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Η παρατεταμένη ακρίβεια στη Γερμανία αλλάζει ακόμη και τον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές τρώνε εκτός σπιτιού. Το εστιατόριο δεν αποτελεί πλέον την αυτονόητη επιλογή για ένα γεύμα, καθώς όλο και περισσότεροι στρέφονται σε σούπερ μάρκετ, φούρνους, καφέ, βενζινάδικα και καταστήματα λιανικής που προσφέρουν έτοιμο φαγητό σε χαμηλότερες τιμές.

Η μετατόπιση αυτή ενισχύει σημαντικά τη λεγόμενη «γαστρονομία λιανεμπορίου», έναν κλάδο που καταγράφει πλέον ιστορικά υψηλές επιδόσεις. Για τους καταναλωτές, ο συνδυασμός χαμηλότερου κόστους, ταχύτητας και ευκολίας γίνεται ολοένα πιο ελκυστικός, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία οι τιμές στην παραδοσιακή εστίαση παραμένουν υψηλές.

Ρεκόρ για το έτοιμο φαγητό στο λιανεμπόριο

Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αγορά έτοιμου φαγητού μέσα από το λιανεμπόριο κατέγραψαν το 2025 τζίρο περίπου 13,3 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 7,1% σε σχέση με το 2024. Σε σύγκριση με το 2019, ο κύκλος εργασιών είναι πλέον σχεδόν 33% υψηλότερος.

Η δυναμική αυτή δεν φαίνεται να περιορίζεται στο προηγούμενο έτος. Οι επιχειρήσεις του κλάδου περιμένουν ότι η ανοδική πορεία θα συνεχιστεί και το 2026, καθώς οι καταναλωτές εξακολουθούν να αναζητούν τρόπους να περιορίσουν τις δαπάνες τους χωρίς να εγκαταλείψουν εντελώς το φαγητό εκτός σπιτιού.

Το αποτέλεσμα είναι μια αλλαγή στον χάρτη της αγοράς: το γεύμα που κάποτε απαιτούσε επίσκεψη σε εστιατόριο μπορεί πλέον να αγοραστεί από ένα σούπερ μάρκετ, έναν φούρνο ή ένα σημείο γρήγορης εξυπηρέτησης, συχνά με σημαντικά μικρότερο κόστος.

Η ακρίβεια αλλάζει τις επιλογές

Η άνοδος των τιμών έχει κάνει τους Γερμανούς περισσότερο επιφυλακτικούς απέναντι στις δαπάνες για εστίαση. Το 72% των καταναλωτών θεωρεί πλέον ότι η έξοδος σε εστιατόριο είναι υπερβολικά ακριβή, ενώ το 38% δηλώνει ότι στις αρχές του 2026 έτρωγε εκτός σπιτιού λιγότερο συχνά σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα.

Η αλλαγή δεν σημαίνει ότι οι καταναλωτές εγκαταλείπουν πλήρως την κατανάλωση φαγητού εκτός σπιτιού. Αντίθετα, αναζητούν διαφορετικές και πιο οικονομικές επιλογές.

Ένα ζεστό γεύμα από ένα σούπερ μάρκετ ή ένα συνοικιακό κατάστημα μπορεί να καλύψει την ίδια ανάγκη με ένα γεύμα σε εστιατόριο, αλλά με χαμηλότερη τιμή και μικρότερη χρονική επιβάρυνση. Για έναν καταναλωτή που προσπαθεί να περιορίσει τα έξοδά του, αυτή η διαφορά αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία.

Παράλληλα, η νέα καταναλωτική συμπεριφορά δημιουργεί ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις λιανεμπορίου, οι οποίες επεκτείνουν τις υπηρεσίες τους και επενδύουν περισσότερο στην παρασκευή και διάθεση έτοιμων γευμάτων.

Μπιφτέκια, λουκάνικα και σάντουιτς στην πρώτη γραμμή

Στην κορυφή των επιλογών βρίσκονται προϊόντα που συνδυάζουν χαμηλή τιμή, γρήγορη κατανάλωση και ευκολία. Μπιφτέκια, λουκάνικο με σάλτσα κάρι, σνίτσελ και σάντουιτς αποτελούν μερικές από τις δημοφιλέστερες επιλογές.

Το μεσημεριανό γεύμα και το take away έχουν εξελιχθεί σε βασικά πεδία ανάπτυξης για το λιανεμπόριο, καθώς ολοένα περισσότερες επιχειρήσεις προσπαθούν να προσεγγίσουν εργαζόμενους και καταναλωτές που θέλουν ένα γρήγορο γεύμα χωρίς το κόστος μιας παραδοσιακής εξόδου.

Η τάση αυτή αλλάζει σταδιακά και τον ίδιο τον ρόλο των καταστημάτων. Το σούπερ μάρκετ δεν λειτουργεί πλέον μόνο ως σημείο αγοράς προϊόντων για το σπίτι, αλλά εξελίσσεται σε χώρο όπου ο καταναλωτής μπορεί να αγοράσει, να ζεστάνει ή ακόμη και να καταναλώσει επιτόπου ένα έτοιμο γεύμα.

Από τα hot dog έως τα ρομπότ μαγειρικής

Οι μεγάλες αλυσίδες λιανεμπορίου επενδύουν στην επέκταση των υπηρεσιών εστίασης, επιχειρώντας να αξιοποιήσουν τη νέα ζήτηση.

Η IKEA, για παράδειγμα, διέθεσε περίπου 20 εκατομμύρια hot dog στα γερμανικά καταστήματά της μέσα στους τελευταίους 12 μήνες, επιβεβαιώνοντας ότι ακόμη και οι αγορές επίπλων μπορούν να συνδυαστούν με οικονομικές επιλογές φαγητού.

Την ίδια στιγμή, η αλυσίδα σούπερ μάρκετ Rewe έχει αναπτύξει σημεία αυτοεξυπηρέτησης με ζεστά γεύματα σε περίπου 100 καταστήματα. Στην αγορά εμφανίζονται επίσης ολοένα περισσότερες επιλογές, από σαλάτες self service και ασιατικά πιάτα μέχρι food trucks και νέες τεχνολογίες παρασκευής.

Ακόμη και τα ρομπότ μαγειρικής κάνουν την εμφάνισή τους στις δοκιμές των επιχειρήσεων, δείχνοντας ότι η αγορά δεν περιορίζεται πλέον στην απλή πώληση συσκευασμένων προϊόντων.

Η επένδυση στο έτοιμο φαγητό αποτελεί για τις επιχειρήσεις έναν τρόπο να αυξήσουν την επισκεψιμότητα και τις πωλήσεις τους, ενώ παράλληλα ανταποκρίνεται στη μεταβολή των καταναλωτικών συνηθειών.

Μια νέα ισορροπία στην εστίαση

Η εξέλιξη στη Γερμανία δείχνει ότι η ακρίβεια δεν περιορίζεται στην αλλαγή των προϊόντων που αγοράζουν οι καταναλωτές. Επηρεάζει και το πού, το πώς και πόσο συχνά τρώνε εκτός σπιτιού.

Η παραδοσιακή εστίαση εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό κομμάτι της αγοράς, όμως η πίεση στο διαθέσιμο εισόδημα δημιουργεί έναν νέο ανταγωνισμό από επιχειρήσεις που μέχρι πρόσφατα δεν θεωρούνταν βασικοί παίκτες στον χώρο του φαγητού.

Σούπερ μάρκετ, φούρνοι, καφέ, πρατήρια καυσίμων και άλλες επιχειρήσεις λιανικής διεκδικούν πλέον ένα μεγαλύτερο μέρος της δαπάνης για γεύματα εκτός σπιτιού. Το πλεονέκτημά τους είναι σαφές: χαμηλότερη τιμή, άμεση εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία.

Εφόσον η ακρίβεια παραμείνει επίμονη, η στροφή αυτή αναμένεται να συνεχιστεί. Το γρήγορο και οικονομικό γεύμα μετατρέπεται έτσι από προσωρινή λύση ανάγκης σε μόνιμο κομμάτι της καταναλωτικής συμπεριφοράς, ενώ το λιανεμπόριο διευρύνει τα όριά του και εισέρχεται όλο και βαθύτερα στην αγορά της εστίασης.

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