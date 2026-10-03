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Περισσότεροι από 34.600 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πέντε χώρες της Δυτικής Ευρώπης εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών το φετινό καλοκαίρι, καθώς η περιοχή κατέγραψε το θερμότερο τρίμηνο Ιούνιος-Αύγουστος στην ιστορία των μετρήσεων.

Η Ισπανία κατέγραψε το φονικότερο καλοκαίρι από την έναρξη των σχετικών καταγραφών το 2015, με 5.805 επιπλέον θανάτους που αποδίδονται στη ζέστη μεταξύ 15 Μαΐου και 30 Σεπτεμβρίου. Στη Γαλλία, τρία κύματα καύσωνα συνδέθηκαν με περίπου 7.824 θανάτους, ο υψηλότερος αριθμός τουλάχιστον από το 2015, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία. Αυξημένη θνησιμότητα που συνδέεται με τη ζέστη καταγράφηκε επίσης στη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και το Βέλγιο.

«Η Ισπανία κατέγραψε 61 ημέρες καύσωνα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, με τέσσερα κύματα καύσωνα, ένα πέμπτο τον Σεπτέμβριο και επεισόδια ακραίας ζέστης τον Μάιο», δήλωσε η Diana Gómez, επικεφαλής του συστήματος παρακολούθησης θνησιμότητας του ISCIII. «Όλα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση των θανάτων που αποδίδονται στη ζέστη».

Η θερμοκρασία έως 2,5°C πάνω από τον μέσο όρο

Η ζέστη μπορεί να επιδεινώσει υπάρχουσες παθήσεις και είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη για ευάλωτες ομάδες, όπως τα μικρά παιδιά, οι ηλικιωμένοι και οι εργαζόμενοι που εκτίθενται για μεγάλα χρονικά διαστήματα σε υψηλές θερμοκρασίες.

Η Δυτική Ευρώπη βρέθηκε αντιμέτωπη με εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Η μέση θερμοκρασία στην περιοχή ήταν 2,5°C υψηλότερη σε σχέση με τον μέσο όρο της περιόδου 1991-2020.

Τα ευρωπαϊκά δεδομένα δείχνουν ότι οι θερμοκρασίες του καλοκαιριού ήταν οι υψηλότερες από το 1979 σχεδόν σε ολόκληρη την Αγγλία, την Ουαλία και το Βέλγιο, καθώς και στο μεγαλύτερο μέρος της Γαλλίας, της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Ελβετίας και της Αυστρίας.

Το προηγούμενο ρεκόρ είχε καταγραφεί το 2003, όταν χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Γερμανία κατέγραψαν δεκάδες χιλιάδες θανάτους λόγω καύσωνα, ενώ τα συστήματα υγείας δυσκολεύτηκαν να ανταποκριθούν στα περιστατικά θερμοπληξίας. Η κρίση εκείνη οδήγησε τις αρχές στην ενίσχυση των μηχανισμών έκτακτης ανάγκης και των υπηρεσιών αντιμετώπισης των υψηλών θερμοκρασιών.

Ρεκόρ θανάτων στην Ισπανία

Στην Ισπανία, οι θάνατοι που αποδίδονται στη ζέστη ξεπέρασαν κατά περισσότερους από 1.000 το προηγούμενο ρεκόρ του 2022.

Η χειρότερη ημέρα καταγράφηκε στις 10 Ιουλίου, σύμφωνα με το ισπανικό ερευνητικό ινστιτούτο δημόσιας υγείας. Η εκτίμηση της υπερβάλλουσας θνησιμότητας προκύπτει από τη σύγκριση του ημερήσιου αριθμού θανάτων με τον μέσο όρο προηγούμενων ετών, ενώ λαμβάνονται υπόψη και τα όρια θερμοκρασίας που ισχύουν για καθεμία από τις 50 επαρχίες της χώρας.

«Τα όρια ξεπεράστηκαν σε κάθε επαρχία για πολλές ημέρες», ανέφερε η Gómez, προσθέτοντας ότι το ισπανικό σύστημα είναι το μόνο που δημοσιεύει καθημερινές εκτιμήσεις και ότι αρκετές ευρωπαϊκές χώρες έχουν επικοινωνήσει με τις ισπανικές αρχές για την εμπειρία τους.

Στη Γερμανία, οι θάνατοι που συνδέονται με τη ζέστη έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο τουλάχιστον μίας δεκαετίας. Περίπου 16.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους λόγω των υψηλών θερμοκρασιών μεταξύ 6 Απριλίου και 13 Σεπτεμβρίου.

Μόνο το κύμα καύσωνα στα τέλη Ιουνίου ευθύνεται για περίπου 9.600 θανάτους, αποτελώντας το φονικότερο επεισόδιο ζέστης που έχει καταγραφεί στη Δυτική Ευρώπη.

Το προηγούμενο γερμανικό ρεκόρ ήταν περίπου 9.000 θάνατοι λόγω καύσωνα το 2018.

Στη Γαλλία, τα προκαταρκτικά στοιχεία δείχνουν ότι οι θάνατοι από τη ζέστη το φετινό καλοκαίρι έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο τουλάχιστον από το 2015. Η χώρα αντιμετώπισε τρία μεγάλα κύματα καύσωνα, τον Ιούνιο, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.

Ο τελικός απολογισμός αναμένεται να δημοσιευθεί στις αρχές του επόμενου έτους. Πέρυσι είχαν εκτιμηθεί περίπου 5.700 θάνατοι που συνδέονταν με τη ζέστη.

Η εικόνα του 2026 παραπέμπει σε μια πολύ διαφορετική κλίμακα σε σχέση με το 2003. Τότε, ερευνητές του Πανεπιστημίου Paris 5 υπολόγισαν ότι οι ακραίες θερμοκρασίες είχαν προκαλέσει 14.800 επιπλέον θανάτους στη Γαλλία μόνο τον Αύγουστο.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι καύσωνες προκάλεσαν περίπου 2.877 θανάτους τον Μάιο και τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία. Ο τελικός απολογισμός για ολόκληρη τη θερινή περίοδο αναμένεται να δημοσιευθεί το επόμενο έτος.

Στο Βέλγιο, 2.112 άνθρωποι πέθαναν μεταξύ 18 Ιουνίου και 12 Ιουλίου, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία για το κύμα καύσωνα.

Η φετινή εικόνα αναδεικνύει έτσι το αυξανόμενο βάρος των ακραίων θερμοκρασιών για τη δημόσια υγεία στη Δυτική Ευρώπη, με τις υψηλές θερμοκρασίες να πλήττουν δυσανάλογα τους πιο ευάλωτους πληθυσμούς.

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