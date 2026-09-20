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Η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) εμφανίζεται να κατακτά την 1η θέση σε ψήφους στο κρατίδιο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, ενώ στο Βερολίνο, το Die Linke (Η Αριστερά) καταγράφει εντυπωσιακή άνοδο και αναδεικνύεται πρώτη πολιτική δύναμη, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των εκλογικών αποτελεσμάτων, μετά το κλείσιμο της κάλπης.

Πιο συγκεκριμένα, στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, το AfD συγκεντρώνει, σύμφωνα με τις αρχικές προβολές, 37%, αφήνοντας οριακά πίσω το κεντροαριστερό Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD), που κινείται στο 35,5%. Η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση (CDU) του καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς καταγράφει σημαντική υποχώρηση, με την πρόβλεψη να την τοποθετεί στο 5,5%, δηλαδή μόλις πάνω από το όριο εισόδου στο τοπικό Κοινοβούλιο.

Ανατροπή στο Βερολίνο με πρωτιά του Die Linke

Στην πρωτεύουσα της Γερμανίας, η εικόνα είναι διαφορετική, με το Die Linke να καταλαμβάνει την πρώτη θέση και να εμφανίζεται ως η μεγαλύτερη πολιτική δύναμη με 24,5%. Το κόμμα καταγράφει άνοδο 12,3 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές, γεγονός που αλλάζει σημαντικά τον πολιτικό χάρτη του Βερολίνου.

Η CDU περιορίζεται στη δεύτερη θέση με 20%, σημειώνοντας πτώση 8,2 μονάδων, ενώ η AfD κατατάσσεται τρίτη με 16%, ενισχυμένη κατά 6,9 μονάδες.

Τα τελικά αποτελέσματα αναμένεται να καθορίσουν τις νέες ισορροπίες στα δύο κρατίδια, αλλά ήδη οι πρώτες προβολές δείχνουν ένα διαφορετικό πολιτικό τοπίο στη Γερμανία, με ενίσχυση τόσο της AfD σε περιοχές της ανατολικής χώρας όσο και της Αριστεράς στο Βερολίνο.

Μερτς: Οι εκλογές στο Μεκλεμβούργο είναι καταστροφή για το CDU

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς σχολίασε μετά τις αρχικές προβλέψεις, ότι «Οι εκλογές του κρατιδίου στη Σαξονία-Άνχαλτ ήταν ένα βαθύ σημείο καμπής». «Οι εκλογές στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία είναι μια καταστροφή για το CDU», συνέχισε ο Μερτς. Αυτό δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. «Όλοι ανησυχούμε για το μέλλον της χώρας μας», εξήγησε ο καγκελάριος. «Γινόμαστε μάρτυρες ενός κράτους που έχει γίνει υπερβολικά περίπλοκο».

«Οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να γίνουν», συνέχισε ο Μερτς. Υποστήριξε ότι δεν πρέπει να αφήσουμε τις εκλογές να παραλύσουν την κυβέρνηση. «Αναλαμβάνω αυτήν την ευθύνη» για την εφαρμογή των ανακοινωθέντων μεταρρυθμίσεων, δήλωσε ο Καγκελάριος. «Θα το αναλάβω ως πρόεδρος του CDU/CSU και ως Καγκελάριος αυτής της χώρας», είπε στη σύντομη δήλωσή του.

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