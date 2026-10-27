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Η ελληνική τραπεζική αγορά συνεχίζει να αναπτύσσεται με σημαντικά υψηλότερους ρυθμούς από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, διατηρώντας ένα από τα ισχυρότερα προφίλ πιστωτικής επέκτασης και καταθετικής ανάπτυξης στην Ευρώπη. Ωστόσο, τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι η αύξηση των χορηγήσεων επιβραδύνεται, την ώρα που η ενίσχυση των επιχειρηματικών καταθέσεων εξακολουθεί να διαφοροποιεί την Ελλάδα από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές οικονομίες.

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Jefferies, η οποία αξιολογεί τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τον Σεπτέμβριο, η Ελλάδα εμφανίζει ετήσια αύξηση δανείων 6,4%, έναντι μόλις 1,5% στη Γερμανία, 3% στη Γαλλία και 3,9% στην Ιταλία.

Η επίδοση παραμένει σχεδόν διπλάσια του μέσου όρου της Ευρωζώνης, που διαμορφώνεται στο 3,6%, επιβεβαιώνοντας τη διαφορετική δυναμική του ελληνικού τραπεζικού συστήματος.

Η επιβράδυνση των χορηγήσεων και η εικόνα στην Ευρώπη

Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι η ελληνική αγορά, παρά τις ισχυρές επιδόσεις, εμφανίζει σταδιακή αποκλιμάκωση του ρυθμού πιστωτικής επέκτασης. Τον Δεκέμβριο του 2025, η ετήσια αύξηση των δανείων είχε διαμορφωθεί στο 8,6%, ενώ τον Ιούλιο του 2026 βρισκόταν στο 7,5%. Ακολούθησε υποχώρηση στο 7,3% τον Αύγουστο και στο 6,4% τον Σεπτέμβριο.

Η τάση διαφοροποιείται από ορισμένες άλλες ευρωπαϊκές αγορές, όπου η πιστωτική επέκταση επιταχύνεται. Στην Ισπανία, για παράδειγμα, η αύξηση των δανείων ενισχύθηκε στο 5,3% από 5,1%, ενώ στην Ιταλία διαμορφώθηκε στο 3,9% από 3,8%.

Πάντως, η Ελλάδα εξακολουθεί να καταλαμβάνει την τρίτη θέση μεταξύ των 11 χωρών που εξετάζει η Jefferies, πίσω από την Ιρλανδία και την Πορτογαλία. Σε μηνιαία βάση, μάλιστα, η ελληνική πιστωτική επέκταση έφτασε το 0,8% τον Σεπτέμβριο, έναντι μηδενικής μεταβολής τον Αύγουστο, στοιχείο που υποδηλώνει αναζωογόνηση της χρηματοδοτικής δραστηριότητας.

Επιχειρήσεις: Το μεγάλο χάσμα Ελλάδας και Γερμανίας

Η μεγαλύτερη διαφοροποίηση εντοπίζεται στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων. Στην Ελλάδα, τα επιχειρηματικά δάνεια αυξήθηκαν κατά 9,2% σε ετήσια βάση, έναντι μόλις 0,7% στη Γερμανία. Αυτό σημαίνει ότι ο ελληνικός ρυθμός πιστωτικής επέκτασης προς τις επιχειρήσεις είναι περίπου 13 φορές υψηλότερος από τον γερμανικό.

Στη Γαλλία η αντίστοιχη αύξηση περιορίστηκε στο 4,8%, στην Ιταλία διαμορφώθηκε στο 4,9% και στην Ισπανία στο 5,5%. Μόνο η Ιρλανδία, με αύξηση 15,3%, εμφανίζει ισχυρότερη επίδοση από την Ελλάδα μεταξύ των χωρών της ανάλυσης.

Παρότι η ελληνική επιχειρηματική πίστη επιβραδύνθηκε από το 10,6% του Αυγούστου, η μηνιαία αύξηση κατά 1,2% τον Σεπτέμβριο δείχνει ότι η ζήτηση και η προσφορά χρηματοδότησης διατηρούν σημαντική δυναμική. Η εξέλιξη αποτελεί θετική ένδειξη για τις ελληνικές τράπεζες, καθώς η ανάπτυξη των επιχειρηματικών δανείων μπορεί να στηρίξει τα καθαρά έσοδα από τόκους.

Καταθέσεις: Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Ελλάδας

Ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι καταθέσεις, όπου η ελληνική αγορά εμφανίζει μία από τις ισχυρότερες επιδόσεις στην Ευρωζώνη. Η συνολική αύξηση διαμορφώθηκε στο 8,5% σε ετήσια βάση, έναντι 5,3% στην Ευρωζώνη. Στις επιχειρηματικές καταθέσεις, η Ελλάδα καταγράφει εντυπωσιακή αύξηση 24,8%, έναντι 6,2% στην Ευρωζώνη, 4,2% στη Γερμανία και 2,9% στη Γαλλία. Ακόμη και σε σύγκριση με τις αγορές της Νότιας Ευρώπης, η διαφορά είναι σημαντική, καθώς στην Πορτογαλία οι επιχειρηματικές καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 10,8% και στην Ισπανία κατά 8,9%.

Η ισχυρή καταθετική ανάπτυξη έχει ιδιαίτερη σημασία για τη χρηματοδοτική βάση των ελληνικών τραπεζών, καθώς ενισχύει τη διαθέσιμη ρευστότητα και περιορίζει την ανάγκη προσφυγής σε εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης.

Τα νοικοκυριά και η διαφορετική εικόνα της στεγαστικής πίστης

Σε αντίθεση με τις επιχειρηματικές χορηγήσεις, η ελληνική αγορά δανείων προς νοικοκυριά αναπτύσσεται με χαμηλότερο ρυθμό από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η αύξηση περιορίζεται στο 2,6%, έναντι 3,1% στην Ευρωζώνη και 5,1% στην Ισπανία. Αντίθετα, η Πορτογαλία παρουσιάζει αύξηση 10,4%, την υψηλότερη μεταξύ των εξεταζόμενων χωρών.

Στο σύνολο της Ευρωζώνης, η στεγαστική πίστη αυξήθηκε κατά 3,2% και η καταναλωτική κατά 6%, με αμφότερες τις κατηγορίες να εμφανίζουν μικρή επιβράδυνση. Στις καταθέσεις των ελληνικών νοικοκυριών, πάντως, η εικόνα είναι σαφώς ισχυρότερη, με αύξηση 4,1%, έναντι 3,1% στην Ευρωζώνη. Η απόκλιση μεταξύ της ανάπτυξης των επιχειρηματικών και των λιανικών δανείων αναδεικνύει τη διαφορετική σύνθεση της ελληνικής πιστωτικής επέκτασης.

Για τις ελληνικές τράπεζες, το κρίσιμο ζήτημα είναι εάν η ισχυρή αύξηση των επιχειρηματικών χορηγήσεων θα διατηρηθεί τους επόμενους μήνες και κατά πόσο θα ενισχυθεί η χρηματοδότηση των νοικοκυριών.

Τα στοιχεία της Jefferies επιβεβαιώνουν ότι η Ελλάδα διατηρεί σαφές προβάδισμα έναντι των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών οικονομιών, αλλά και ότι η επιβράδυνση της πιστωτικής επέκτασης αποτελεί πλέον μια τάση που αξίζει να παρακολουθεί η αγορά.