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Σε σταθεροποίηση των τιμών στα τρόφιμα, αλλά και σε σημαντικές πιέσεις από το ενεργειακό κόστος, αναφέρθηκε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90,1, παρουσιάζοντας τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Ο υπουργός σημείωσε ότι η κυβέρνηση είχε ζητήσει από την επιχειρηματική κοινότητα κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο να υπάρξει «πάγωμα» τιμών, προκειμένου να περιοριστούν οι πιέσεις που θα μπορούσαν να προκύψουν από την αυξημένη ζήτηση λόγω της τουριστικής περιόδου.

Στη συνέχεια, όπως ανέφερε, ξεκίνησε η εθνική πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή από τις 31 Αυγούστου και θα διαρκέσει έως το τέλος του έτους.

Μειώσεις σε 1.740 προϊόντα με μέσο όρο 9%-9,5%

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, η Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή συνεργάστηκε με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν ενταχθεί συνολικά 1.740 κωδικοί προϊόντων, με τη μέση μείωση τιμής να διαμορφώνεται μεταξύ 9% και 9,5%.

«Είναι μια μικρή ανάσα για τα νοικοκυριά και τους πολίτες που δοκιμάζονται από φαινόμενα πολύ υψηλού κόστους ζωής», ανέφερε, σημειώνοντας ωστόσο ότι το μέτρο δεν αποτελεί συνολική λύση στο πρόβλημα της ακρίβειας.

Όπως τόνισε, για πολλές οικογένειες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, μια εξοικονόμηση της τάξης των 30 έως 50 ευρώ τον μήνα στις αγορές από το σούπερ μάρκετ αποτελεί ουσιαστική βοήθεια.

«Ο χαμηλότερος πληθωρισμός τροφίμων στην Ευρωζώνη»

Ο υπουργός Ανάπτυξης επικαλέστηκε τα στοιχεία της Eurostat, σύμφωνα με τα οποία τον Ιούλιο ο πληθωρισμός τροφίμων στην Ελλάδα μειώθηκε κατά 2,3% σε σχέση με τον Ιούνιο και κατά 0,4% σε ετήσια βάση και ήταν ο μικρότερος πληθωρισμός τροφίμων στην ευρωζώνη.

Όπως είπε, τον Αύγουστο ο πληθωρισμός τροφίμων διαμορφώθηκε στο 0,2%, γεγονός που, σύμφωνα με τον ίδιο, δείχνει ότι «η εικόνα είναι σταθεροποίηση των τιμών των τροφίμων».

«Δεν ισχύει το ίδιο για όλα τα αγαθά», ανέφερε, προσθέτοντας ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα παραμένει η ενέργεια και ειδικά τα καύσιμα, όπου οι πιέσεις είναι ιδιαίτερα έντονες λόγω του πολέμου.

Συνεχίζεται η επιδότηση στο diesel

Αναφερόμενος στις τιμές των καυσίμων, ο Τάκης Θεοδωρικάκος δήλωσε ότι η αύξηση έχει περιοριστεί σημαντικά λόγω της σταθερής επιδότησης, ιδιαίτερα στο diesel.

Όπως ανακοίνωσε, η επιδότηση θα συνεχιστεί και τον Σεπτέμβριο, ενώ η κυβέρνηση θα αξιολογήσει την πορεία των τιμών στη συνέχεια.

Προειδοποίηση για τον χειμώνα και τις ενεργειακές πιέσεις

Ο υπουργός προειδοποίησε ότι ο χειμώνας ενδέχεται να είναι δύσκολος για την Ευρώπη και τη διεθνή οικονομία, εφόσον συνεχιστούν οι πολεμικές συγκρούσεις.

Όπως ανέφερε, οι πληθωριστικές πιέσεις μπορεί να ενταθούν λόγω της περιορισμένης ροής πετρελαίου προς την Ευρώπη, των προβλημάτων σε ευρωπαϊκά διυλιστήρια και της αναστάτωσης στις ενεργειακές αγορές.

«Το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο και θα πρέπει όλοι να έχουν συνείδηση ότι έτσι είναι τα πράγματα», είπε χαρακτηριστικά.

«Δεν έχει συμβεί μαζική αύξηση και μείωση τιμών»

Ερωτηθείς για καταγγελίες ότι ορισμένα προϊόντα αυξήθηκαν τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και στη συνέχεια μειώθηκαν, ο υπουργός παραδέχθηκε ότι μπορεί να υπάρχουν μεμονωμένες περιπτώσεις, αλλά υποστήριξε ότι δεν αποτελούν γενικευμένο φαινόμενο.

«Θα ήταν πρόβλημα αν αυτό αφορούσε πάρα πολύ υψηλό αριθμό κωδικών», είπε, επισημαίνοντας ότι τα στοιχεία για τον πληθωρισμό τροφίμων δεν επιβεβαιώνουν μια τέτοια εικόνα.

Παράλληλα, κάλεσε να αποφεύγονται οι υπερβολές στην αξιολόγηση της κατάστασης, υποστηρίζοντας ότι «η αλήθεια δεν είναι ποτέ τόσο απόλυτη ούτε ως προς το μαύρο ούτε ως προς το άσπρο».

«Η μείωση του ΦΠΑ δεν είναι απλή υπόθεση»

Για το ενδεχόμενο μείωσης του ΦΠΑ, ο Τάκης Θεοδωρικάκος σημείωσε ότι μια τέτοια κίνηση θα είχε σημαντικό δημοσιονομικό κόστος.

Όπως εξήγησε, μεγάλο μέρος των εσόδων από τον ΦΠΑ προέρχεται από τις τουριστικές ροές και μια οριζόντια αλλαγή θα αφορούσε όχι μόνο τους Έλληνες καταναλωτές αλλά και τους επισκέπτες από άλλες χώρες.

«Η Ελλάδα θα έχανε κάποια δισεκατομμύρια εσόδων που προέρχονται από πολίτες άλλων κρατών», ανέφερε, σημειώνοντας ότι πρόκειται για παράμετρο που πρέπει να αξιολογηθεί.

«Η λύση στο κόστος ζωής είναι η αύξηση της παραγωγικότητας»

Ο υπουργός Ανάπτυξης υπογράμμισε ότι η μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση του κόστους ζωής συνδέεται με την παραγωγικότητα της οικονομίας, την παραγωγή και τις εξαγωγές.

Όπως είπε, η αύξηση της παραγωγικότητας αποτελεί προϋπόθεση για καλύτερους μισθούς, ενώ χωρίς μισθολογική ενίσχυση οι προσπάθειες ελέγχου της αγοράς και περιορισμού φαινομένων αισχροκέρδειας δεν μπορούν να έχουν μόνιμο αποτέλεσμα.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αύξηση του κατώτατου και του μέσου μισθού, σημειώνοντας ότι «υπάρχει ακόμη πολύς δρόμος μπροστά», αλλά η κατεύθυνση της πολιτικής παραμένει η ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της οικονομίας.

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