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Η Primark ετοιμάζεται να κάνει ένα σημαντικό βήμα στη στρατηγική της, ξεκινώντας κατ’ οίκον παραδόσεις προϊόντων σε ολόκληρη τη Βρετανία. Η Associated British Foods (AB Foods) ανακοίνωσε ότι η αλυσίδα οικονομικής μόδας θα αρχίσει να προσφέρει delivery, σηματοδοτώντας μια σημαντική αλλαγή για έναν retailer που επί χρόνια υποστήριζε ότι δεν χρειάζεται παρουσία στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

Η στροφή αυτή έρχεται σε μια δύσκολη συγκυρία για την Primark, καθώς οι συγκρίσιμες πωλήσεις αναμένεται να υποχωρήσουν εκ νέου στο τελευταίο τρίμηνο της οικονομικής χρήσης. Η εξέλιξη αποτυπώνει τις πιέσεις που αντιμετωπίζει η αλυσίδα, την ώρα που ο όμιλος προετοιμάζεται να διαχωρίσει τις δραστηριότητες ένδυσης και τροφίμων.

Νέα πτώση στις συγκρίσιμες πωλήσεις

Η Primark αναμένει πτώση των like-for-like πωλήσεων κατά 3% στο τέταρτο τρίμηνο, το οποίο ολοκληρώνεται στις 12 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με την AB Foods. Η εταιρεία αποδίδει την εξέλιξη στις δύσκολες συνθήκες της αγοράς, ιδιαίτερα στην ηπειρωτική Ευρώπη.

Η πτώση ακολουθεί μείωση 2,2% στο τρίτο τρίμηνο και σημαίνει ότι η Primark, η οποία για χρόνια θεωρούνταν μία από τις πιο δυναμικές αλυσίδες λιανικής, αναμένεται να ολοκληρώσει τη χρονιά με συνολική υποχώρηση των συγκρίσιμων πωλήσεων κατά 2,6%.

Από το click & collect στο delivery

Η AB Foods δεν έχει ανακοινώσει ακόμη πότε ακριβώς θα ξεκινήσει η κατ’ οίκον παράδοση. Η απόφαση, πάντως, σηματοδοτεί αλλαγή στάσης για την Primark, καθώς στο παρελθόν ο όμιλος υποστήριζε ότι τα χαμηλά περιθώρια κέρδους και οι χαμηλές τιμές των προϊόντων καθιστούσαν οικονομικά ασύμφορη την παράδοση στο σπίτι.

Μέχρι σήμερα, η Primark είχε επιλέξει το μοντέλο του click & collect, επιτρέποντας στους πελάτες να πραγματοποιούν παραγγελίες online και να τις παραλαμβάνουν από τα καταστήματα.

Για να υποστηρίξει τη νέα στρατηγική, η AB Foods έχει αποκτήσει αυτοματοποιημένη εγκατάσταση fulfillment στο Σέφιλντ από τον όμιλο Debenhams, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για την εξυπηρέτηση των παραγγελιών κατ’ οίκον.

Στόχος η ανάκαμψη των πωλήσεων

Για την επόμενη χρονιά, η Primark αναμένεται να επικεντρωθεί στην ενίσχυση των συγκρίσιμων πωλήσεων, διατηρώντας τις τιμές όσο το δυνατόν χαμηλότερες, καθώς οι καταναλωτές εξακολουθούν να πιέζονται οικονομικά.

Παράλληλα, η εταιρεία σχεδιάζει να αυξήσει τις επενδύσεις της στο digital marketing, επιδιώκοντας να ενισχύσει την ψηφιακή της παρουσία και να προσεγγίσει περισσότερους καταναλωτές.

Ο διαχωρισμός από την AB Foods

Η αλλαγή στρατηγικής για την Primark πραγματοποιείται ενώ η AB Foods προετοιμάζει τον διαχωρισμό της αλυσίδας από τον υπόλοιπο όμιλο.

Τον Απρίλιο, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα διαχωρίσει την Primark, έπειτα από περισσότερες από τρεις δεκαετίες, σε μια προσπάθεια να προσελκύσει επενδυτές που εμφανίζονται επιφυλακτικοί απέναντι στη σύνθετη δομή του ομίλου, ο οποίος δραστηριοποιείται παράλληλα στη ζάχαρη, τη γεωργία και την παραγωγή συστατικών.

Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2027. Πρόκειται για μια απόφαση που θεωρούνταν για χρόνια απίθανη, δεδομένου ότι ο όμιλος ελέγχεται από την οικογένεια Γουέστον.

Πιέσεις και στη ζάχαρη

Η δραστηριότητα ζάχαρης παραμένει το αδύναμο σημείο της AB Foods. Η μονάδα αναμένεται να καταγράψει φέτος προσαρμοσμένες λειτουργικές ζημίες προς το υψηλότερο άκρο του προηγούμενου εύρους των 25 έως 60 εκατ. λιρών.

Η εικόνα αναμένεται να επιδεινωθεί περαιτέρω την επόμενη χρονιά, με την εταιρεία να προβλέπει λειτουργικές ζημίες μεταξύ 70 και 170 εκατ. λιρών.

Η μετοχή της AB Foods έχει υποχωρήσει κατά 5% από την αρχή του έτους έως το κλείσιμο της Τετάρτης.

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