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Εκατοντάδες γαλλικά λύκεια θα παραμείνουν κλειστά σήμερα Τρίτη, καθώς τα συνδικάτα των εκπαιδευτικών συμμετέχουν στο κίνημα διαμαρτυρίας, το οποίο ζητά περισσότερη χρηματοδότηση για την εκπαίδευση. Οι κινητοποιήσεις, με αιτήματα για μικρότερα τμήματα, ανακαίνιση των σχολικών κτιρίων και μεταρρύθμιση του συστήματος κατανομής των θέσεων στα πανεπιστήμια, ξεκίνησαν στην περιοχή του Παρισιού τον Σεπτέμβριο και την περασμένη εβδομάδα εξαπλώθηκαν απρόσμενα σε ολόκληρη τη χώρα.

Οι διαμαρτυρίες περιλαμβάνουν εκατοντάδες αποκλεισμούς σχολείων, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις σημειώθηκαν εμπρησμοί και βίαιες συγκρούσεις με την αστυνομία. Μεγάλα συνδικάτα, μεταξύ των οποίων η Unsa, η CFDT και η CGT, έχουν καλέσει τους εκπαιδευτικούς να απεργήσουν και να ενώσουν τη φωνή τους με τους μαθητές. Για την Τρίτη έχει προγραμματιστεί μεγάλη πανεθνική κινητοποίηση, με κεντρική διαδήλωση στο Παρίσι.

Η κυβέρνηση έχει χαρακτηρίσει ορισμένα από τα επεισόδια ως «αστική βία» και έχει κατηγορήσει τη ριζοσπαστική Αριστερά ότι υποκινεί τις κινητοποιήσεις. Περισσότερα από 5.000 άτομα έχουν συλληφθεί από την έναρξη των ταραχών, σύμφωνα με τις αρχές, ενώ περίπου το 85% ήταν ανήλικοι.

Τη Δευτέρα, εκτιμάται ότι 400 έως 500 λύκεια σε ολόκληρη τη Γαλλία παρέμειναν πλήρως ή μερικώς κλειστά, σε σύνολο περίπου 3.700 σχολείων. Οι κινητοποιήσεις αφορούν προβλήματα όπως οι ελλείψεις εκπαιδευτικών, τα πολυπληθή τμήματα, οι κακές κτιριακές υποδομές, τα επιβαρυμένα ωρολόγια προγράμματα και το σύστημα Parcoursup για την πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση.

Η κατάσταση κλιμακώθηκε περαιτέρω τη Δευτέρα, όταν ένας 15χρονος μαθητής στο Lens τραυματίστηκε σοβαρά και έχασε το χέρι και μέρος του αντιβραχίου του, έπειτα από χειροβομβίδα κρότου λάμψης που πέταξαν αστυνομικοί, ενώ το περιστατικό διερευνάται.

Σύμφωνα με τον υπουργό Παιδείας Édouard Geffray, περίπου 190 μαθητές έχουν τραυματιστεί από την έναρξη των κινητοποιήσεων. Παράλληλα, 78 εργαζόμενοι στην εκπαίδευση και εκατοντάδες αστυνομικοί και χωροφύλακες έχουν επίσης τραυματιστεί. Έξι έρευνες της Γενικής Επιθεώρησης της Εθνικής Αστυνομίας (IGPN) έχουν ανοίξει για περιστατικά που συνδέονται με τις κινητοποιήσεις.

Κυβερνητικές προσπάθειες αποκλιμάκωσης

Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί επιχειρεί να αποκλιμακώσει την κρίση, ζητώντας από τους υπουργούς του να προχωρήσουν σε συγκεκριμένες προτάσεις για τα αιτήματα των μαθητών. Η κυβέρνηση έχει αναγνωρίσει προβλήματα στο εκπαιδευτικό σύστημα και εξετάζει μέτρα που αφορούν τις ελλείψεις εκπαιδευτικών, τις σχολικές υποδομές και τις συνθήκες φοίτησης. Παράλληλα, οι αρχές επιδιώκουν να περιορίσουν τα επεισόδια βίας και τις καταστροφές σε σχολικά κτίρια.

Η κοινωνική αναταραχή σημειώνεται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική συγκυρία για τη Γαλλία.

Οι αγορές παρακολουθούν στενά την κατάσταση, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για το υψηλό δημοσιονομικό έλλειμμα, το δημόσιο χρέος και την πολιτική αστάθεια.

Η κυβέρνηση προσπαθεί να εξασφαλίσει κοινοβουλευτική στήριξη για τον περιορισμό των δημόσιων δαπανών και τη βελτίωση των δημοσιονομικών μεγεθών ενόψει του προϋπολογισμού του 2027. Την ίδια στιγμή, οι πολιτικές αντιπαραθέσεις εντείνονται ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027.

Η κοινωνική ένταση δεν περιορίζεται στην εκπαίδευση. Οι αυξήσεις στο κόστος ζωής και στις τιμές των καυσίμων έχουν προκαλέσει νέες αντιδράσεις, ενώ υπάρχουν επίσης εκκλήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για αναβίωση του κινήματος των «Κίτρινων Γιλέκων». Παράλληλα, έχουν προγραμματιστεί νέες κινητοποιήσεις τις επόμενες εβδομάδες, γεγονός που αυξάνει την πίεση προς την κυβέρνηση.

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