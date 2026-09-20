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Η καγκελαρία του Φρίντριχ Μερτς βρίσκεται αντιμέτωπη με μία από τις σοβαρότερες δοκιμασίες από τότε που ανέλαβε την ηγεσία της Γερμανίας, καθώς οι δύο περιφερειακές εκλογικές αναμετρήσεις της Κυριακής απειλούν να προκαλέσουν νέους ισχυρούς κραδασμούς στην κυβέρνησή του, μόλις 16 μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του.

Στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, στις ακτές της Βαλτικής, οι συντηρητικοί Χριστιανοδημοκράτες (CDU) του Μερτς βρίσκονται αντιμέτωποι ακόμη και με το ενδεχόμενο να μην περάσουν το εκλογικό όριο του 5% που απαιτείται για την είσοδο στο τοπικό κοινοβούλιο.

Εάν αυτό συμβεί, θα πρόκειται για ιστορική εξέλιξη: θα είναι η πρώτη φορά από την ίδρυση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας το 1949 που το CDU θα μείνει εκτός ενός περιφερειακού κοινοβουλίου.

Ένα τέτοιο αποτέλεσμα θα μπορούσε να εντείνει ακόμη περισσότερο την εσωκομματική πίεση στον Μερτς, σε μια περίοδο κατά την οποία έχουν ήδη ενισχυθεί οι φωνές που αμφισβητούν την ηγεσία του.

Στο Βερολίνο, την ίδια ώρα, το κυβερνών CDU δέχεται πίεση από τα αριστερά, καθώς οι τελευταίες δημοσκοπήσεις εμφανίζουν το κόμμα Die Linke (Αριστερά) να προηγείται.

Οι κρίσιμες ώρες της εκλογικής Κυριακής

Οι κάλπες ανοίγουν και στις δύο περιοχές στις 08:00 τοπική ώρα και κλείνουν στις 18:00. Αμέσως μετά αναμένονται οι πρώτες εκτιμήσεις που θα βασίζονται στα exit polls, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι προβολές αποτελέσματος με βάση την καταμέτρηση των ψήφων.

Το προσωρινό τελικό αποτέλεσμα αναμένεται κατά τη διάρκεια της νύχτας ή τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.

Το βασικό σημείο ενδιαφέροντος στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία είναι εάν το CDU θα καταφέρει να ξεπεράσει το όριο του 5%. Ενδεχόμενος αποκλεισμός του από το τοπικό κοινοβούλιο θα μπορούσε να ενισχύσει τις πιέσεις στο εσωτερικό του κόμματος για αλλαγή ηγεσίας.

SPD και AfD σε απόσταση αναπνοής

Η μάχη στο βορειοανατολικό κρατίδιο είναι ιδιαίτερα αμφίρροπη.

Οι Σοσιαλδημοκράτες (SPD), οι οποίοι αποτελούν τον κυβερνητικό εταίρο του CDU σε ομοσπονδιακό επίπεδο και κυριαρχούν εδώ και χρόνια στην περιοχή, συγκέντρωναν 37% στην τελευταία έρευνα της Forschungsgruppe Wahlen.

Η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) ακολουθούσε σε απόσταση μόλις μίας ποσοστιαίας μονάδας, με 36%, ενώ το CDU είχε υποχωρήσει στο 6%, μόλις μία μονάδα πάνω από το όριο εισόδου στο κοινοβούλιο.

Η Αριστερά βρισκόταν στο 9%, οι Πράσινοι στο 5% και η Συμμαχία Σάρα Βάγκενκνεχτ (BSW) στο 4%.

Η αναμέτρηση επομένως δεν κρίνει μόνο ποιο κόμμα θα καταλάβει την πρώτη θέση, αλλά και εάν οι Χριστιανοδημοκράτες θα υποστούν μία από τις μεγαλύτερες περιφερειακές ήττες στην ιστορία τους.

Στο Βερολίνο, η εικόνα είναι διαφορετική. Η Αριστερά προηγείται με 22%, ενώ το CDU ακολουθεί με 20%.

Η AfD βρίσκεται στην τρίτη θέση με 18%, μπροστά από τους Πράσινους που συγκεντρώνουν 15%. Το SPD, το οποίο επί δεκαετίες αποτελούσε κυρίαρχη πολιτική δύναμη στη γερμανική πρωτεύουσα, περιορίζεται στην πέμπτη θέση με 12%.

Γιατί βρίσκεται υπό πίεση ο Μερτς

Η πολιτική πίεση στον Γερμανό καγκελάριο έχει αυξηθεί σημαντικά καθώς η δημοτικότητα της κυβέρνησης έχει υποχωρήσει, ενώ ο κυβερνητικός συνασπισμός δυσκολεύεται να γεφυρώσει τις εσωτερικές του διαφορές και να επαναφέρει τη γερμανική οικονομία σε ισχυρότερη αναπτυξιακή τροχιά έπειτα από χρόνια στασιμότητας.

Η εικόνα αυτή έχει ενισχύσει τις αμφιβολίες στο εσωτερικό του CDU για την πολιτική πορεία της κυβέρνησης και την ηγεσία του Μερτς.

Ο καγκελάριος έχει καλέσει την ηγεσία του CDU στο Βερολίνο το βράδυ της Κυριακής, την ώρα που θα εξελίσσεται η καταμέτρηση των ψήφων.

Στη συνάντηση θα συμμετάσχει και η ισχυρή ομάδα των πρωθυπουργών των γερμανικών κρατιδίων που προέρχονται από το CDU, μεταξύ των οποίων βρίσκονται πρόσωπα που θεωρούνται δυνητικοί εσωκομματικοί αντίπαλοί του.

Σύμφωνα με πρόσωπο με γνώση των εσωκομματικών συζητήσεων, ο Μερτς σκοπεύει να ζητήσει από τα κορυφαία στελέχη να ξεκαθαρίσουν τη στάση τους απέναντι στην ηγεσία του.

Η άνοδος της AfD και το προηγούμενο της Σαξονίας-Άνχαλτ

Η νέα εκλογική δοκιμασία έρχεται μόλις δύο εβδομάδες μετά την ισχυρή επίδοση της AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ, ένα αποτέλεσμα που προκάλεσε έντονες αναταράξεις στο γερμανικό πολιτικό σύστημα.

Το CDU, το οποίο κυβερνούσε το κρατίδιο από το 2002, υπέστη μεγάλη υποχώρηση της εκλογικής του δύναμης.

Ο ίδιος ο Μερτς είχε αναγνωρίσει την επόμενη ημέρα τη σοβαρότητα του αποτελέσματος, χαρακτηρίζοντάς το ένα από τα χειρότερα για το CDU εδώ και δεκαετίες και επισημαίνοντας ότι θα πρέπει να υπάρξουν «συνέπειες».

Ωστόσο, οι δύο αναμετρήσεις της Κυριακής δεν παρουσιάζουν ακριβώς την ίδια εικόνα.

Στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, το SPD της δημοφιλούς πρωθυπουργού Μανουέλα Σβέζιγκ έχει ανακτήσει σημαντικό έδαφος και δίνει μάχη ψήφο προς ψήφο με την AfD.

Ακόμη και στην περίπτωση που η AfD καταλάβει την πρώτη θέση, οι δημοσκοπήσεις δεν της δίνουν αυτοδυναμία. Παράλληλα, τα υπόλοιπα κόμματα έχουν αποκλείσει συνεργασία μαζί της, περιορίζοντας σημαντικά τις δυνατότητές της να σχηματίσει κυβέρνηση στο κρατίδιο.

Στο Βερολίνο, όπου παραδοσιακά καταγράφεται ισχυρότερη παρουσία κομμάτων της Αριστεράς και της κεντροαριστεράς, το 18% της AfD αποτελεί σημαντική ενίσχυση της εκλογικής της επιρροής. Ωστόσο, με τα σημερινά δεδομένα, οι δυνατότητες συμμετοχής της σε κυβερνητικό συνασπισμό παραμένουν εξαιρετικά περιορισμένες.

Οι δύο κάλπες της Κυριακής αποκτούν έτσι σημασία που υπερβαίνει κατά πολύ τα όρια των δύο κρατιδίων. Το αποτέλεσμα θα αποτελέσει νέο τεστ για τη συνοχή του κυβερνητικού συνασπισμού στο Βερολίνο, αλλά και για την πολιτική θέση του ίδιου του Φρίντριχ Μερτς στο εσωτερικό των Χριστιανοδημοκρατών.

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