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Οι γερμανικές εξαγωγές υποχώρησαν απροσδόκητα τον Ιούλιο, διακόπτοντας ένα σερί πέντε μηνών ανόδου και περιορίζοντας τις προσδοκίες για γρήγορη ανάκαμψη της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης.

Οι αποστολές γερμανικών προϊόντων στο εξωτερικό μειώθηκαν κατά 0,8% σε μηνιαία βάση, διαψεύδοντας τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων, οι οποίοι ανέμεναν νέα άνοδο.

Σύμφωνα με τη γερμανική στατιστική υπηρεσία, η υποχώρηση οφείλεται κυρίως στη μείωση των εξαγωγών προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Oι εξαγωγές είχαν στηρίξει την οικονομία

Οι οικονομικές επιδόσεις της Γερμανίας κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους ήταν καλύτερες από τις αρχικές προβλέψεις, με τις εξαγωγές να αποτελούν έναν από τους βασικούς μοχλούς ανάπτυξης.

Η εξέλιξη αυτή είχε οδηγήσει τους οικονομολόγους να αναθεωρήσουν προς τα πάνω τις προβλέψεις τους για την ανάπτυξη της γερμανικής οικονομίας.

Ο πρόεδρος της Bundesbank, Γιοακίμ Νάγκελ, έχει εκτιμήσει ότι η γερμανική οικονομία μπορεί να αναπτυχθεί κατά περίπου 1% φέτος, ρυθμός διπλάσιος σε σχέση με την πρόβλεψη που είχε διατυπωθεί μόλις τρεις μήνες νωρίτερα.

Η νέα εικόνα στις εξαγωγές, ωστόσο, έρχεται να περιορίσει τις προσδοκίες για μια γρήγορη και ισχυρή ανάκαμψη.

Άνοδος των γερμανικών εξαγωγών προς τις ΗΠΑ

Παρά τη συνολική υποχώρηση, οι γερμανικές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ παρουσίασαν εντυπωσιακή αύξηση.

Τα στοιχεία της Destatis δείχνουν ότι οι γερμανικές αποστολές προς την αμερικανική αγορά αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 19% τον Ιούλιο.

Την ίδια στιγμή, οι εισαγωγές της Γερμανίας από τις ΗΠΑ μειώθηκαν.

Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι, παρά τις εμπορικές εντάσεις και τις αβεβαιότητες στο διεθνές εμπόριο, η αμερικανική αγορά εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό προορισμό για τα γερμανικά προϊόντα.

Στα 21,3 δισ. ευρώ το εμπορικό πλεόνασμα

Οι συνολικές εισαγωγές της Γερμανίας μειώθηκαν επίσης τον Ιούλιο.

Ως αποτέλεσμα, το εμπορικό πλεόνασμα της χώρας διευρύνθηκε στα 21,3 δισ. ευρώ.

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