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Η επιτάχυνση του πληθωρισμού της Ευρωζώνης στο υψηλότερο επίπεδο σχεδόν τριών ετών ενισχύει αποφασιστικά το σενάριο νέας αύξησης των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την επόμενη εβδομάδα, καθώς το ενεργειακό σοκ από τον πόλεμο με το Ιράν απομακρύνει εκ νέου τις τιμές από τον στόχο του 2%.

Οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 3,3% σε ετήσια βάση τον Αύγουστο, από 2,9% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Πρόκειται για την υψηλότερη επίδοση από τον Σεπτέμβριο του 2023 και βρίσκεται σε ευθυγράμμιση με τη μέση εκτίμηση των οικονομολόγων σε έρευνα του Bloomberg.

Την ίδια στιγμή, πάντως, οι υποκείμενες πληθωριστικές πιέσεις έστειλαν πιο ενθαρρυντικά μηνύματα. Ο δομικός πληθωρισμός, που εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές τροφίμων και ενέργειας, υποχώρησε απροσδόκητα στο 2,4%, ενώ ο πληθωρισμός στις υπηρεσίες επιβραδύνθηκε στο 3%.

Οι αγορές «βλέπουν» αύξηση στις 10 Σεπτεμβρίου

Με τον πόλεμο με το Ιράν να διατηρεί τις τιμές της ενέργειας σε υψηλά επίπεδα και την οικονομία της Ευρωζώνης να αποδεικνύεται πιο ανθεκτική από ό,τι αναμενόταν, οι επενδυτές εκτιμούν πλέον ότι η ΕΚΤ είναι έτοιμη να συνεχίσει τον νέο κύκλο νομισματικής σύσφιξης που ξεκίνησε τον Ιούνιο.

Οι αγορές έχουν πλέον προεξοφλήσει πλήρως νέα αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση της 10ης Σεπτεμβρίου, ενώ οι τιμές των συμβολαίων υποδηλώνουν ότι ενδέχεται να ακολουθήσουν και άλλες κινήσεις.

Το βασικό επιτόκιο καταθέσεων της ΕΚΤ βρίσκεται σήμερα στο 2,25%, κάτι που σημαίνει ότι μια αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης θα το οδηγήσει στο 2,50%.

Η Ιζαμπέλ Σνάμπελ, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ, είχε δηλώσει την περασμένη εβδομάδα ότι το κόστος δανεισμού πρέπει να αυξηθεί περαιτέρω προκειμένου ο πληθωρισμός να επιστρέψει στον στόχο. Ανάλογες απόψεις έχουν εκφράσει και άλλα στελέχη της κεντρικής τράπεζας.

Κόχερ: Αυξήθηκαν ξανά οι ανοδικοί κίνδυνοι

Προς την ίδια κατεύθυνση κινήθηκε την Τρίτη και ο επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας της Αυστρίας, Μάρτιν Κόχερ.

«Οι ανοδικοί κίνδυνοι για τον πληθωρισμό έχουν αυξηθεί ξανά το τελευταίο διάστημα», δήλωσε.

Όπως πρόσθεσε, εάν αυτή η εικόνα επιβεβαιωθεί στις νέες προβλέψεις της ΕΚΤ, τότε «μια ακόμη αύξηση των επιτοκίων θα είναι αναγκαία στο άμεσο μέλλον».

Οι υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου τροφοδοτούν τις πληθωριστικές πιέσεις σε ολόκληρη την Ευρωζώνη. Στην Ιταλία ο πληθωρισμός αυξήθηκε στο 3,2% από 2,9%, ενώ στην Ισπανία εκτινάχθηκε στο 4,5%. Επιτάχυνση καταγράφηκε τον Αύγουστο και στις δύο μεγαλύτερες οικονομίες της περιοχής, τη Γερμανία και τη Γαλλία.

Η πιο «γερακίσια» κεντρική τράπεζα του G7

Μια νέα αύξηση την επόμενη εβδομάδα θα εδραίωνε τη θέση της ΕΚΤ ως της πιο επιθετικής κεντρικής τράπεζας του G7 απέναντι στον πληθωρισμό.

Ωστόσο, και άλλες μεγάλες κεντρικές τράπεζες ενδέχεται να κινηθούν προς την ίδια κατεύθυνση. Ο πρόεδρος της Fed, Κέβιν Γουόρς, χωρίς να εκφράσει ρητά στήριξη σε μια άμεση αύξηση επιτοκίων, τόνισε την περασμένη εβδομάδα ότι η αντιμετώπιση του πληθωρισμού αποτελεί την κορυφαία προτεραιότητα.

Την ίδια ώρα, ένα μέρος της νομισματικής σύσφιξης πραγματοποιείται ήδη από τις ίδιες τις αγορές ομολόγων.

Οι παγκόσμιες αποδόσεις επέστρεψαν την Τρίτη στα υψηλότερα επίπεδα σχεδόν δύο δεκαετιών, καθώς η άνοδος των τιμών του πετρελαίου εντείνει τις πληθωριστικές ανησυχίες και οι επενδυτές αυξάνουν τα στοιχήματά τους για νέα κίνηση της Fed.

Το κρίσιμο όριο του 2,5%

Το μεγάλο ερώτημα για την ΕΚΤ είναι πλέον εάν θα αρκεστεί στο 2,5% ή θα χρειαστεί να οδηγήσει τα επιτόκια σε επίπεδα που θα αρχίσουν να περιορίζουν ενεργά την οικονομική δραστηριότητα.

Ο επικεφαλής οικονομολόγος της ΕΚΤ, Φίλιπ Λέιν, έχει υποδείξει ότι το 2,5% αποτελεί το ανώτερο όριο της λεγόμενης «ουδέτερης» ζώνης των επιτοκίων – του επιπέδου δηλαδή που θεωρητικά ούτε ενισχύει ούτε περιορίζει την οικονομία.

Ήδη από τον Ιούλιο, οι αξιωματούχοι της ΕΚΤ είχαν συζητήσει το ενδεχόμενο να απαιτηθεί μια «ήπια περιοριστική» νομισματική πολιτική προκειμένου ο πληθωρισμός να επιστρέψει στον στόχο.

Ορισμένοι αξιωματούχοι έχουν αφήσει τελευταία ανοικτό το ενδεχόμενο τα επιτόκια να χρειαστεί να κινηθούν πάνω από το 2,5%.

Δεν συμμερίζονται, όμως, όλοι αυτή την άποψη. Το μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, Πιέρο Τσιπολόνε, έχει ζητήσει μεγαλύτερη προσοχή, επισημαίνοντας ότι δεν έχουν ακόμη εμφανιστεί σαφείς δευτερογενείς πληθωριστικές επιπτώσεις από τον πόλεμο και ότι η υπερβολική σύσφιξη ενέχει κινδύνους για την οικονομική δραστηριότητα.

Η ΕΚΤ βρίσκεται έτσι μπροστά σε μια ολοένα δυσκολότερη εξίσωση: από τη μία πλευρά, ο γενικός πληθωρισμός έχει επιστρέψει στο 3,3% και το ενεργειακό κόστος παραμένει υψηλό. Από την άλλη, ο δομικός πληθωρισμός και οι υπηρεσίες δείχνουν σημάδια αποκλιμάκωσης. Η απόφαση της 10ης Σεπτεμβρίου μπορεί επομένως να μην αφορά μόνο στην επόμενη αύξηση, αλλά κυρίως το πόσο μακριά είναι διατεθειμένη να φτάσει η ΕΚΤ στον νέο κύκλο σύσφιξης.

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