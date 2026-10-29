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Σε τροχιά ανάκαμψης επιστρέφει η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη, έπειτα από μια παρατεταμένη περίοδο υποχώρησης, καθώς η σταδιακή μετάβαση στον εξηλεκτρισμό της οικονομίας δημιουργεί αυξανόμενες ανάγκες τόσο στα νοικοκυριά όσο και στις επιχειρήσεις. Η αλλαγή αυτή έχει ήδη αρχίσει να αποτυπώνεται στα στοιχεία κατανάλωσης ορισμένων από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές οικονομίες, ενώ οι εκτιμήσεις συγκλίνουν ότι η ανοδική τάση θα ενισχυθεί τα επόμενα χρόνια.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάζει το Bloomberg, η υποτονική δραστηριότητα της βιομηχανίας, η ενεργειακή κρίση και η βελτίωση της αποδοτικότητας είχαν οδηγήσει τα προηγούμενα χρόνια σε σημαντική συρρίκνωση της κατανάλωσης ηλεκτρισμού. Ωστόσο, το σκηνικό αρχίζει να μεταβάλλεται, καθώς η μεγαλύτερη διείσδυση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, η αυξημένη χρήση κλιματιστικών και η ταχεία ανάπτυξη των κέντρων δεδομένων (data centers) δημιουργούν νέες και ολοένα ισχυρότερες πηγές ζήτησης.

Τα στοιχεία του BloombergNEF (BNEF) δείχνουν ότι, αφού ληφθεί υπόψη η επίδραση των καιρικών συνθηκών, η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε κατά τους περισσότερους μήνες του τελευταίου έτους σε μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες, μεταξύ των οποίων η Γερμανία, η Ιταλία και η Ισπανία.

Ανάλογη εικόνα προκύπτει και για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με βάση τις μετρήσεις του ενεργειακού ερευνητικού οργανισμού Ember, επιβεβαιώνοντας ότι η ανάκαμψη της ζήτησης δεν αποτελεί μεμονωμένο φαινόμενο.

Δεκατρείς μήνες συνεχούς ανόδου – Η αλλαγή τάσης στην Ευρώπη

Η επιστροφή της ζήτησης αποκτά ιδιαίτερη σημασία εάν εξεταστεί σε σύγκριση με τη μακροχρόνια πορεία της ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Σύμφωνα με το BNEF, η κατανάλωση ηλεκτρισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση είχε μειωθεί κατά περίπου 9% στη δεκαπενταετία έως το 2023, αντανακλώντας τόσο τις μεταβολές στην οικονομική δραστηριότητα όσο και τις προσπάθειες περιορισμού της ενεργειακής κατανάλωσης.

Πλέον, τα δεδομένα υποδηλώνουν αντιστροφή αυτής της πορείας. Ο Σεπτέμβριος αποτέλεσε τον 13ο διαδοχικό μήνα κατά τον οποίο η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ αυξήθηκε σε ετήσια βάση, καταγράφοντας το μεγαλύτερο συνεχόμενο ανοδικό διάστημα τουλάχιστον από το 2018, σύμφωνα με τον Ember.

Αν και η αύξηση στην Ευρώπη παραμένει σαφώς χαμηλότερη από εκείνη των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου οι τεράστιες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη ενισχύουν σημαντικά τις ενεργειακές ανάγκες, οι αναλυτές θεωρούν ότι η ευρωπαϊκή αγορά εισέρχεται σε μια περίοδο ουσιαστικής διαρθρωτικής αλλαγής.

Ο Per Lekander, διευθύνων σύμβουλος του επενδυτικού κεφαλαίου Clean Energy Transition LLP, με έδρα το Λονδίνο, εκτιμά ότι η μεγαλύτερη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί μια μακροπρόθεσμη τάση που δύσκολα μπορεί να αναστραφεί.

Όπως εξήγησε, ολοένα μεγαλύτερο ποσοστό των συνολικών ενεργειακών αναγκών καλύπτεται μέσω ηλεκτρισμού. Αυτό σημαίνει ότι η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να αυξάνεται ακόμη και σε περιόδους κατά τις οποίες η συνολική κατανάλωση ενέργειας μειώνεται.

Κατά την εκτίμησή του, πρόκειται για μια μη αναστρέψιμη εξέλιξη, η οποία θα συνεχιστεί για πολλές δεκαετίες και θα επηρεάσει καθοριστικά τη λειτουργία των ευρωπαϊκών ενεργειακών αγορών.

Τα ηλεκτρικά δίκτυα αντιμέτωπα με αυξανόμενες πιέσεις

Η ενίσχυση της κατανάλωσης, ωστόσο, δημιουργεί σημαντικές προκλήσεις για τις ενεργειακές υποδομές της Ευρώπης. Τα ηλεκτρικά δίκτυα ήδη αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην προσαρμογή τους στη συνεχή ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η περαιτέρω αύξηση της ζήτησης αναμένεται να κάνει την κατάσταση πιο απαιτητική.

Η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός των ευρωπαϊκών δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας αποκτούν πλέον επείγοντα χαρακτήρα, καθώς η αύξηση της κατανάλωσης μπορεί να προκαλέσει πρόσθετες πιέσεις στο σύστημα, ιδιαίτερα σε περιόδους κατά τις οποίες η παραγωγή από αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα παραμένει περιορισμένη.

Προβλήματα ενδέχεται επίσης να προκύψουν όταν οι υπάρχουσες υποδομές μεταφοράς και διανομής δεν διαθέτουν επαρκή δυναμικότητα για να μεταφέρουν την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια στα σημεία όπου καταγράφεται η μεγαλύτερη κατανάλωση.

Από την άλλη πλευρά, η αυξανόμενη ζήτηση μπορεί να λειτουργήσει ως πρόσθετο κίνητρο για νέες επενδύσεις σε αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα, δημιουργώντας ευκαιρίες ανάπτυξης για τον κατασκευαστικό κλάδο και ενισχύοντας την απασχόληση.

Στην άνοδο της κατανάλωσης αναμένεται να συμβάλει και η οικονομική δραστηριότητα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναθεώρησε ελαφρώς προς τα πάνω, τον προηγούμενο μήνα, τις εκτιμήσεις της για την ευρωπαϊκή οικονομία, προβλέποντας ανάπτυξη 0,9% το 2026 και 1,4% το 2027.

Η ενδεχόμενη βελτίωση των οικονομικών συνθηκών θα μπορούσε να υποστηρίξει την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς θα ενισχύσει τις ανάγκες νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Data centers: Πάνω από 30 GW έως το 2032 – Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης

Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που εκτιμάται ότι θα καθορίσουν τη μελλοντική πορεία της ηλεκτρικής κατανάλωσης στην Ευρώπη είναι η ταχεία ανάπτυξη των κέντρων δεδομένων, τα οποία αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία λόγω της ψηφιοποίησης και της εξάπλωσης της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι προβλέψεις του BloombergNEF δείχνουν ότι η ισχύς των ευρωπαϊκών data centers πρόκειται να υπερδιπλασιαστεί έως το 2032, ξεπερνώντας τα 30 γιγαβάτ (GW). Η ανοδική πορεία αναμένεται να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια, με την εγκατεστημένη ισχύ να προσεγγίζει τα 39 GW έως το 2035.

Οι νέες επενδύσεις εκτιμάται ότι θα κατευθυνθούν σε σημαντικό βαθμό προς ευρωπαϊκές χώρες που μπορούν να προσφέρουν ηλεκτρική ενέργεια χαμηλού κόστους και περιορισμένων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Σε αυτή την κατηγορία συγκαταλέγονται η Φινλανδία και η Ισπανία, οι οποίες αναμένεται να προσελκύσουν σημαντικό αριθμό νέων εγκαταστάσεων κέντρων δεδομένων.

Ο αναλυτής του BNEF, Arhnue Tan, επισήμανε ότι στην ευρωπαϊκή αγορά κάνουν πλέον την εμφάνισή τους νέες πηγές ζήτησης, οι οποίες αναμένεται να διαδραματίσουν ολοένα σημαντικότερο ρόλο στο ενεργειακό ισοζύγιο.

Όπως σημείωσε, η αύξηση της κατανάλωσης δεν είναι ακόμη ιδιαίτερα ισχυρή. Ωστόσο, η συνολική εκτίμηση του οργανισμού παραμένει ότι η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας θα συνεχίσει να ενισχύεται τα επόμενα χρόνια, ακολουθώντας την ευρύτερη πορεία εξηλεκτρισμού της οικονομίας.

Ο ρόλος του καιρού και η αυξανόμενη χρήση κλιματιστικών

Η ανάλυση του BloombergNEF, η οποία περιλαμβάνει στοιχεία έως και τον Αύγουστο, έχει προσαρμοστεί ώστε να περιορίζεται η επίδραση των καιρικών μεταβολών στην καταγραφή της πραγματικής τάσης κατανάλωσης.

Η συγκεκριμένη προσαρμογή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς οι ακραίες θερμοκρασίες μπορούν να προκαλέσουν μεγάλες διακυμάνσεις στη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, ανεξάρτητα από τις γενικότερες οικονομικές και τεχνολογικές εξελίξεις.

Ένα ιδιαίτερα θερμό καλοκαίρι, όπως εκείνο που καταγράφηκε φέτος στην Ευρώπη, ενισχύει τη χρήση συστημάτων κλιματισμού, αυξάνοντας την κατανάλωση στις περιοχές όπου οι υψηλές θερμοκρασίες οδηγούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε μεγαλύτερη χρήση ηλεκτρικών συσκευών ψύξης.

Κατά συνέπεια, η άνοδος της ζήτησης συνδέεται τόσο με μακροχρόνιες διαρθρωτικές εξελίξεις όσο και με εποχικούς παράγοντες, οι οποίοι μπορούν να ενισχύσουν ή να περιορίσουν την κατανάλωση σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους.

Το ακριβό φυσικό αέριο απειλεί τη νέα ανάκαμψη

Παρά τα σημάδια βελτίωσης, η ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρές αβεβαιότητες.

Η συνολική κατανάλωση παραμένει αισθητά χαμηλότερη από τα ιστορικά επίπεδα, κυρίως εξαιτίας της εξασθένησης της βιομηχανικής δραστηριότητας σε μεγάλες οικονομίες, όπως η Γερμανία.

Ταυτόχρονα, η νέα άνοδος των τιμών του φυσικού αερίου δημιουργεί τον κίνδυνο να περιοριστεί εκ νέου η ζήτηση κατά τη χειμερινή περίοδο, καθώς το ακριβότερο καύσιμο αυξάνει το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Τα ευρωπαϊκά συμβόλαια αναφοράς για το φυσικό αέριο έχουν φτάσει στα υψηλότερα επίπεδα από το 2022, καθώς οι εξαγωγές από την περιοχή του Περσικού Κόλπου συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω του πολέμου με το Ιράν.

Η συγκεκριμένη περιοχή αντιπροσώπευε πέρυσι περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς φυσικού αερίου, γεγονός που καθιστά τις διαταραχές στις ενεργειακές ροές ιδιαίτερα σημαντικές για τις διεθνείς αγορές.

Οι ανησυχίες εντείνονται από το γεγονός ότι τα ευρωπαϊκά αποθέματα φυσικού αερίου βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα για την εποχή, αφήνοντας την αγορά περισσότερο εκτεθειμένη στον κίνδυνο νέων αυξήσεων των τιμών όταν ενισχυθεί η ζήτηση για θέρμανση.

Το ενδεχόμενο ενός ακριβότερου χειμώνα παραμένει, επομένως, ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες αβεβαιότητας για την εξέλιξη της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο πόλεμος με το Ιράν επιταχύνει τη στροφή στον εξηλεκτρισμό

Σύμφωνα με τον Kingsmill Bond, αναλυτή ενεργειακής στρατηγικής του Ember, η μεγαλύτερη χρήση κλιματιστικών, η ανάπτυξη της βιομηχανικής δραστηριότητας και η εξάπλωση των ηλεκτρικών οχημάτων αποτελούν σήμερα τις κυριότερες κινητήριες δυνάμεις της ανόδου της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας.

Η συμβολή κάθε παράγοντα δεν είναι ίδια σε όλες τις ευρωπαϊκές οικονομίες, καθώς εξαρτάται από τη διάρθρωση της παραγωγής, τις κλιματικές συνθήκες και τον βαθμό διείσδυσης των ηλεκτρικών τεχνολογιών.

Ο ίδιος επισήμανε ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις και ειδικότερα ο πόλεμος με το Ιράν έχουν ενισχύσει τις ανησυχίες για την αξιοπιστία των εισαγωγών ενέργειας, οδηγώντας κυβερνήσεις και επιχειρήσεις να επανεξετάσουν την εξάρτησή τους από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί πρόσθετη ώθηση προς τον εξηλεκτρισμό, καθώς οι χώρες αναζητούν τρόπους να περιορίσουν την έκθεσή τους στις διακυμάνσεις των διεθνών αγορών πετρελαίου και φυσικού αερίου.

«Το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου δεν διαθέτει μεγάλες ποσότητες πετρελαίου και φυσικού αερίου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Bond, υπογραμμίζοντας ότι η ανησυχία για τις αναταράξεις στις αγορές ενέργειας συνεχώς ενισχύεται.

Η επιστροφή της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη αναδεικνύεται έτσι σε μια εξέλιξη με ευρύτερες οικονομικές και στρατηγικές προεκτάσεις. Από τη μία πλευρά δημιουργεί ευκαιρίες για επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές, ηλεκτρικά δίκτυα και ψηφιακές υποδομές. Από την άλλη, καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη για επαρκείς ενεργειακές υποδομές και περιορισμό της εξάρτησης από τις ασταθείς διεθνείς αγορές καυσίμων.