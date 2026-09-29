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Η Άνω Βουλή της Ελβετίας τάχθηκε υπέρ της επιβολής φόρου μετανάστευσης στις εταιρείες που προσλαμβάνουν εργαζομένους από το εξωτερικό, μια αμφιλεγόμενη πρόταση σε μια χώρα όπου πολλές πολυεθνικές υποστηρίζουν ότι χρειάζονται εύκολη πρόσβαση σε εργαζομένους από τη διεθνή αγορά.

Η προτεινόμενη επιβάρυνση, ύψους τουλάχιστον 2.000 φράγκων ανά εργαζόμενο, θα εφαρμόζεται εάν η μετανάστευση, η ανεργία ή ο αριθμός των δικαιούχων κοινωνικών παροχών ξεπεράσουν συγκεκριμένα όρια, σύμφωνα με όσα ανέφερε την Τρίτη το κοινοβούλιο στην ιστοσελίδα του. Οι βουλευτές επιθυμούν να την εφαρμόσουν εφόσον οι ψηφοφόροι εγκρίνουν μια σειρά συμφωνιών για στενότερη συνεργασία μεταξύ της Ελβετίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που την περιβάλλει.

Η συμφωνία με την ΕΕ έχει προκαλέσει αντιδράσεις σε ορισμένους κύκλους, επειδή ανανεώνει τους δεσμούς της Ελβετίας με την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων που ισχύει στην Ένωση. Ο φόρος θα αποτελέσει μέρος μιας ρήτρας διασφάλισης για την Ελβετία, σε περίπτωση που η μετανάστευση από την ΕΕ προκαλέσει «σοβαρά οικονομικά ή κοινωνικά προβλήματα».

«Οι μετανάστες εγκαθίστανται σε μια έτοιμη “φωλιά” στην Ελβετία», είχε δηλώσει νωρίτερα φέτος ο κεντροδεξιός βουλευτής Αντρέα Καρόνι, παρουσιάζοντας την ιδέα της επιβολής φόρου. «Επομένως, μπορούμε να τους ζητήσουμε να πληρώσουν κάτι γι’ αυτό».

Οι βουλευτές δεν έχουν ακόμη αποφασίσει εάν η επιβάρυνση θα καταβάλλεται κάθε χρόνο ή μόνο μία φορά. Το νομοσχέδιο πρόκειται να προωθηθεί στην Κάτω Βουλή, όπου επίσης απαιτείται η έγκρισή του, μεταδίδει το Bloomberg.

Την Τρίτη, η Άνω Βουλή ψήφισε επίσης υπέρ της υποχρέωσης όσων έρχονται στην Ελβετία από την ΕΕ να υποβάλλονται σε έλεγχο ποινικού μητρώου.

Η δέσμη συμφωνιών με την ΕΕ έχει στόχο να θέσει σε πιο σταθερή βάση την πρόσβαση της Ελβετίας στην ενιαία αγορά. Η συμφωνία θα πρέπει ακόμη να τεθεί σε εθνικό δημοψήφισμα, το οποίο δεν αναμένεται να πραγματοποιηθεί πριν από την επόμενη άνοιξη.

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