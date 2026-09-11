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Μεγάλες βρετανικές επιχειρήσεις καλούν τον υπουργό Οικονομικών, Τζον Χίλι, να μεταφέρει τις επιβαρύνσεις που περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας στον κρατικό προϋπολογισμό, καθώς η άνοδος του ενεργειακού κόστους πιέζει κλάδους από τη χημική βιομηχανία έως την παραγωγή χάλυβα.

Πέρα από το κόστος χονδρικής της ενέργειας, οι Βρετανοί καταναλωτές και οι επιχειρήσεις επιβαρύνονται με σειρά χρεώσεων στους λογαριασμούς τους, οι οποίες χρηματοδοτούν επιδοτήσεις για έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αλλά και άλλες ενεργειακές και κοινωνικές πολιτικές.

Η κυβέρνηση έχει ήδη μεταφέρει μέρος αυτών των επιβαρύνσεων στη γενική φορολογία για να μειώσει την πίεση στα νοικοκυριά. Ωστόσο, οι μεγάλες ενεργοβόρες επιχειρήσεις ζητούν αντίστοιχη στήριξη, ειδικά μετά την άνοδο των τιμών καυσίμων που προκάλεσε η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Έκκληση για αλλαγή στο μοντέλο χρέωσης

«Η μεταφορά των επιβαρύνσεων ηλεκτρικής ενέργειας τόσο από τους λογαριασμούς των επιχειρήσεων όσο και των νοικοκυριών στον κρατικό προϋπολογισμό θα έκανε άμεσα το ενεργειακό κόστος πιο προσιτό και ανταγωνιστικό», αναφέρουν οι επιχειρηματικοί φορείς σε επιστολή τους προς τον υπουργό Οικονομικών.

Παράλληλα, υποστηρίζουν ότι μια τέτοια κίνηση θα αντιμετώπιζε στρεβλώσεις που περιορίζουν τις επενδύσεις στην ηλεκτροκίνηση και την ενεργειακή μετάβαση.

Την επιστολή υπέγραψαν οργανώσεις που εκπροσωπούν ένα ευρύ φάσμα της βρετανικής οικονομίας, όπως η Energy UK, η Συνομοσπονδία Βρετανικής Βιομηχανίας (CBI) και η Βρετανική Κοινοπραξία Λιανικής (BRC).

Στους υπογράφοντες περιλαμβάνονται επίσης φορείς από κλάδους όπως ο χάλυβας, τα κεραμικά, τα χημικά και η παραγωγή χαρτιού, γεγονός που καταδεικνύει την έκταση της ανησυχίας για το ενεργειακό κόστος.

Οι λογαριασμοί αυξήθηκαν αντί να μειωθούν

Η κυβέρνηση των Εργατικών υπό τον πρώην πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ είχε δεσμευτεί να μειώσει τους λογαριασμούς ενέργειας των νοικοκυριών έως και κατά 300 λίρες ετησίως μέχρι το 2030.

Ωστόσο, από την επιστροφή του κόμματος στην εξουσία, οι λογαριασμοί έχουν αυξηθεί περίπου κατά το ίδιο ποσό.

Ο Στάρμερ είχε ήδη μεταφέρει μέρος των επιβαρύνσεων στη φορολογία νωρίτερα μέσα στη χρονιά, γεγονός που καθιστά δυσκολότερη μια νέα μεγάλη παρέμβαση από τον Τζον Χίλι, ειδικά σε μια περίοδο όπου η κυβέρνηση αντιμετωπίζει δύσκολες επιλογές για τις δημόσιες δαπάνες και την ενίσχυση των αμυντικών κονδυλίων.

Λίγες επιλογές χωρίς νέα κρατική παρέμβαση

Χωρίς μια νέα μεταφορά επιβαρύνσεων από τους λογαριασμούς στον προϋπολογισμό, οι επιλογές της κυβέρνησης για ουσιαστική μείωση του κόστους ενέργειας παραμένουν περιορισμένες.

Η βασική ελπίδα είναι ότι οι διεθνείς τιμές φυσικού αερίου θα υποχωρήσουν, όμως η ενεργειακή κρίση στη Μέση Ανατολή έχει αυξήσει εκ νέου την αβεβαιότητα.

Η Βρετανία παραμένει ιδιαίτερα εκτεθειμένη στις διακυμάνσεις των αγορών, καθώς βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο φυσικό αέριο, διαθέτοντας περιορισμένες δυνατότητες αποθήκευσης, γεγονός που αυξάνει την ευαισθησία της σε διεθνείς αναταράξεις.

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