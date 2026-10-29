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Η ραγδαία άνοδος του κόστους δανεισμού των κρατών της Eυρωζώνης αναζωπυρώνει τους φόβους για μια επανάληψη της κρίσης χρέους που πριν από 15 χρόνια συγκλόνισε την περιοχή. «Μην πανικοβάλλεστε», λένε αναλυτές και επενδυτές: οι τράπεζες είναι καλύτερα προετοιμασμένες.

Τα ασταθή δημοσιονομικά στο παρελθόν δημιούργησαν τον λεγόμενο «φαύλο κύκλο». Οι ζημίες από τα χαρτοφυλάκια κρατικών ομολόγων έπληξαν τους δανειστές, αναγκάζοντας σε ορισμένες περιπτώσεις την παρέμβαση του κράτους για τη διάσωση των τραπεζών και επιβαρύνοντας περαιτέρω τους προϋπολογισμούς.

Το κόστος χρηματοδότησης θα αυξηθεί και οι προσδοκίες της αγοράς θα παίξουν καθοριστικό ρόλο, σύμφωνα με τους αναλυτές, καθώς οι τράπεζες παραμένουν εκτεθειμένες στις δημοσιονομικές εξελίξεις των χωρών τους. Ωστόσο, τα κεφαλαιακά αποθέματα ασφαλείας και η αυστηρότερη εποπτεία αναμένεται να βοηθήσουν τις τράπεζες να αντέξουν τις αναταράξεις, σύμφωνα με επενδυτές, αναλυτές και στοιχεία που συγκέντρωσε το Reuters.

«Υπάρχει ένα όριο στο οποίο μπορείς να προστατευθείς από την εγχώρια πιστωτική αγορά», δήλωσε ο Σάιμον Έινσγουορθ, ανώτερος αναλυτής τραπεζικών θεμάτων στη Moody’s Ratings. «Οι τράπεζες ξεκινούν από καλύτερη θέση, αλλά δεν είναι απρόσβλητες».

Μετά την κρίση της δεκαετίας του 2010, η ΕΕ αναμόρφωσε την τραπεζική εποπτεία και εξόπλισε την ΕΚΤ με εργαλεία παρέμβασης, ενώ οι τράπεζες έχουν βελτιώσει τις άμυνές τους, με τη βοήθεια ετών ρεκόρ κερδοφορίας.

Ωστόσο, οι ανησυχίες για τα κρατικά χρέη συνέβαλαν σε πτώση κατά 10% των μετοχών των ευρωπαϊκών τραπεζών τις τελευταίες έξι εβδομάδες, μια πτώση που ακολουθεί μια παρατεταμένη άνοδο σε υψηλά 16 ετών.

Για τους τρεις μεγαλύτερους δανειστές της Γαλλίας, η πτώση ανήλθε στο 17% κατά την ίδια περίοδο.

Με το κόστος του χρέους της να αγγίζει τα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 25 ετών, εν μέσω μεγάλου ελλείμματος, κοινωνικών αναταραχών και των προεδρικών εκλογών του 2027, όπου υποψήφιοι της ακροδεξιάς και της ακροαριστεράς προηγούνται στις δημοσκοπήσεις, η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα.

Οι τράπεζες έχουν το δικαίωμα να αντιμετωπίζουν τα κρατικά ομόλογα ως περιουσιακά στοιχεία χωρίς κίνδυνο στα βιβλία τους. Αυτά υπολογίζονται στις κανονιστικές απαιτήσεις ρευστότητας και χρησιμοποιούνται ως εξασφάλιση για τη λήψη δανείων από κεντρικές τράπεζες και άλλους δανειστές.

Τα καθαρά χαρτοφυλάκια κρατικών ομολόγων των τραπεζών της Eυρωζώνης έχουν διπλασιαστεί από την κρίση, φτάνοντας τα 4,3 τρισεκατομμύρια ευρώ στα τέλη Ιουνίου, όπως έδειξε ανάλυση του Reuters με βάση στοιχεία της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών.

Ωστόσο, τα κεφαλαιακά αποθέματα ασφαλείας των τραπεζών έχουν αυξηθεί ακόμη περισσότερο, μειώνοντας τον δείκτη των κρατικών ομολόγων προς το κεφάλαιο που διατηρούν οι δανειστές για την κάλυψη πιθανών ζημιών κάτω από 2,5 από 2,7 το 2013.

Όσο χαμηλότερος είναι ο δείκτης, τόσο μεγαλύτερη είναι η ικανότητα των τραπεζών να αντέξουν το πλήγμα από την πτώση των τιμών των κρατικών ομολόγων.

Τόσο ο Διευθύνων Σύμβουλος Επενδύσεων της Axiom Alternative Investments, Ντέιβιντ Μπεναμού, όσο και η στρατηγικός αναλυτής μετοχών της WisdomTree, Άνικα Γκούπτα, υπολόγισαν ότι η έκθεση των μεγάλων γαλλικών τραπεζών στο εγχώριο χρέος ανέρχεται σε περίπου 15% έως 30% του κεφαλαίου τους υψηλότερης ποιότητας.

Αυτό συγκρίνεται με ποσοστό άνω του 100% για τις τράπεζες της Ιταλίας το 2011-2012, της χώρας που βρισκόταν τότε στην πρώτη γραμμή της κρίσης, όπως ανέφερε η Γκούπτα.

Ωστόσο, η πτώση των τιμών των κρατικών ομολόγων — οι οποίες κινούνται αντίστροφα προς τις αποδόσεις — μπορεί να επιβαρύνει τις τράπεζες με ζημίες, εάν οι δανειστές χρειαστεί να ευθυγραμμίσουν τη λογιστική αξία των ομολόγων τους με τις τιμές της αγοράς ή να τα πουλήσουν για να συγκεντρώσουν ρευστότητα.

Οι προτάσεις για την αφαίρεση του χαρακτηρισμού «χωρίς κίνδυνο» από τα κρατικά ομόλογα ή για την επιβολή ορίων συγκέντρωσης έχουν αποτύχει μέχρι στιγμής. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συμπεριλάβει την περαιτέρω διαφοροποίηση των χαρτοφυλακίων κρατικών ομολόγων μεταξύ των μέτρων που απαιτούνται για την ενίσχυση του τραπεζικού τομέα και θα παρουσιάσει τις προτάσεις της στις αρχές του 2027.

Ακόμη και χωρίς επίσημους κανόνες, η ΕΚΤ έχει παροτρύνει τις τράπεζες της Ευρωζώνης να μειώσουν την έκθεσή τους στο χρέος της χώρας καταγωγής τους.

Τα χαρτοφυλάκια εγχώριων κρατικών ομολόγων αντιπροσώπευαν το 41% του συνόλου στα μέσα του 2026, όπως έδειξε η ανάλυση του Reuters με βάση τα στοιχεία της ΕΑΤ, σε σύγκριση με ποσοστό άνω του 50% το 2013.

Επίσης, οι τράπεζες έχουν τριπλασιάσει στο 60% το ποσοστό των ομολόγων τους που αποτιμούν στο κόστος — ένας λογιστικός κανόνας που επιτρέπει στους δανειστές να μην καταγράφουν ζημίες όταν πέφτουν οι τιμές της αγοράς.

Κατατάσσοντας τα ομόλογα ως χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία «που διακρατούνται μέχρι τη λήξη», οι τράπεζες μπορούν να αποφύγουν την καταχώριση ζημιών που εξαντλούν το κεφάλαιό τους στα χαρτοφυλάκιά τους, εκτός αν αναγκαστούν να τα πουλήσουν — ένας κίνδυνος που, όπως ανέφερε ο Έινσγουορθ της Moody’s, έχει μειωθεί, καθώς οι δανειστές βασίζονται σήμερα λιγότερο στη βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση.

Ωστόσο, για την αναλυτή της Morningstar DBRS, Μαρία Ρίβας, το βασικό ερώτημα για τις τράπεζες είναι πώς οι επενδυτές αντιλαμβάνονται τα χαρτοφυλάκια που φέρουν μη πραγματοποιημένες ζημίες, ανεξάρτητα από τις λογιστικές παραμέτρους.

Ο Χρήστος Μεγάλου, CEO του Ομίλου Πειραιώς αναμένει μεγαλύτερη μεταβλητότητα στα κρατικά ομόλογα, αλλά υποβαθμίζει τον κίνδυνο να εξελιχθεί σε κρίση.

Η Ελλάδα εξυπηρετεί πλέον τα χρέη της με μέσα επιτόκια σημαντικά χαμηλότερα από αυτά με τα οποία δανείζεται σήμερα η Βρετανία, δήλωσε στο Reuters, μια ριζική αλλαγή σε σχέση με πριν από μια δεκαετία, όταν η χώρα ανέκαμπτε από μια χρηματοπιστωτική κρίση και μια σειρά ⁠πακέτων διάσωσης.

Η Γαλλία, που βρίσκεται τώρα στο επίκεντρο της προσοχής, βρίσκεται επίσης σε διαφορετική θέση από εκείνη της Ελλάδας τότε. «Η Γαλλία είναι μια πολύ μεγάλη οικονομία και, ως εκ τούτου, διαθέτει πολλά μέσα για να αντιδράσει», τόνισε ο κ. Μεγάλου.

«Οι ρυθμιστικές αρχές, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, αλλά και οι τράπεζες, διαθέτουν μηχανισμούς που έχουν δοκιμαστεί στην πράξη για να διασφαλίσουν ότι, κατά πάσα πιθανότητα, δεν θα αντιμετωπίσουμε ξανά ένα παρόμοιο τεράστιο πρόβλημα», προσέθεσε. «Προφανώς, διεξάγουμε συνεχώς δοκιμές αντοχής στο χαρτοφυλάκιό μας», συμπλήρωσε.

Ωστόσο, οι υψηλότερες αποδόσεις των κρατικών ομολόγων μπορούν να πλήξουν τις τράπεζες πιο άμεσα, αυξάνοντας το κόστος χρηματοδότησής τους, καθώς αυτές οι αποδόσεις είναι υψηλότερες από τα επιτόκια δανεισμού του κράτους.

Οι γαλλικές τράπεζες είναι οι μεγαλύτεροι εκδότες χονδρικού χρέους στην ΕΕ, οπότε μια μόνιμα υψηλότερη απόδοση θα αύξανε το ‘κόστος του χρήματος’ κάθε φορά που αναχρηματοδοτούνται, και αυτό έχει σωρευτικό αποτέλεσμα», δήλωσε η Γκούπτα της WisdomTree.

Ένας πρώην ανώτερος τραπεζικός εποπτικός φορέας, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, συμφωνεί με αυτή την εκτίμηση.

Οι τράπεζες ανταγωνίζονται πιο επιθετικά για την προσέλκυση καταθέσεων, κάτι που αντανακλά τις πιέσεις χρηματοδότησης, και οι προοπτικές για τον κλάδο θα εξαρτηθούν τελικά, τουλάχιστον εν μέρει, από τις αντιλήψεις, ανέφερε η ίδια πηγή.