για την πορεία των τιμών στην ευρωπαϊκή οικονομία.

Σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat, ο εναρμονισμένος πληθωρισμός στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 3,7% τον Αύγουστο του 2026, από 2,7% τον Ιούλιο. Σε μηνιαία βάση, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 0,4%.

Η ελληνική επίδοση είναι υψηλότερη κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, όπου ο ετήσιος πληθωρισμός επιταχύνθηκε στο 3,3% από 2,9% τον Ιούλιο.

Σε σύγκριση με έναν χρόνο νωρίτερα, οι πληθωριστικές πιέσεις στην Ελλάδα εμφανίζονται επίσης ενισχυμένες, καθώς τον Αύγουστο του 2025 ο εναρμονισμένος δείκτης είχε διαμορφωθεί στο 3,1%.

«Φωτιά» 14,3% στην ενέργεια

Στην Ευρωζώνη, η μεγάλη αλλαγή στην εικόνα του πληθωρισμού προέρχεται κυρίως από την ενέργεια, η οποία κατέγραψε με διαφορά τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση μεταξύ των βασικών κατηγοριών.

Οι τιμές της ενέργειας αυξήθηκαν κατά 14,3% σε ετήσια βάση, έναντι 10,3% τον Ιούλιο, ενώ μόνο μέσα σε έναν μήνα ενισχύθηκαν κατά 2,9%.

Η έντονη άνοδος του ενεργειακού κόστους εξηγεί σε μεγάλο βαθμό γιατί ο γενικός δείκτης πληθωρισμού κινήθηκε αισθητά υψηλότερα, παρά το γεγονός ότι σε άλλες κατηγορίες οι πιέσεις υποχώρησαν.

Ειδικότερα, ο πληθωρισμός στις υπηρεσίες επιβραδύνθηκε στο 3% από 3,3%, ενώ στα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό παρέμεινε σταθερός στο 1,2%. Στα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά, αντίθετα, επιταχύνθηκε στο 1,2% από 0,9%.

Στο 2,4% ο δομικός πληθωρισμός

Πιο συγκρατημένη είναι η εικόνα στις υποκείμενες πληθωριστικές πιέσεις.

Ο πληθωρισμός εξαιρουμένης της ενέργειας παρέμεινε στο 2,2%, ενώ ο στενότερος δομικός δείκτης, που εξαιρεί ενέργεια, τρόφιμα, αλκοόλ και καπνό, υποχώρησε στο 2,4% από 2,5% τον Ιούλιο.

Η απόσταση μεταξύ του γενικού πληθωρισμού στο 3,3% και του δομικού στο 2,4% αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο της ενέργειας στη νέα επιτάχυνση των τιμών.

Παράλληλα, δημιουργεί μια πιο σύνθετη εικόνα για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα: οι υποκείμενες πιέσεις δείχνουν σημάδια αποκλιμάκωσης, αλλά το ενεργειακό σοκ απομακρύνει εκ νέου τον συνολικό πληθωρισμό από τον στόχο του 2%.

Μεγάλες αποκλίσεις στην Ευρωζώνη

Η Ελλάδα με πληθωρισμό 3,7% βρίσκεται πάνω από τον μέσο όρο, αλλά αρκετές χώρες καταγράφουν ακόμη υψηλότερες επιδόσεις.

Στην κορυφή βρίσκεται η Λιθουανία με 5,8%, ενώ ακολουθούν η Κύπρος με 5,2% και η Βουλγαρία με 5,1%. Ισχυρή επιτάχυνση καταγράφηκε και στην Ισπανία, όπου ο πληθωρισμός αυξήθηκε στο 4,5% από 3,9%.

Στο Βέλγιο ο δείκτης διαμορφώθηκε στο 4,2% και στο Λουξεμβούργο στο 4%.

Μεταξύ των μεγαλύτερων οικονομιών, στη Γερμανία ο πληθωρισμός ανήλθε στο 2,9%, στη Γαλλία στο 2,7% και στην Ιταλία στο 3,2%.

Στον αντίποδα, από τις χαμηλότερες επιδόσεις καταγράφηκαν στην Εσθονία με 1,3% και στη Μάλτα με 1,9%.

Η ενέργεια αλλάζει ξανά την εξίσωση για την ΕΚΤ

Τα στοιχεία του Αυγούστου έρχονται σε μια κρίσιμη συγκυρία για τη νομισματική πολιτική της Ευρωζώνης. Ο γενικός πληθωρισμός έχει κινηθεί από 2,8% τον Ιούνιο σε 2,9% τον Ιούλιο και πλέον σε 3,3% τον Αύγουστο, διευρύνοντας την απόσταση από τον στόχο της ΕΚΤ.

Το βασικό ερώτημα είναι πλέον εάν η ενεργειακή επιβάρυνση θα παραμείνει περιορισμένη στις τιμές καυσίμων και ηλεκτρικής ενέργειας ή θα αρχίσει να περνά ευρύτερα στο κόστος παραγωγής, στις μεταφορές και τελικά στις τιμές αγαθών και υπηρεσιών.

Για την ΕΚΤ, η αποκλιμάκωση του δομικού πληθωρισμού προσφέρει ένα θετικό μήνυμα. Η εκτίναξη της ενέργειας, όμως, αυξάνει τον κίνδυνο νέων δευτερογενών πληθωριστικών πιέσεων και καθιστά ακόμη πιο δύσκολη την εξίσωση των επιτοκίων.

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