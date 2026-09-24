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Τα κορυφαία γερμανικά οικονομικά ινστιτούτα υπερδιπλασίασαν την κοινή πρόβλεψή τους για την ανάπτυξη της χώρας φέτος, μετά τις καλύτερες του αναμενομένου επιδόσεις της οικονομίας κατά το πρώτο εξάμηνο, αν και υπογράμμισαν ότι η συνολική ανάκαμψη παραμένει περιορισμένη. Το γερμανικό ΑΕΠ αναμένεται πλέον να αυξηθεί κατά 1,3% το 2026, έναντι πρόβλεψης για άνοδο 0,6% στην εαρινή έκθεση, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε σήμερα. Τα ινστιτούτα αναθεώρησαν επίσης ανοδικά την πρόβλεψή τους για το 2027, στο 1,1% από 0,9%, ενώ εκτιμούν ότι η ανάπτυξη θα επιβραδυνθεί στο 0,4% το 2028.

Η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης ξεπέρασε τις προσδοκίες κατά το πρώτο μισό του έτους, χάρη στις ισχυρότερες εξαγωγές, τη βιομηχανική παραγωγή και τις σημαντικές δημόσιες δαπάνες.

Η ισχυρή παγκόσμια ζήτηση και η έκρηξη επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη αντιστάθμισαν τις αδύναμες επενδύσεις και την υποτονική κατανάλωση στο εσωτερικό.

Η ανάκαμψη συνεχίζεται, αλλά με περιορισμούς

Τα ινστιτούτα εκτιμούν ότι η ανάκαμψη θα συνεχιστεί και το 2027, κυρίως λόγω της ενίσχυσης της ιδιωτικής κατανάλωσης και της αγοράς κατοικίας.

Ωστόσο, η δυναμική αναμένεται να εξασθενήσει το 2028, καθώς η συρρίκνωση του εργατικού δυναμικού και η χαμηλότερη δυνητική ανάπτυξη θα περιορίζουν ολοένα περισσότερο την παραγωγική ικανότητα της οικονομίας.

Η ανοδική αναθεώρηση για το 2026 προσφέρει μόνο περιορισμένη πολιτική ανάσα στην κυβέρνηση του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με σημαντικές πιέσεις.

Το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) επικράτησε στις πρόσφατες εκλογές σε δύο ανατολικά κρατίδια, όπου τα ζητήματα του κόστους ζωής και η ανησυχία για την ασφάλεια των θέσεων εργασίας αποτέλεσαν βασικά θέματα της προεκλογικής συζήτησης.

Οι εκλογικές αυτές εξελίξεις αύξησαν την πίεση προς τον κυβερνητικό συνασπισμό να προχωρήσει στις εκτεταμένες οικονομικές μεταρρυθμίσεις που έχει υποσχεθεί, με στόχο την αναζωογόνηση της ανάπτυξης.

Ποια ινστιτούτα συμμετέχουν στις προβλέψεις

Οι οικονομικές προβλέψεις για το γερμανικό υπουργείο Οικονομίας καταρτίζονται δύο φορές τον χρόνο από τα κορυφαία ερευνητικά ινστιτούτα της χώρας:

το DIW Berlin ,

, το Ινστιτούτο Ifo ,

, το Ινστιτούτο του Κιέλου για την Παγκόσμια Οικονομία (IfW Kiel) ,

, το IWH ,

, και το RWI στο Έσσεν.

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