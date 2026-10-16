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Σημαντική επιδείνωση παρουσίασε το εμπορικό ισοζύγιο της ευρωζώνης τον Αύγουστο του 2026, καθώς το έλλειμμα στις συναλλαγές αγαθών με τον υπόλοιπο κόσμο διευρύνθηκε στα 16,1 δισ. ευρώ, έναντι 1,7 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2025, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία που ανακοίνωσε την Παρασκευή η Eurostat.

Η επιδείνωση αποδίδεται κυρίως στην ταχύτερη αύξηση των εισαγωγών σε σχέση με τις εξαγωγές, καθώς και στη διεύρυνση του ελλείμματος στον ενεργειακό τομέα και στην ανατροπή του εμπορικού πλεονάσματος στα μηχανήματα και τα οχήματα.

Ειδικότερα, οι εξαγωγές αγαθών της ευρωζώνης προς χώρες εκτός της νομισματικής ένωσης ανήλθαν στα 227,7 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 9,9% σε ετήσια βάση, από 207,2 δισ. ευρώ τον Αύγουστο του 2025.

Την ίδια περίοδο, οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 16,7%, φθάνοντας τα 243,8 δισ. ευρώ, έναντι 208,9 δισ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα.

Η εξέλιξη αυτή οδήγησε σε σημαντική ανατροπή του εμπορικού ισοζυγίου και σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2026, όταν η ευρωζώνη είχε καταγράψει πλεόνασμα 10,7 δισ. ευρώ.

Ενέργεια και βιομηχανία επιβαρύνουν το ισοζύγιο

Καθοριστικό ρόλο στην επιδείνωση διαδραμάτισε ο τομέας των μηχανημάτων και οχημάτων, όπου το εμπορικό ισοζύγιο πέρασε από πλεόνασμα 7,2 δισ. ευρώ τον Αύγουστο του 2025 σε έλλειμμα 700 εκατ. ευρώ τον φετινό Αύγουστο.

Παράλληλα, το ενεργειακό εμπορικό έλλειμμα της ευρωζώνης διευρύνθηκε στα 26,7 δισ. ευρώ, από 21,3 δισ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα, προσθέτοντας νέες πιέσεις στο συνολικό εμπορικό ισοζύγιο.

Η επιδείνωση αποτυπώνεται και στα σωρευτικά στοιχεία του έτους. Κατά το οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2026, η ευρωζώνη κατέγραψε εμπορικό έλλειμμα 5,4 δισ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 90,9 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Οι εξαγωγές αγαθών προς τρίτες χώρες αυξήθηκαν κατά 2,1%, στα 1,991 τρισ. ευρώ, ενώ οι εισαγωγές ενισχύθηκαν κατά 7,3%, στα 1,996 τρισ. ευρώ.

Το εμπόριο μεταξύ των χωρών της ευρωζώνης διαμορφώθηκε στα 1,858 τρισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 5,4% σε ετήσια βάση.

Στα 25,2 δισ. ευρώ το έλλειμμα της ΕΕ

Ανάλογη εικόνα καταγράφηκε στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου το εμπορικό έλλειμμα αγαθών με χώρες εκτός ΕΕ διευρύνθηκε στα 25,2 δισ. ευρώ τον Αύγουστο, από 7,5 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Οι εξαγωγές της ΕΕ προς τρίτες χώρες αυξήθηκαν κατά 9,4%, φθάνοντας τα 202,9 δισ. ευρώ, ενώ οι εισαγωγές σημείωσαν πολύ μεγαλύτερη άνοδο, κατά 18,2%, στα 228 δισ. ευρώ.

Τον Ιούλιο του 2026, η ΕΕ είχε καταγράψει εμπορικό πλεόνασμα 4 δισ. ευρώ, γεγονός που αναδεικνύει την έντονη μεταβολή του ισοζυγίου μέσα σε έναν μήνα.

Στον τομέα των μηχανημάτων και οχημάτων, το εμπορικό ισοζύγιο της ΕΕ πέρασε από πλεόνασμα 7,3 δισ. ευρώ τον Αύγουστο του 2025 σε έλλειμμα 2,5 δισ. ευρώ τον Αύγουστο του 2026.

Αντίστοιχα, το ενεργειακό έλλειμμα διευρύνθηκε από 24,3 δισ. ευρώ σε 31,4 δισ. ευρώ, με τις εισαγωγές ενέργειας να αυξάνονται κατά 31,2% σε ετήσια βάση, στα 44,9 δισ. ευρώ.

Συνολικά, στο οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου, η ΕΕ κατέγραψε έλλειμμα 46,1 δισ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 76,4 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Οι εξαγωγές προς τρίτες χώρες ενισχύθηκαν οριακά κατά 0,4%, στα 1,768 τρισ. ευρώ, ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 7,7%, στα 1,814 τρισ. ευρώ.

Διευρύνεται το έλλειμμα με την Κίνα

Σημαντικές διαφοροποιήσεις καταγράφονται και στις εμπορικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους βασικούς εταίρους της.

Το εμπορικό έλλειμμα της ΕΕ με την Κίνα αυξήθηκε στα 38,4 δισ. ευρώ τον Αύγουστο, από 30,1 δισ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα. Οι εισαγωγές κινεζικών προϊόντων αυξήθηκαν κατά 19,7%, στα 53,1 δισ. ευρώ, ενώ οι ευρωπαϊκές εξαγωγές προς την Κίνα ενισχύθηκαν μόλις κατά 3,2%, στα 14,7 δισ. ευρώ.

Αντίθετα, το εμπορικό πλεόνασμα της ΕΕ με τις ΗΠΑ αυξήθηκε στα 8,6 δισ. ευρώ, από 6,3 δισ. ευρώ τον Αύγουστο του 2025. Οι εξαγωγές προς τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 18,5%, στα 39,3 δισ. ευρώ, ενώ οι εισαγωγές ενισχύθηκαν κατά 14,3%, στα 30,7 δισ. ευρώ.

Με το Ηνωμένο Βασίλειο, το εμπορικό πλεόνασμα της ΕΕ διαμορφώθηκε στα 15 δισ. ευρώ, έναντι 13,1 δισ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα.

Πτώση εξαγωγών και άνοδος εισαγωγών σε μηνιαία βάση

Τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία της Eurostat επιβεβαιώνουν την επιδείνωση της εμπορικής εικόνας και σε μηνιαία βάση.

Στην ευρωζώνη, οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 1,2% τον Αύγουστο σε σχέση με τον Ιούλιο, ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 2%. Ως αποτέλεσμα, το εποχικά διορθωμένο εμπορικό ισοζύγιο εμφάνισε έλλειμμα 6,8 δισ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 1,4 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Στο σύνολο της ΕΕ, οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 1%, ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 2%, με το εποχικά διορθωμένο έλλειμμα να διευρύνεται στα 12,6 δισ. ευρώ, από 5,4 δισ. ευρώ τον Ιούλιο.

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