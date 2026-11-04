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Αισθητή επιβράδυνση κατέγραψε η οικονομία στην ευρωζώνη τον Οκτώβριο, αν και διατήρησε την ανθεκτικότητά της, καθώς η ζήτηση, ένας βασικός δείκτης της υποκείμενης οικονομικής δυναμικής, παρέμεινε σχεδόν στάσιμος. Την ίδια στιγμή, η αύξηση του κόστους περιόρισε τα περιθώρια των επιχειρήσεων, ενώ η επιχειρηματική εμπιστοσύνη υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε μηνών, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη.

Ο σύνθετος δείκτης PMI της S&P Global για την ευρωζώνη υποχώρησε στις 51,7 μονάδες τον Οκτώβριο, από 53,1 μονάδες τον Σεπτέμβριο, καταγράφοντας το χαμηλότερο επίπεδο τετραμήνου.

Η τελική μέτρηση διαμορφώθηκε επίσης χαμηλότερα από την προκαταρκτική εκτίμηση των 51,9 μονάδων.

Οι τιμές του δείκτη πάνω από το όριο των 50 μονάδων υποδηλώνουν επέκταση της οικονομικής δραστηριότητας, ενώ οι τιμές κάτω από αυτό σηματοδοτούν συρρίκνωση.

«Τα στοιχεία της έρευνας PMI για τον Οκτώβριο δείχνουν ότι η οικονομία της ευρωζώνης αναπτύσσεται με έναν αξιοπρεπή, αν και όχι ιδιαίτερα εντυπωσιακό, ρυθμό 0,3% στις αρχές του τέταρτου τριμήνου, αξιοποιώντας την ισχυρή επίδοση που καταγράφηκε σε όλη τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου», δήλωσε ο Κρις Γουίλιαμσον, επικεφαλής οικονομολόγος επιχειρηματικών ερευνών της S&P Global Market Intelligence.

Εξασθενεί η ζήτηση, επιβραδύνονται βιομηχανία και υπηρεσίες

Οι νέες παραγγελίες αυξήθηκαν οριακά τον Οκτώβριο, παρουσιάζοντας έντονη επιβράδυνση έπειτα από τρεις μήνες ισχυρότερης ανάπτυξης.

Παράλληλα, η ζήτηση για υπηρεσίες σημείωσε μικρή υποχώρηση.

Οι συνολικές εξαγωγικές παραγγελίες αυξήθηκαν για τρίτο συνεχόμενο μήνα, ωστόσο και σε αυτή την περίπτωση ο ρυθμός ανόδου εξασθένησε.

Τόσο η μεταποιητική παραγωγή όσο και η δραστηριότητα στον τομέα των υπηρεσιών συνέχισαν να επεκτείνονται, αλλά με βραδύτερους ρυθμούς, γεγονός που υποδηλώνει γενικευμένη απώλεια δυναμικής στην οικονομία της ευρωζώνης.

Οριακή μείωση καταγράφηκε και στην απασχόληση.

Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών πρωταγωνίστησαν στη μείωση των θέσεων εργασίας, αντισταθμίζοντας εν μέρει τη μικρή αύξηση του προσωπικού στα εργοστάσια.

Το ενεργειακό κόστος εντείνει τις πληθωριστικές πιέσεις

Την ίδια στιγμή, οι πιέσεις στο κόστος ενισχύθηκαν, με τον πληθωρισμό των τιμών εισροών να φτάνει σε υψηλό πενταμήνου.

Οι επιχειρήσεις προχώρησαν σε σημαντικές αυξήσεις των τιμών που χρεώνουν στους πελάτες τους, αν και με ελαφρώς μικρότερη ένταση σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο.

«Τον Οκτώβριο καταγράφηκαν περαιτέρω ανοδικές πιέσεις στις τιμές, οι οποίες συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με το υψηλότερο ενεργειακό κόστος, που συμπιέζει τους προϋπολογισμούς των καταναλωτών και αποθαρρύνει τις δαπάνες», ανέφερε ο Γουίλιαμσον.

Οι εξελίξεις αυτές αναδεικνύουν τη δυσκολία που αντιμετωπίζει η οικονομία της ευρωζώνης, καθώς η ανάπτυξη χάνει δυναμική την ίδια στιγμή που οι επιχειρήσεις καλούνται να διαχειριστούν νέες αυξήσεις στο λειτουργικό τους κόστος.

Η ΕΚΤ και οι προσδοκίες για νέα αύξηση επιτοκίων

Όπως αναμενόταν, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκιά της την περασμένη εβδομάδα.

Ωστόσο, οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters τον προηγούμενο μήνα εκτίμησαν ότι η ΕΚΤ θα προχωρήσει σε νέα αύξηση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο.

Η επιμονή των πληθωριστικών πιέσεων, σε συνδυασμό με την επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας, διαμορφώνει ένα σύνθετο περιβάλλον για τη νομισματική πολιτική της ευρωζώνης.

Παράλληλα, η επιχειρηματική εμπιστοσύνη αποδυναμώθηκε για τρίτο διαδοχικό μήνα και παρέμεινε χαμηλότερα από τον μακροχρόνιο μέσο όρο της.

Συρρίκνωση στη Γαλλία

Σε επίπεδο χωρών, η Γαλλία κατέγραψε τη χειρότερη επίδοση, επιστρέφοντας σε συρρίκνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας μετά την πρόσκαιρη ανάκαμψη του Σεπτεμβρίου.

Αντίθετα, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ισπανία και η Ιρλανδία συνέχισαν να εμφανίζουν ανάπτυξη.

Ωστόσο, και στις τέσσερις οικονομίες καταγράφηκε απώλεια αναπτυξιακής δυναμικής, επιβεβαιώνοντας ότι η επιβράδυνση του Οκτωβρίου δεν περιορίστηκε σε μία μόνο χώρα.

Η συνολική εικόνα δείχνει ότι η ευρωζώνη εξακολουθεί να αναπτύσσεται, αλλά με σαφώς χαμηλότερη ταχύτητα, ενώ η εξασθένηση της ζήτησης και η άνοδος του κόστους ενέργειας αποτελούν τις βασικές προκλήσεις για τους επόμενους μήνες.