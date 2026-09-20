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Ο Φρίντριχ Μερτς δεν παραιτήθηκε. Δεν άφησε, μάλιστα, ούτε περιθώριο για άμεση αποχώρηση από την καγκελαρία ή την ηγεσία του CDU. Μετά τις βαριές ήττες σε Βερολίνο και Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, εμφανίστηκε ενώπιον των Γερμανών για να δηλώσει ότι θα συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις, γνωρίζοντας πως όσα ακολουθούν «απαιτούν σθένος, σταθερότητα και υπομονή».

Ήταν μια δήλωση παραμονής, όχι όμως επίδειξη πολιτικής ισχύος. Ο Γερμανός καγκελάριος παραμένει στη θέση του επειδή δεν υπάρχει ακόμη συμφωνημένη εναλλακτική λύση στο εσωτερικό της Χριστιανοδημοκρατίας και επειδή οκτώ πρωθυπουργοί κρατιδίων τού παρείχαν δημόσια στήριξη. Δεν παραμένει επειδή οι κάλπες επιβεβαίωσαν την πολιτική του.

Οι δύο σημερινές αναμετρήσεις δεν είχαν το ίδιο αποτέλεσμα, είχαν όμως τον ίδιο μεγάλο χαμένο. Το CDU υποχώρησε δραματικά και στα δύο κρατίδια, ενώ το AfD συνέχισε να διευρύνει την επιρροή του. Στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία πέρασε για πρώτη φορά στην πρώτη θέση. Στο Βερολίνο πέτυχε την καλύτερη επίδοση της ιστορίας του στην πρωτεύουσα. Η γερμανική πολιτική σκηνή πολώνεται πλέον όχι ανάμεσα στα παραδοσιακά κόμματα εξουσίας, αλλά ανάμεσα σε δυνάμεις που βρίσκονται έξω από τον παλιό κυβερνητικό άξονα.

Η συντριβή στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία

Σύμφωνα με τις πρώτες προβολές, το AfD συγκεντρώνει περίπου 37%, ξεπερνώντας το SPD της πρωθυπουργού Μανουέλα Σβέζιγκ, που βρίσκεται κοντά στο 35,5%. Ακολουθούν η Αριστερά με 7,5%, ενώ CDU και Πράσινοι περιορίζονται περίπου στο 5,5%. Το BSW κινείται ακριβώς στο όριο εισόδου, στο 5%.

Για το CDU το 5,5% δεν αποτελεί απλώς μια εκλογική ήττα. Εφόσον επιβεβαιωθεί, είναι η χειρότερη επίδοσή του σε εκλογές κρατιδίου από την ίδρυση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, το 1949. Σε σχέση με το 13,3% του 2021, οι Χριστιανοδημοκράτες χάνουν περισσότερο από τη μισή εκλογική δύναμή τους και απέχουν ελάχιστα από τον αποκλεισμό τους από το τοπικό Κοινοβούλιο.

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