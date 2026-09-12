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Την ώρα που χιλιάδες νέοι φοιτητές ετοιμάζονται να περάσουν για πρώτη φορά τις πύλες των πανεπιστημίων, δύο μεγάλα εκπαιδευτικά ιδρύματα στη νότια Αγγλία προχωρούν σε μια πρωτόγνωρη κίνηση, η οποία ενδέχεται να αποτελέσει οδηγό για ολόκληρο τον βρετανικό πανεπιστημιακό χάρτη.

Τα πανεπιστήμια του Γκρίνουιτς και του Κεντ προχωρούν σε συγχώνευση, δημιουργώντας έναν από τους μεγαλύτερους πανεπιστημιακούς οργανισμούς στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε μια περίοδο κατά την οποία ο κλάδος βρίσκεται αντιμέτωπος με αυξανόμενες οικονομικές πιέσεις. Τα δύο ιδρύματα θα εξακολουθήσουν να λειτουργούν με τις υφιστάμενες ονομασίες τους, ωστόσο η ενοποίηση αποσκοπεί στην επίτευξη μεγαλύτερων οικονομιών κλίμακας και στην κεντρική διαχείριση ορισμένων υπηρεσιών, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης αναδιάρθρωσης που ακόμη σχεδιάζεται, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία, η οποία είχε αρχίσει να συζητείται πριν από περίπου τρία χρόνια, αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα των μεγάλων αλλαγών που συντελούνται στη βρετανική τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς πολλά πανεπιστήμια προσπαθούν να αποτρέψουν την εκδήλωση μιας ευρύτερης οικονομικής κρίσης.

Για δεκαετίες, η ισχυρή διεθνής φήμη της βρετανικής ανώτατης εκπαίδευσης επέτρεπε στα πανεπιστήμια να προσελκύουν μεγάλο αριθμό φοιτητών από το εξωτερικό, οι οποίοι αποτελούν ιδιαίτερα σημαντική πηγή εσόδων, καθώς καταβάλλουν πολύ υψηλότερα δίδακτρα από τους Βρετανούς. Το μοντέλο αυτό, όμως, δέχεται πλέον πιέσεις από πολλές πλευρές. Οι δημογραφικές μεταβολές στη Βρετανία, οι αυστηρότεροι κανόνες για τις φοιτητικές βίζες και ο εντεινόμενος ανταγωνισμός από πανεπιστήμια της Ασίας περιορίζουν τις προοπτικές ανάπτυξης.

Η Jane Harrington, διευθύνουσα σύμβουλος του London and South East University Group, της νέας οντότητας που προκύπτει από τη συνένωση των πανεπιστημίων Γκρίνουιτς και Κεντ, προειδοποιεί ότι χωρίς κυβερνητική παρέμβαση ορισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα κινδυνεύουν ακόμη και με κατάρρευση. Όπως υποστήριξε στο Bloomberg, το κόστος που θα προκαλούσε η χρεοκοπία ενός πανεπιστημίου θα μπορούσε να αποδειχθεί σημαντικά μεγαλύτερο από το κόστος μιας έγκαιρης κρατικής στήριξης.

Οι αριθμοί ενισχύουν τις ανησυχίες. Σύμφωνα με τον οργανισμό Universities UK, τα βρετανικά πανεπιστήμια αναμένεται να υποστούν συνολική απώλεια χρηματοδότησης περίπου 3,7 δισ. λιρών έως το τέλος της δεκαετίας, ως αποτέλεσμα κυβερνητικών επιλογών, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η αυστηροποίηση της μεταναστευτικής πολιτικής.

Τα κορυφαία ιδρύματα, όπως τα πανεπιστήμια της Οξφόρδης και του Κέιμπριτζ, θεωρούνται περισσότερο θωρακισμένα απέναντι στις αναταράξεις. Η εικόνα, ωστόσο, είναι διαφορετική για πολλά μικρότερα ή χαμηλότερα στην κατάταξη πανεπιστήμια, τα οποία εξαρτώνται σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από τα έσοδα των ξένων φοιτητών. Παράλληλα, η πολυετής ουσιαστικά στασιμότητα των διδάκτρων για τους Βρετανούς φοιτητές, σε συνδυασμό με τη συνεχή αύξηση του λειτουργικού κόστους, συμπιέζει ακόμη περισσότερο τα οικονομικά περιθώρια των ιδρυμάτων.

Τα τελευταία χρόνια καταγράφεται μεν μια μικρή αύξηση στις αιτήσεις φοιτητών από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ωστόσο η εισροή φοιτητών από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει μειωθεί αισθητά μετά το Brexit και τον τερματισμό της ελεύθερης κυκλοφορίας μεταξύ Βρετανίας και ΕΕ.

Προς το παρόν, αυξημένη παραμένει η παρουσία φοιτητών από χώρες όπως η Ινδία, η Κίνα, το Πακιστάν και η Νιγηρία. Ωστόσο, ακόμη και αυτή η δεξαμενή εσόδων δεν θεωρείται δεδομένη. Τα πανεπιστήμια σε πολλές αναπτυσσόμενες οικονομίες αναβαθμίζονται με ταχύτητα, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα την Κίνα, όπου ολοένα περισσότερα εκπαιδευτικά ιδρύματα ανεβαίνουν στις διεθνείς κατατάξεις.

Την ίδια στιγμή, η δυνατότητα των ξένων φοιτητών να σπουδάσουν στη Βρετανία εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από την οικονομική κατάσταση στις χώρες προέλευσής τους. Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή αποτελεί την τελευταία πηγή αβεβαιότητας, καθώς μπορεί να επηρεάσει τόσο τα εισοδήματα των οικογενειών όσο και τις διεθνείς μετακινήσεις.

Η σημασία των διεθνών φοιτητών για τα οικονομικά των πανεπιστημίων γίνεται σαφής από τη διαφορά στα δίδακτρα. Σύμφωνα με το Βρετανικό Συμβούλιο, οι ξένοι προπτυχιακοί φοιτητές καταβάλλουν από 11.400 λίρες, περίπου 13.300 ευρώ, έως και 38.000 λίρες ετησίως. Αντίθετα, για τους Βρετανούς φοιτητές υπάρχει ανώτατο ετήσιο όριο λίγο χαμηλότερα από τις 9.790 λίρες.

Το πρόβλημα είναι ότι ο αριθμός για φοιτητικές βίζες έχει μειωθεί σημαντικά. Η κυβέρνηση αύξησε το ύψος των αποταμιεύσεων που πρέπει να αποδεικνύει ότι διαθέτει ένας ξένος φοιτητής προκειμένου να εγκατασταθεί στη χώρα, ενώ περιόρισε και τη δυνατότητα μεταφοράς μελών της οικογένειάς του.

Σύμφωνα με στοιχεία του βρετανικού Υπουργείου Εσωτερικών, οι βίζες για σπουδές έχουν υποχωρήσει κατά περίπου 30% σε σχέση με τα υψηλά επίπεδα του 2022 και του 2023, όταν είχαν ξεπεράσει τις 600.000.

Πρόσθετη επιβάρυνση αναμένεται να προκαλέσει η νέα ετήσια εισφορά ύψους 925 λιρών που θα καταβάλλουν τα πανεπιστήμια για κάθε ξένο φοιτητή από το 2028. Υπολογίζεται ότι το συγκεκριμένο μέτρο θα αφαιρεί περίπου 570 εκατ. λίρες ετησίως από τα έσοδα του κλάδου, αυξάνοντας ακόμη περισσότερο τις πιέσεις.

Η οικονομική κατάσταση αποτυπώνεται και στις εκτιμήσεις του Office for Students. Σχεδόν τα μισά από τα 279 ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας αναμένεται να εμφανίσουν έλλειμμα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2025/26. Το ποσοστό θα μπορούσε να προσεγγίσει το 60% εάν οι εγγραφές νέων φοιτητών παραμείνουν στάσιμες τα επόμενα χρόνια.

Μπροστά σε αυτή την πραγματικότητα, τα βρετανικά πανεπιστήμια έχουν ήδη αρχίσει να λαμβάνουν δραστικά μέτρα για να περιορίσουν τις δαπάνες και να προστατεύσουν τους ισολογισμούς τους. Πολλά μειώνουν θέσεις εργασίας, ενώ άλλα καταργούν ολόκληρα ακαδημαϊκά τμήματα και προγράμματα σπουδών που έχουν υψηλό λειτουργικό κόστος και περιορισμένη ζήτηση.

Παράλληλα, εντείνεται η μάχη για την προσέλκυση νέων φοιτητών. Ορισμένα ιδρύματα προσφέρουν πλέον πρόσθετα κίνητρα, από δωρεάν φορητούς υπολογιστές έως συνδρομές σε γυμναστήρια. Ιδιαίτερα για τους ξένους φοιτητές, ο ανταγωνισμός έχει εξελιχθεί σε έναν ιδιότυπο «πόλεμο τιμών», καθώς τα πανεπιστήμια επιχειρούν να εξασφαλίσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μερίδιο μιας αγοράς που γίνεται ολοένα πιο δύσκολη.

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