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Tο ενεργειακό σοκ από τη Μέση Ανατολή δεν έχει μέχρι στιγμής μεταφερθεί σε τιμές ή στους μισθούς, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται ένα τέτοιο ενδεχόμενο, δήλωσε ο Όλι Ρεν, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

«Τέτοιες επιπτώσεις μπορεί να εμφανιστούν σταδιακά και χωρίς να γίνουν αντιληπτές», δήλωσε την Τρίτη στο Ελσίνκι ο διοικητής της Τράπεζας της Φινλανδίας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για αυξημένη επαγρύπνηση. «Όσο περισσότερο διαρκεί η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος η άνοδος των τιμών ενέργειας να μεταδοθεί ευρύτερα».

Η ΕΚΤ και τα επιτόκια

Η ΕΚΤ έχει αυξήσει δύο φορές το κόστος δανεισμού από την έναρξη του πολέμου, με την πιο πρόσφατη αύξηση να πραγματοποιείται τον Σεπτέμβριο, καθώς το ενεργειακό σοκ ώθησε τον πληθωρισμό σημαντικά πάνω από τον στόχο του 2%.

Αξιωματούχοι της ΕΚΤ αναμένουν περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων, σύμφωνα με πληροφορίες που είχαν μεταφέρει στο Bloomberg άτομα με γνώση των συζητήσεων. Ωστόσο, οποιαδήποτε νέα κίνηση θα εξαρτηθεί από τα νέα οικονομικά στοιχεία.

Η οικονομία της Ευρωζώνης έχει αποδειχθεί ανθεκτική, αν και η ανάπτυξη παραμένει υποτονική, σημείωσε ο Ρεν. Η ισχυρή ζήτηση διευκολύνει τις επιχειρήσεις να μετακυλίουν το αυξημένο κόστος στους καταναλωτές, αυξάνοντας τον κίνδυνο το ενεργειακό σοκ να περάσει ευρύτερα στον πληθωρισμό.

Υψηλότερα επιτόκια και επενδύσεις στην AI

Την ίδια ώρα, τα μακροπρόθεσμα επιτόκια έχουν αυξηθεί, καθώς η επενδυτική έκρηξη στην τεχνητή νοημοσύνη ενισχύει τη ζήτηση για κεφάλαια.

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Φινλανδίας, στην άνοδο των μακροπρόθεσμων επιτοκίων συμβάλλουν επίσης οι πληθωριστικές προσδοκίες, το αυξημένο δημόσιο χρέος και η μεγαλύτερη αβεβαιότητα σε παγκόσμιο επίπεδο.

«Η άνοδος των μακροπρόθεσμων επιτοκίων επιβραδύνει την οικονομική ανάπτυξη και, από την πλευρά της, περιορίζει τη μετακύλιση των υψηλότερων τιμών ενέργειας σε άλλες τιμές και στους μισθούς», δήλωσε ο Ρεν.

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