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Η Γαλλία απέχει ακόμη σημαντικά από το σημείο στο οποίο θα χρειαζόταν παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, παρά την έντονη άνοδο των αποδόσεων των γαλλικών ομολόγων, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Ρολάν Λεσκίρ.

Το ασφάλιστρο κινδύνου που ζητούν οι επενδυτές για να διακρατούν γαλλικούς τίτλους έναντι αντίστοιχων γερμανικών ομολόγων έχει αυξηθεί τις τελευταίες ημέρες στο υψηλότερο επίπεδο από την κρίση χρέους της Ευρώπης, προκαλώντας ερωτήματα σχετικά με το πότε θα μπορούσε να χρειαστεί να ενεργοποιηθεί ένα από τα εργαλεία της ΕΚΤ για την αντιμετώπιση αναταράξεων στην αγορά.

«Όχι, πραγματικά δεν είμαστε ακόμη εκεί», δήλωσε ο Λεσκίρ σε δημοσιογράφους στο Παρίσι, όταν ρωτήθηκε για το Transmission Protection Instrument (TPI). Πρόκειται για το εργαλείο που δημιούργησε η ΕΚΤ το 2022, εν μέσω έντονων πιέσεων στα ιταλικά ομόλογα, με στόχο να περιορίσει τον κίνδυνο χρηματοπιστωτικής αναταραχής.

«Δεν χρειάζεται να επικαλούμαστε σενάρια κρίσης»

Ο Γάλλος υπουργός υποστήριξε ότι η σημερινή κατάσταση διαφέρει σημαντικά από εκείνη πριν από μία δεκαετία, όταν η κρίση χρέους είχε δημιουργήσει σοβαρούς κινδύνους για τράπεζες σε αρκετές χώρες και είχε προκαλέσει έντονες δυσλειτουργίες στις αγορές, μεταξύ άλλων και στη δυνατότητα έκδοσης ή τιμολόγησης κρατικού χρέους.

«Δεν χρειάζεται να επικαλούμαστε σενάρια σήμερα», δήλωσε ο Λεσκίρ. «Ο στόχος είναι προφανώς να αποφύγουμε πάση θυσία να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Γι’ αυτό επιμένουμε στη δημοσιονομική εξυγίανση».

Ο υπουργός ανέφερε ότι βρίσκεται σε τακτική επικοινωνία με συμμετέχοντες στις αγορές τόσο στη Γαλλία όσο και διεθνώς, οι οποίοι, όπως είπε, είναι «λίγο έκπληκτοι από τις αποτιμήσεις».

Οι αποδόσεις είναι υψηλές, πρόσθεσε, όμως δεν αποτελούν ένδειξη αδυναμίας των αγορών.

«Η υπογραφή της Γαλλίας είναι ισχυρή, αλλά βρίσκεται υπό πίεση», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Στο επίκεντρο η δημοσιονομική εξυγίανση

Ο διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας Εμανουέλ Μουλέν δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι η χώρα κινδυνεύει να «στραγγαλιστεί από τα επιτόκια», εάν δεν λάβει μέτρα για τη δημοσιονομική της κατάσταση.

Ωστόσο, υπογράμμισε και εκείνος ότι η συζήτηση για βοήθεια από την ΕΚΤ δεν είναι επίκαιρη. Αντίθετα, εκτίμησε ότι εφόσον η γαλλική κυβέρνηση καταφέρει να περάσει φέτος έναν προϋπολογισμό που θα περιορίζει τις δαπάνες και θα μειώνει το έλλειμμα, οι αγορές θα καθησυχαστούν από αυτό το συγκεκριμένο βήμα δημοσιονομικής εξυγίανσης.

Την ίδια άποψη εξέφρασε, μιλώντας ξεχωριστά στο Ελσίνκι, και ο Φινλανδός κεντρικός τραπεζίτης και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ Όλι Ρεν.

«Είναι πράγματι απαραίτητο να διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών, προς όφελός μας, σε κάθε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης», δήλωσε ο Ρεν.

Ο Λεσκίρ τόνισε ότι ο στόχος της γαλλικής κυβέρνησης να περιορίσει το δημοσιονομικό έλλειμμα στο 5% του ΑΕΠ στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους είναι «μη διαπραγματεύσιμος».

Οποιαδήποτε αλλαγή επιχειρήσουν να εισαγάγουν οι βουλευτές κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, πρόσθεσε, θα πρέπει να αντισταθμιστεί με άλλα μέτρα.

Ο υπουργός δήλωσε, τέλος, ότι δεν διαπιστώνει απώλεια εμπιστοσύνης στο ευρώ, σημειώνοντας ότι η αδυναμία του κοινού νομίσματος προσφέρει περιθώριο στους Γάλλους εξαγωγείς.

Λεπέν: Καλεί την ΕΚΤ να μειώσει το κόστος δανεισμού

Από την άλλη πλευρά η υποψήφια της ακροδεξιάς για την προεδρία, Μαρίν Λεπέν, κάλεσε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να μειώσει το κόστος δανεισμού, ώστε να δώσει στις χώρες της Ευρωζώνης μεγαλύτερο δημοσιονομικό περιθώριο για επενδύσεις στην κυριαρχία, την άμυνα και την τεχνολογία.

«Είναι απαραίτητο να ξεκινήσει μια συζήτηση με την ΕΚΤ, ώστε να παρέμβει και να ελαφρύνει το βάρος των επιτοκίων», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη.

Με μια τέτοια παρέμβαση, η ΕΚΤ θα μπορούσε να απελευθερώσει δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ σε ολόκληρη την Ευρώπη και παράλληλα να βοηθήσει τα κράτη να χρηματοδοτήσουν την ενεργειακή μετάβαση, πρόσθεσε.

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