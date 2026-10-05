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Η υιοθέτηση ηλεκτρικών οχημάτων στην Ευρώπη κερδίζει δυναμική, με τις πωλήσεις ρεκόρ μέχρι στιγμής φέτος να οφείλονται σε μια πληθώρα προσιτών μοντέλων που κυκλοφορούν στην αγορά, ευθυγραμμίζοντας τις αυτοκινητοβιομηχανίες με τους στόχους της ΕΕ, σύμφωνα με μελέτη όπως αναφέρει το Reuters.

Οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων σε ολόκληρη την ΕΕ έφτασαν σε επίπεδα ρεκόρ φέτος, με 1,64 εκατομμύρια πωλήσεις την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου, σημειώνοντας αύξηση 45% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με την έκθεση της περιβαλλοντικής οργάνωσης Transport & Environment (T&E) με έδρα τις Βρυξέλλες, η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα.

Τα ηλεκτρικά οχήματα αποτελούσαν το 22% της αγοράς κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, έξι μονάδες υψηλότερα από την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σύμφωνα με την έκθεση.

Η T&E χαρακτήρισε το 2026 «μια καθοριστική χρονιά για τη διαθεσιμότητα ηλεκτρικών οχημάτων», με την επιλογή μοντέλων να αυξάνεται κατά 50% σε ένα μόνο έτος, καθώς οι αυτοκινητοβιομηχανίες επεκτείνουν τις σειρές τους για να επιτύχουν τους στόχους εκπομπών ρύπων της ΕΕ.

Η έκθεση έρχεται σε μια στιγμή που αυτοκινητοβιομηχανίες όπως η Volkswagen λανσάρουν μια σειρά από οικονομικά προσιτά ηλεκτρικά οχήματα, όπως το πλήρως ηλεκτρικό Polo, βοηθώντας τον γερμανικό όμιλο αυτοκινήτων να κλείσει το υπάρχον κενό συμμόρφωσης και να αποφύγει τα πρόστιμα.

Οι στόχοι της ΕΕ για τις εκπομπές CO2 στα αυτοκίνητα αποφέρουν ρεκόρ πωλήσεων ηλεκτρικών αυτοκινήτων και ένα κύμα προσιτών μοντέλων. Ωστόσο, η αποδυνάμωση του στόχου 2030-2035, όπως συζητείται επί του παρόντος στις διαπραγματεύσεις για τις εκπομπές CO2 στα αυτοκίνητα, θα σταματούσε την αύξηση της παραγωγής μικρών, προσιτών ηλεκτρικών οχημάτων και θα έθετε σε κίνδυνο την ικανότητα των ευρωπαϊκών αυτοκινητοβιομηχανιών να ανταγωνιστούν στον παγκόσμιο αγώνα δρόμου για τα ηλεκτρικά οχήματα, επισημαίνει η T&E.

Οι πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων έφτασαν σε επίπεδα ρεκόρ το 2026, 1,64 εκατομμύρια BEV πουλήθηκαν από τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο, 45% περισσότερα από ό,τι ένα χρόνο νωρίτερα, και τα BEV ξεπέρασαν τις πωλήσεις των βενζινοκίνητων αυτοκινήτων για πρώτη φορά σε διάστημα ενός ολόκληρου τριμήνου στο δεύτερο τρίμηνο του 2026.

Ο κανονισμός για τις εκπομπές CO2 φέρνει στην αγορά προσιτά μοντέλα. Περίπου 60 νέα μοντέλα αναμένονται μέχρι το τέλος του 2026, αριθμός ρεκόρ. Αυτός ο αριθμός είναι σχεδόν 4 φορές μεγαλύτερος από τον μέσο όρο των 15 νέων μοντέλων ετησίως (περίοδος 2021-2025), ενώ η επιλογή για προσιτά μοντέλα κάτω των 25.000 ευρώ αναμένεται να διπλασιαστεί μόνο το 2026.

Οι πωλήσεις αυτοκινήτων με τιμή κάτω των 25.000 ευρώ αναμένεται να αυξηθούν κατά 7 φορές σε σύγκριση με το 2024.

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν ήδη κλείσει το 75% της απόκλισης από τον στόχο τους για τις εκπομπές CO2 για την περίοδο 2025-2027, στα μισά της περιόδου. Αναμένεται ότι όλες οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες θα συμμορφωθούν, με πολλές από αυτές να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα.

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες λένε ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα φτάσουν τα κέρδη τους από τα αυτοκίνητα με θερμικούς κινητήρες μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Η ισοτιμία περιθωρίου κέρδους προέρχεται από την κλίμακα που επιτυγχάνεται από τις απαιτήσεις-στόχους CO2 του αυτοκινήτου.

Η αποδυνάμωση του στόχου για την μείωση των εκπομπών CO2 για το 2030 θα σταματούσε την αύξηση των οικονομικά προσιτών αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων (BEV).

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