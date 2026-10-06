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Σε βαθιά συρρίκνωση παρέμεινε ο κατασκευαστικός τομέας της Ευρωζώνης τον Σεπτέμβριο, καθώς η δραστηριότητα υποχώρησε σε όλες τις μεγάλες οικονομίες και στους βασικούς επιμέρους κλάδους, σύμφωνα με τα στοιχεία της S&P Global.

Ο S&P Global Eurozone Construction PMI Total Activity Index διαμορφώθηκε στις 43,4 μονάδες, έναντι 43 μονάδων τον Αύγουστο. Παρά την οριακή βελτίωση, ο δείκτης παρέμεινε αισθητά κάτω από το όριο των 50 μονάδων, που διαχωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση, αλλά και χαμηλότερα από τον μακροχρόνιο μέσο όρο των 47,1 μονάδων που καταγράφεται από το 2000.

Μεταξύ των τριών μεγαλύτερων οικονομιών που εξετάζονται, η Γαλλία εμφάνισε τη μεγαλύτερη κάμψη, με τον δείκτη στις 39,8 μονάδες, αν και ο ρυθμός συρρίκνωσης επιβραδύνθηκε σε σχέση με τον Αύγουστο.

Στη Γερμανία, ο PMI υποχώρησε στις 43,5 μονάδες, σηματοδοτώντας εντονότερη πτώση της δραστηριότητας σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Καλύτερη ήταν η εικόνα στην Ιταλία, όπου ο δείκτης διαμορφώθηκε στις 46,7 μονάδες. Για πέμπτη φορά μέσα στους τελευταίους έξι μήνες, η Ιταλία κατέγραψε τη μικρότερη συρρίκνωση μεταξύ των τριών οικονομιών.

Ιδιαίτερα αδύναμη ήταν η εικόνα στην κατασκευή κατοικιών, όπου η πτώση της δραστηριότητας ήταν η μεγαλύτερη από τον Φεβρουάριο του 2025, με τη Γερμανία να καταγράφει τη χειρότερη επίδοση.

Πτωτικά κινήθηκαν επίσης οι εμπορικές κατασκευές και τα έργα πολιτικού μηχανικού, αν και σε αυτές τις κατηγορίες ο ρυθμός συρρίκνωσης ήταν ηπιότερος σε σύγκριση με τους προηγούμενους μήνες.

Ένα από τα πλέον ανησυχητικά στοιχεία αφορά στις νέες παραγγελίες, οι οποίες μειώθηκαν για 54ο διαδοχικό μήνα, συνεχίζοντας την πτωτική πορεία που ξεκίνησε στα μέσα του 2022. Ο ρυθμός υποχώρησης, πάντως, επιβραδύνθηκε ελαφρώς σε σχέση με τον Αύγουστο και στις τρεις χώρες.

Πρόσθετη πίεση στις επιχειρήσεις προκαλεί η επιστροφή των αυξήσεων στο κόστος. Ο πληθωρισμός των τιμών εισροών επιταχύνθηκε για πρώτη φορά από τον Απρίλιο, φθάνοντας σε επίπεδα αντίστοιχα με εκείνα που είχαν καταγραφεί στα τέλη του 2022.

Παρά την επιτάχυνση, οι πιέσεις παρέμειναν χαμηλότερες από την κορύφωση του β΄ τριμήνου, η οποία είχε ακολουθήσει την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Η Ιταλία αντιμετώπισε τις ισχυρότερες αυξήσεις κόστους, με τη Γερμανία να ακολουθεί.

Η παρατεταμένη αδυναμία της ζήτησης επηρεάζει πλέον περισσότερο και την απασχόληση. Οι κατασκευαστικές επιχειρήσεις περιόρισαν το προσωπικό τους τον Σεπτέμβριο, με τις περικοπές θέσεων εργασίας να συμπληρώνουν οκτώ συνεχόμενους μήνες.

Ισχυρή μείωση της απασχόλησης καταγράφηκε σε Γερμανία και Γαλλία, ενώ αντίθετα οι ιταλικές επιχειρήσεις προχώρησαν σε προσλήψεις.

Παράλληλα, οι εταιρείες περιόρισαν τις αγορές πρώτων υλών και άλλων κατασκευαστικών εισροών με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων τεσσάρων μηνών.

Οι χρόνοι παράδοσης από τους προμηθευτές επιμηκύνθηκαν, αν και οι καθυστερήσεις ήταν οι μικρότερες από τον Ιανουάριο. Τα μεγαλύτερα προβλήματα καταγράφηκαν στην Ιταλία, ενώ στη Γαλλία η επιδείνωση ήταν οριακή.

Αρνητικές παραμένουν και οι προοπτικές για τους επόμενους 12 μήνες, με τις κατασκευαστικές επιχειρήσεις να επικαλούνται την ασθενή ζήτηση, το αυξημένο κόστος και τους περιορισμένους προϋπολογισμούς των πελατών τους.

Οι προσδοκίες υποχώρησαν στα πιο απαισιόδοξα επίπεδα από τον Απρίλιο, με τις επιχειρήσεις στη Γαλλία και τη Γερμανία να αναμένουν περαιτέρω επιδείνωση της δραστηριότητας. Στον αντίποδα, οι ιταλικές εταιρείες εξακολουθούν να εμφανίζονται αισιόδοξες για το επόμενο δωδεκάμηνο.

Η χρήση υπεργολάβων μειώθηκε περαιτέρω, συνεχίζοντας την πτωτική τάση που καταγράφεται από τον Απρίλιο του 2022. Η διαθεσιμότητα υπεργολάβων βελτιώθηκε, ωστόσο οι χρεώσεις τους συνέχισαν να αυξάνονται με σημαντικό ρυθμό.

Τα στοιχεία της έρευνας συγκεντρώθηκαν μεταξύ 10 και 30 Σεπτεμβρίου, αποτυπώνοντας έναν κατασκευαστικό κλάδο που εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπος με έναν δύσκολο συνδυασμό ασθενούς ζήτησης, υψηλότερου κόστους και περιορισμένης επενδυτικής ορατότητας.

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