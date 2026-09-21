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Οι δύο τελευταίες κρατιδιακές εκλογές του 2026 στη Γερμανία άφησαν πίσω τους ένα ιδιαίτερα δύσκολο πολιτικό τοπίο για τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, με το CDU να καταγράφει ιστορική ήττα στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, την AfD να αναδεικνύεται πρώτη δύναμη στο κρατίδιο και την Αριστερά (Die Linke) να κερδίζει για πρώτη φορά τις εκλογές στο Βερολίνο.

Το ισχυρότερο πλήγμα για τον Μερτς ήρθε από το Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, όπου το CDU περιορίστηκε στο 4,9%, κάτω από το όριο του 5% για την είσοδο στο κρατιδιακό κοινοβούλιο. Πρόκειται για πρωτοφανές αποτέλεσμα στην ιστορία του κόμματος στη μεταπολεμική Γερμανία, καθώς το CDU δεν είχε μέχρι σήμερα αποτύχει να εξασφαλίσει εκπροσώπηση σε κρατιδιακή Βουλή.

Η ήττα αποκτά πρόσθετο συμβολισμό καθώς σημειώθηκε στο κρατίδιο όπου βρισκόταν επί χρόνια η εκλογική περιφέρεια της πρώην καγκελαρίου Άνγκελα Μέρκελ.

Σύμφωνα με το προσωρινό αποτέλεσμα, η AfD έλαβε 38,2%, υπερδιπλασιάζοντας το 16,7% του 2021, ενώ το SPD της πρωθυπουργού Μανουέλα Σβέζιγκ ακολούθησε με 35,5%, έναντι 39,6% πριν από πέντε χρόνια. Το CDU έμεινε στο 4,9%.

«Καταστροφή» για το CDU – Δεν παραιτείται ο Μερτς

Ο ίδιος ο Μερτς δεν επιχείρησε να υποβαθμίσει το αποτέλεσμα. Χαρακτήρισε την επίδοση του CDU στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία «καταστροφή», υποστηρίζοντας ότι το κόμμα του συμπιέστηκε από την αναμέτρηση μεταξύ SPD και AfD.

Παρά την ήττα, ο καγκελάριος ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει τη μεταρρυθμιστική ατζέντα της κυβέρνησής του. Όπως μετέδωσε το Reuters, ο Μερτς δήλωσε ότι οι οικονομικές και πολιτικές δυσκολίες της Γερμανίας καθιστούν τις δύσκολες και ενδεχομένως αντιδημοφιλείς αλλαγές περισσότερο και όχι λιγότερο αναγκαίες.

Στο επίκεντρο της κυβερνητικής ατζέντας βρίσκονται αλλαγές στο συνταξιοδοτικό σύστημα, φορολογικές παρεμβάσεις και μέτρα για τον περιορισμό της γραφειοκρατίας. Ο Μερτς, ο οποίος ανέλαβε την καγκελαρία πριν από περίπου 16 μήνες, είχε θέσει ως βασικό στόχο την επανεκκίνηση μιας γερμανικής οικονομίας που τα τελευταία χρόνια εμφανίζει ιδιαίτερα ασθενείς ρυθμούς ανάπτυξης.

Το αποτέλεσμα έρχεται, ωστόσο, σε συνέχεια της ήττας που είχε υποστεί το CDU από την AfD στις εκλογές της 6ης Σεπτεμβρίου στη Σαξονία-Άνχαλτ, εντείνοντας την εσωκομματική συζήτηση γύρω από την ηγεσία του καγκελάριου.

Πώς είδαν το αποτέλεσμα τα γερμανικά ΜΜΕ

Η παρέμβαση του καγκελάριου μόλις λίγα λεπτά μετά τις πρώτες προβλέψεις του αποτελέσματος προσέλκυσε ιδιαίτερη προσοχή από τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης.

Το ARD συνέδεσε την ταχύτητα της αντίδρασης με την ισχυρή εσωκομματική πίεση που δέχεται ο Μερτς και σημείωσε ότι ο καγκελάριος επιχειρεί να κερδίσει πολιτικό χρόνο, καθώς δεν προβλέπονται νέες κρατιδιακές εκλογές μέχρι τον Απρίλιο του 2027.

Το Der Spiegel έθεσε ευθέως το ζήτημα της πολιτικής θέσης του καγκελάριου, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι, μετά την ολοκλήρωση των τριών κρατιδιακών αναμετρήσεων του καλοκαιριού, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει πλέον μπροστά της χρόνο για να επικεντρωθεί στη διακυβέρνηση και στις μεταρρυθμίσεις.

Η Handelsblatt εστίασε επίσης στον χρόνο που επιχειρεί να κερδίσει ο Μερτς, συνδέοντας το εκλογικό αποτέλεσμα με τη δυσαρέσκεια για τη λειτουργία του κράτους και την οικονομική κατάσταση. Στην ανάλυσή της έθεσε στο επίκεντρο την πρόκληση της πολιτικής και οικονομικής στασιμότητας που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση.

Από την πλευρά της, η Welt ανέδειξε την υποχώρηση των παραδοσιακών πολιτικών δυνάμεων, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην πολύ χαμηλή απήχηση του CDU μεταξύ των νεότερων ψηφοφόρων στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία: μόλις 2% στις ηλικίες 16-24 ετών και 3% στις ηλικίες 25-34.

Η Süddeutsche Zeitung περιέγραψε το αποτέλεσμα του CDU ως πρωτοφανή ταπείνωση για ένα κόμμα που επί δεκαετίες αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες του γερμανικού πολιτικού συστήματος, ενώ η Tagesspiegel επικεντρώθηκε στην απώλεια εμπιστοσύνης προς τις παραδοσιακές δυνάμεις της ομοσπονδιακής πολιτικής και στην ενίσχυση κομμάτων στα δύο άκρα του πολιτικού φάσματος.

Η Bild, τέλος, υπογράμμισε ότι η πτώση του CDU κάτω από το 5% δείχνει πως δεν υπάρχουν πλέον «εγγυημένα» εκλογικά προπύργια για το κόμμα, αναφερόμενη και στο ενδεχόμενο εντονότερων εσωκομματικών αντιδράσεων κατά του Μερτς.

Η AfD πρώτη, αλλά η Σβέζιγκ μπορεί να παραμείνει

Παρά την πρωτιά της AfD στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, το αποτέλεσμα δεν σημαίνει αυτομάτως ότι το κόμμα θα αναλάβει την κυβέρνηση του κρατιδίου. Τα υπόλοιπα κόμματα έχουν αποκλείσει μέχρι τώρα συνεργασία μαζί του, γεγονός που αφήνει ανοιχτό τον δρόμο στην Μανουέλα Σβέζιγκ να παραμείνει πρωθυπουργός μέσω σχηματισμού συνασπισμού.

Η Σβέζιγκ είχε διαφοροποιηθεί στη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου από ορισμένες επιλογές της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και από τον ίδιο τον Μερτς, ενώ η εκλογική επίδοση του SPD –παρά την πρώτη θέση της AfD– διατήρησε τους Σοσιαλδημοκράτες σε απόσταση μόλις 2,7 ποσοστιαίων μονάδων από την κορυφή.

Αριστερή στροφή στο Βερολίνο

Εντελώς διαφορετική ήταν η εικόνα στη γερμανική πρωτεύουσα. Η Die Linke αναδείχθηκε για πρώτη φορά πρώτη δύναμη στο Βερολίνο με 25,7%, υπερδιπλασιάζοντας το 12,2% που είχε συγκεντρώσει στις επαναληπτικές εκλογές του 2023. Το CDU ακολούθησε με 18,8%, η AfD με 16,3%, οι Πράσινοι με 14,3% και το SPD με 12,1%. Το BSW έμεινε στο 4,7%, κάτω από το όριο εισόδου.

Η επικεφαλής της Αριστεράς Ελίφ Εράλπ βρίσκεται έτσι σε θέση να διεκδικήσει τη δημαρχία της γερμανικής πρωτεύουσας. Εφόσον αναλάβει το αξίωμα, θα είναι η πρώτη κυβερνήτης-δήμαρχος του Βερολίνου με μεταναστευτική καταγωγή.

Κεντρικό θέμα της εκστρατείας της ήταν η στεγαστική κρίση, με προτάσεις για αυστηρότερη ρύθμιση των ενοικίων, περισσότερη κοινωνική κατοικία και περαιτέρω βήματα για τη μεταφορά μεγάλων χαρτοφυλακίων κατοικιών σε δημόσιο έλεγχο.

Η Αριστερά θα χρειαστεί πάντως εταίρους για τον σχηματισμό κυβέρνησης. SPD και Πράσινοι δεν έχουν αποκλείσει τη συνεργασία, έχουν όμως θέσει ως προϋπόθεση σαφή αντιμετώπιση περιστατικών και καταγγελιών αντισημιτισμού στους κόλπους του κόμματος.

Οι δύο κάλπες ανέδειξαν λοιπόν δύο διαφορετικούς νικητές –την AfD στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία και την Αριστερά στο Βερολίνο– και με κοινό παρονομαστή τις μεγάλες απώλειες του CDU.

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