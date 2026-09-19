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Ο αρχηγός των γερμανικών Ενόπλων Δυνάμεων Κάρστεν Μπρόιερ θα αναλάβει την προεδρία της Στρατιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ, της ανώτατης στρατιωτικής αρχής της Συμμαχίας, μετά την επικράτησή του σε μυστική ψηφοφορία μεταξύ των αρχηγών Άμυνας των κρατών-μελών.

Όπως αναφέρει το Politico, ο Μπρόιερ, ο οποίος ηγείται των γερμανικών Ενόπλων Δυνάμεων από το 2023, εξασφάλισε την υποστήριξη τουλάχιστον 17 από τους 32 αρχηγούς Άμυνας του ΝΑΤΟ κατά τη διάρκεια της κλειστής διαδικασίας που πραγματοποιήθηκε στην Κοπεγχάγη.

«Συγχαρητήρια στον στρατηγό Κάρστεν Μπρόιερ», έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο νυν πρόεδρος της Στρατιωτικής Επιτροπής, Ιταλός ναύαρχος Τζουζέπε Κάβο Ντραγκόνε, ανακοινώνοντας την απόφαση. «Η επιχειρησιακή του κρίση, η βαθιά γνώση του για αυτή τη Συμμαχία και η ηγεσία του στις γερμανικές Ένοπλες Δυνάμεις θα υπηρετήσουν το ΝΑΤΟ», πρόσθεσε.

Ο Γερμανός στρατηγός θα διαδεχθεί τον Ντραγκόνε τον Ιούλιο του επόμενου έτους και θα έχει τριετή θητεία.

Η μάχη με την Καναδή Τζένι Καρινιάν

Οι υπόλοιπες ψήφοι δεν δημοσιοποιήθηκαν, προκειμένου να αποφευχθούν εντάσεις, διαφωνίες και φαινόμενα έλλειψης εμπιστοσύνης μεταξύ των συμμάχων, σύμφωνα με αξιωματούχο του ΝΑΤΟ που μίλησε στο Politico, υπό καθεστώς ανωνυμίας.

Ο Μπρόιερ επικράτησε της αρχηγού Άμυνας του Καναδά Τζένι Καρινιάν, η οποία διεκδικούσε επίσης τη θέση.

Ο Γερμανός στρατηγός θεωρούνταν το φαβορί, λόγω του ρόλου της Γερμανίας ως κορυφαίου αμυντικού χρηματοδότη στην Ευρώπη αλλά και της σιωπηρής στήριξης από την Ουάσιγκτον.

Κατά την εκστρατεία του για τη θέση, ο Μπρόιερ έδωσε έμφαση στον ηγετικό ρόλο της Γερμανίας στην αύξηση των αμυντικών δαπανών, καθώς οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι δέχονται πιέσεις από τις ΗΠΑ να αναλάβουν μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης για τη δική τους ασφάλεια.

Από την πλευρά της, η Καρινιάν, η οποία βρίσκεται στην ηγεσία των καναδικών Ενόπλων Δυνάμεων από το 2024, υποστήριξε την ανάγκη αναζωογόνησης του ρόλου της Στρατιωτικής Επιτροπής και την ανάδειξη της διαρκούς διατλαντικής ενότητας στο εσωτερικό του ΝΑΤΟ.

Ωστόσο, οι τεταμένες σχέσεις μεταξύ Καναδά και ΗΠΑ θεωρήθηκαν από αξιωματούχους της Συμμαχίας ως παράγοντας που δυσκόλεψε την υποψηφιότητά της.

Ενισχύεται ο ρόλος της Γερμανίας στο ΝΑΤΟ

Η επιλογή Μπρόιερ αναδεικνύει τον αυξανόμενο ρόλο του Βερολίνου στη Συμμαχία, καθώς η Γερμανία αναλαμβάνει πλέον περισσότερες στρατιωτικές ευθύνες και ανώτερες επιχειρησιακές θέσεις.

Η χώρα έχει ενισχύσει την παρουσία της στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, με περιφερειακή διοίκηση που επικεντρώνεται στην προστασία της Εσθονίας και της Λετονίας, αλλά και με μόνιμη στρατιωτική ανάπτυξη στη Λιθουανία.

Ο πρόεδρος της Στρατιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ έχει ως αποστολή να παρέχει ανεξάρτητη στρατιωτική συμβουλή στους συμμάχους, αξιολογώντας τη σκοπιμότητα, τη χρηματοδότηση και τις απαιτούμενες δυνατότητες για τις επιχειρήσεις της Συμμαχίας.

Παράλληλα, συντονίζει δεκάδες ομάδες εργασίας του στρατιωτικού επιτελείου του ΝΑΤΟ και συμβάλλει στη διαμόρφωση κοινής στρατιωτικής γραμμής μεταξύ των κρατών-μελών.

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