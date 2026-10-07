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Οι συνολικοί πιστωτικοί όροι και προϋποθέσεις στις αγορές χρηματοδότησης τίτλων και εξωχρηματιστηριακών παραγώγων (OTC) σε ευρώ χαλάρωσαν ελαφρώς την περίοδο Ιουνίου-Αυγούστου 2026, σύμφωνα με την έρευνα SESFOD του Σεπτεμβρίου που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Η τάση επεκτείνει τη χαλάρωση που είχε καταγραφεί στους τρεις προηγούμενους γύρους της έρευνας και αφορούσε όλες τις κατηγορίες αντισυμβαλλομένων. Η μεταβολή προήλθε κυρίως από τους όρους τιμολόγησης, ενώ οι μη τιμολογιακοί όροι χαλάρωσαν ελαφρά για τράπεζες και dealers, έγιναν αυστηρότεροι για τα hedge funds και παρέμειναν αμετάβλητοι για τις υπόλοιπες κατηγορίες.

Μεταξύ των παραγόντων που συνέβαλαν στη χαλάρωση των όρων ήταν η γενικότερη ρευστότητα και λειτουργία των αγορών, ο ανταγωνισμός μεταξύ χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και η οικονομική ευρωστία των αντισυμβαλλομένων.

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα αναμένουν ότι η τάση θα συνεχιστεί, προβλέποντας περαιτέρω μικρή χαλάρωση των πιστωτικών όρων το επόμενο τρίμηνο. Παράλληλα, καταγράφηκε μικρή αύξηση στη χρήση μόχλευσης από τα hedge funds.

Στις συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων, η ζήτηση για κεφάλαια με εξασφάλιση αυξήθηκε για τις περισσότερες κατηγορίες collateral, με τις μετοχές να καταγράφουν τη μεγαλύτερη άνοδο, όπως ανέφερε καθαρό ποσοστό 27% των ερωτηθέντων.

Παράλληλα, τα επιτόκια και τα spreads χρηματοδότησης αυξήθηκαν για τους πλέον προνομιούχους πελάτες σε όλες τις κατηγορίες εξασφαλίσεων. Για τους μέσους πελάτες, οι αυξήσεις περιορίστηκαν στα εγχώρια και άλλα κρατικά ομόλογα, καθώς και στους μετατρέψιμους τίτλους.

Την ίδια στιγμή, τα haircuts μειώθηκαν για τις περισσότερες κατηγορίες ομολόγων και τους τίτλους που καλύπτονται από περιουσιακά στοιχεία (asset-backed securities). Σε ορισμένες κατηγορίες αυξήθηκαν επίσης τόσο το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης όσο και η διάρκειά της.

Η ΕΚΤ διαπίστωσε, ωστόσο, μικρή επιδείνωση της ρευστότητας και της λειτουργίας της αγοράς στις μετοχές και σε αρκετές κατηγορίες εταιρικών ομολόγων.

Στα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα που δεν εκκαθαρίζονται κεντρικά, οι απαιτήσεις για αρχικό περιθώριο (initial margin) μειώθηκαν ελαφρά στα παράγωγα συναλλάγματος, επιτοκίων και μετοχών, καθώς και σε αρκετές κατηγορίες πιστωτικών παραγώγων.

Τα ανώτατα ανοίγματα και οι διάρκειες των συναλλαγών παρέμειναν σε γενικές γραμμές αμετάβλητα. Η ρευστότητα και η συναλλακτική δραστηριότητα επιδεινώθηκαν στα παράγωγα μετοχών και εμπορευμάτων, ενώ παρουσίασαν μικρή βελτίωση στα πιστωτικά παράγωγα που συνδέονται με κρατικούς τίτλους.

Αυξήθηκαν, πάντως, οι διαφωνίες σχετικά με τις αποτιμήσεις, τόσο ως προς τον όγκο όσο και ως προς τη διάρκεια και την επιμονή τους, σε αρκετές κατηγορίες παραγώγων και ιδιαίτερα στα πιστωτικά παράγωγα.

Η έρευνα SESFOD πραγματοποιείται τέσσερις φορές τον χρόνο. Η τελευταία έρευνα βασίστηκε στις απαντήσεις 26 μεγάλων τραπεζών, εκ των οποίων 14 εδρεύουν στην Ευρωζώνη και 12 εκτός αυτής.

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