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Επιβράδυνση παρουσίασε η οικονομική ανάπτυξη στην Ευρωζώνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά το τρίτο τρίμηνο του 2026, καθώς η αύξηση του ΑΕΠ ήταν μικρότερη σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση (flash estimate) που δημοσιοποίησε η Eurostat.

Ειδικότερα, το εποχικά προσαρμοσμένο ΑΕΠ της Ευρωζώνης αυξήθηκε κατά 0,4% την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου, έναντι αύξησης 0,6% το δεύτερο τρίμηνο.

Αντίστοιχα, στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η τριμηνιαία ανάπτυξη διαμορφώθηκε στο 0,5%, από 0,7% το προηγούμενο τρίμηνο, επιβεβαιώνοντας την εξασθένηση της αναπτυξιακής δυναμικής και στις δύο οικονομικές ζώνες.

Ωστόσο, η εικόνα εμφανίζεται ελαφρώς βελτιωμένη σε ετήσια βάση. Συγκεκριμένα, σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2025, το ΑΕΠ της Ευρωζώνης ενισχύθηκε κατά 1,3%, έναντι ετήσιας αύξησης 1,2% που είχε καταγραφεί το δεύτερο τρίμηνο.

Στο σύνολο των 27 κρατών-μελών της ΕΕ, η ετήσια ανάπτυξη επιταχύνθηκε στο 1,5%, από 1,4% το προηγούμενο τρίμηνο.

Την υψηλότερη τριμηνιαία αύξηση του ΑΕΠ παρουσίασε η Ιρλανδία, με εντυπωσιακή άνοδο 5,5%, καταγράφοντας επίδοση σημαντικά υψηλότερη από εκείνες των υπόλοιπων χωρών. Ακολούθησαν η Εσθονία, η Ισπανία και η Ολλανδία, οι οποίες σημείωσαν αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας κατά 0,6% η καθεμία.

Στον αντίποδα, δύο χώρες εμφάνισαν αρνητική μεταβολή του ΑΕΠ. Η Λιθουανία κατέγραψε συρρίκνωση 1%, ενώ η γαλλική οικονομία υποχώρησε κατά 0,1% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο.

Σε ετήσια βάση, οι ρυθμοί ανάπτυξης ήταν θετικοί για 14 χώρες, ενώ αρνητικός ρυθμός καταγράφηκε σε μία χώρα, μεταξύ εκείνων για τις οποίες είχαν δημοσιοποιηθεί στοιχεία.