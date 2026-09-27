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Οι Ελβετοί ψηφοφόροι απέρριψαν την πρόταση για κατοχύρωση αυστηρότερης ουδετερότητας στο Σύνταγμα, διατηρώντας την ελευθερία της κυβέρνησης να ερμηνεύει με μεγαλύτερη ευελιξία το συγκεκριμένο δόγμα και να συνεχίσει την εφαρμογή κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Η πρωτοβουλία συγκέντρωσε περίπου 31% υποστήριξη, ενώ το 69% ψήφισε εναντίον, σύμφωνα με τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος που ανακοινώθηκαν την Κυριακή, ενώ η καταμέτρηση των ψήφων συνεχιζόταν. Το αποτέλεσμα κινήθηκε σε γενικές γραμμές σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις.

Η πρόταση προέβλεπε ότι η ουδετερότητα της Ελβετίας θα χαρακτηριζόταν «αιώνια και ένοπλη», ότι η χώρα δεν θα μπορούσε να ενταχθεί σε στρατιωτικές συμμαχίες και ότι δεν θα είχε τη δυνατότητα να επιβάλλει κυρώσεις οι οποίες δεν είχαν εγκριθεί από τα Ηνωμένα Έθνη.

Η πρωτοβουλία αποτέλεσε απάντηση στην απόφαση της Ελβετίας να ευθυγραμμιστεί με τις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022. Οι υποστηρικτές της υποστήριζαν ότι η συγκεκριμένη απόφαση παραβίασε την παραδοσιακή ουδετερότητα της χώρας, άποψη την οποία συμμερίστηκε φυσικά και η Μόσχα, καλώντας τους Ελβετούς ψηφοφόρους να υπερψηφίσουν την πρόταση.

Η κυβέρνηση, το κοινοβούλιο και όλα τα μεγάλα πολιτικά κόμματα, με εξαίρεση το δεξιό Ελβετικό Λαϊκό Κόμμα (SVP), τάχθηκαν εναντίον της πρωτοβουλίας. Ο δισεκατομμυριούχος και πρώην ηγέτης του SVP Κρίστοφ Μπλόχερ διέθεσε 2 εκατ. ελβετικά φράγκα (2,4 εκατ. δολάρια) για την εκστρατεία υπέρ της.

Η ψηφοφορία δεν αποτέλεσε δημοψήφισμα για την ίδια την αρχή της ελβετικής ουδετερότητας, η οποία εξακολουθεί να απολαμβάνει ευρεία υποστήριξη. Αντίθετα, το αποτέλεσμα διατηρεί τη δυνατότητα της κυβέρνησης να εφαρμόζει το δόγμα με πραγματιστικό και ευέλικτο τρόπο, αντί να δεσμεύεται από αυστηρότερους συνταγματικούς κανόνες.

Πρόκειται για τη δεύτερη πρωτοβουλία που υποστηρίχθηκε από το SVP και απορρίφθηκε από τους ψηφοφόρους μέσα στη χρονιά. Τον Ιούνιο, οι Ελβετοί είχαν απορρίψει πρόταση για επιβολή ανώτατου ορίου 10 εκατομμυρίων κατοίκων στον πληθυσμό της χώρας.

Στο πλαίσιο του ελβετικού συστήματος άμεσης δημοκρατίας, οι πολίτες μπορούν να καλούνται στις κάλπες έως και τέσσερις φορές τον χρόνο, προκειμένου να αποφασίζουν για διαφορετικά ζητήματα σε ομοσπονδιακό επίπεδο.

Σε ξεχωριστή ψηφοφορία που διεξήχθη επίσης την Κυριακή, οι Ελβετοί απέρριψαν σχέδιο για αύξηση της εγχώριας παραγωγής τροφίμων. Η πρόταση, η οποία θα οδηγούσε εμμέσως σε μείωση της εγχώριας παραγωγής κρέατος, συγκέντρωσε μόλις 24% υποστήριξη.

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