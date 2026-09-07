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Σημαντική επιτάχυνση κατέγραψε ο ρυθμός ανάπτυξης στην ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat.

Το εποχικά διορθωμένο ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,6% στην ευρωζώνη και κατά 0,7% στην ΕΕ σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, μετά τη στασιμότητα (0,0%) και την οριακή άνοδο (0,1%) που είχε σημειωθεί αντίστοιχα το α’ τρίμηνο.

Σε ετήσια βάση (σε σύγκριση με το β’ τρίμηνο του 2025), το ΑΕΠ ενισχύθηκε κατά 1,2% στην ευρωζώνη και κατά 1,4% στην ΕΕ.

Μεταξύ των κρατών-μελών, τη μεγαλύτερη τριμηνιαία αύξηση του ΑΕΠ κατέγραψαν η Ιρλανδία (+10,2%), η Σλοβενία (+1,8%) και η Λιθουανία (+1,7%), ενώ η Αυστρία (-0,1%) ήταν η μόνη χώρα που σημείωσε υποχώρηση.

Η αύξηση του ΑΕΠ στηρίχθηκε κυρίως στις καθαρές εξαγωγές (συμβολή +0,9 ποσοστιαίες μονάδες στην ευρωζώνη και +0,8 στην ΕΕ) και την καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών (+0,2 π.μ. και στις δύο ζώνες). Αντίθετα, αρνητική ήταν η επίδραση από τη μεταβολή των αποθεμάτων (-0,5 π.μ.).

Στον τομέα της αγοράς εργασίας, ο αριθμός των απασχολουμένων έφτασε τα 221,4 εκατομμύρια στην ΕΕ (176,4 εκατ. στην ευρωζώνη), καταγράφοντας οριακή αύξηση 0,1% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Σε ετήσια βάση, η απασχόληση αυξήθηκε κατά 0,5% στην ευρωζώνη και 0,4% στην ΕΕ, ενώ οι ώρες εργασίας ενισχύθηκαν κατά 0,7% και 0,8% αντίστοιχα.

Τη μεγαλύτερη αύξηση στην απασχόληση σημείωσαν η Πορτογαλία (+1%), η Τσεχία και η Μάλτα (+0,9%). Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες μειώσεις κατέγραψαν η Φινλανδία (-0,8%) και η Ελλάδα (-0,4%).

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