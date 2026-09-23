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Η Γερμανία είναι έτοιμη να υπογράψει με την Ινδία συμφωνία εκτιμώμενης αξίας 8 δισ. δολαρίων για την κατασκευή υποβρυχίων, καθώς οι δύο χώρες ενισχύουν τη συνεργασία τους στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας, σε ένα περιβάλλον αυξανόμενης γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

Η συμφωνία βρίσκεται ουσιαστικά στο τελικό στάδιο, με το Βερολίνο να έχει συμφωνήσει σε μια διακρατική συμφωνία που, σύμφωνα με τον Γερμανό πρεσβευτή στην Ινδία Γιάσπερ Βικ, ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Νέου Δελχί.

«Από τη γερμανική πλευρά, θα πρέπει να υπογράψουμε αύριο», δήλωσε ο Βικ σε δημοσιογράφους την Τετάρτη στο Νέο Δελχί.

Η κατασκευή των υποβρυχίων στην Ινδία θα απαιτήσει την ενσωμάτωση πολλών επιμέρους συστημάτων και εξαρτημάτων, γεγονός που θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για περαιτέρω συνεργασία σε οπλικά συστήματα και άλλες αμυντικές τεχνολογίες.

Έξι υποβρύχια στην Ινδία

Η γερμανική Thyssenkrupp Marine Systems και η κρατική ινδική Mazagon Dock Shipbuilders συνεργάζονται για την κατασκευή έξι υποβρυχίων στην Ινδία.

Τα υποβρύχια θα διαθέτουν σύστημα πρόωσης ανεξάρτητο από τον αέρα (AIP), το οποίο τους επιτρέπει να παραμένουν κάτω από την επιφάνεια για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα χωρίς να χρειάζεται να αναδυθούν. Παράλληλα, θα εξοπλιστούν με σύγχρονα όπλα, αισθητήρες και συστήματα αντιμέτρων.

Η συγκεκριμένη συνεργασία αποτελεί ένα από τα πρώτα μεγάλα αμυντικά προγράμματα στο πλαίσιο του μοντέλου Strategic Partnership της Ινδίας. Το μοντέλο συνδέει εγχώριες επιχειρήσεις με ξένους κατασκευαστές, με στόχο την παραγωγή προηγμένου στρατιωτικού εξοπλισμού στην Ινδία και την παράλληλη μεταφορά τεχνολογίας.

Νέα αμυντική σχέση Βερολίνου – Νέου Δελχί

Ο Γερμανός πρεσβευτής ανέφερε ότι η Ινδία και η Γερμανία αυξάνουν σημαντικά τις επενδύσεις στις ένοπλες δυνάμεις τους, λόγω ενός, όπως το χαρακτήρισε, «μη φιλικού γεωστρατηγικού περιβάλλοντος».

Μεταξύ των παραγόντων που επηρεάζουν τις εξελίξεις ανέφερε τον πόλεμο στην Ουκρανία και την αυξανόμενη σημασία των μη επανδρωμένων συστημάτων στις σύγχρονες στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Παράλληλα, η Γερμανία έχει χαλαρώσει τους περιορισμούς που στο παρελθόν περιόριζαν την αμυντική συνεργασία με την Ινδία. Το Βερολίνο έχει πραγματοποιήσει, σύμφωνα με τον Βικ, μια «στροφή 180 μοιρών» στην πολιτική εξαγωγών αμυντικού εξοπλισμού, εμφανιζόμενο πλέον περισσότερο διατεθειμένο να εγκρίνει άδειες εξαγωγής προς την Ινδία και να προχωρά σε μεταφορά τεχνολογίας.

Η Γερμανία αντιμετωπίζει την Ινδία ως έμπιστο εταίρο, γεγονός που διευκολύνει την εμβάθυνση της συνεργασίας στον αμυντικό τομέα.

Από τα υποβρύχια σε drones και πυραύλους

Για την Ινδία, η γερμανική συνεργασία προσφέρει μια επιπλέον πηγή στρατιωτικού εξοπλισμού και τεχνογνωσίας, καθώς το Νέο Δελχί επιχειρεί να μειώσει τη μακροχρόνια εξάρτησή του από τη Ρωσία και να διευρύνει το δίκτυο των αμυντικών εταίρων του.

Η διαφοροποίηση αυτή πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις της Ινδίας με τις ΗΠΑ παραμένουν τεταμένες, ενώ το Νέο Δελχί επιδιώκει στενότερους δεσμούς στον τομέα της ασφάλειας με ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων η Γερμανία και η Γαλλία.

Πέρα από τα υποβρύχια, ο Βικ προσδιόρισε ως πιθανούς τομείς περαιτέρω συνεργασίας τα μη επανδρωμένα συστήματα, τις δυνατότητες κυβερνοασφάλειας, την πυραυλική τεχνολογία και τους αισθητήρες.

Η στρατιωτική συνεργασία έχει ήδη διευρυνθεί και σε επίπεδο κοινών δραστηριοτήτων. Η Γερμανία συμμετέχει σε αεροπορικές και ναυτικές ασκήσεις με την Ινδία, ενώ έχει τοποθετήσει αξιωματικό-σύνδεσμο στο Indo-Pacific Information Fusion Cell στο Νέο Δελχί, με στόχο τη βελτίωση της θαλάσσιας επίγνωσης στην περιοχή του Ινδικού Ωκεανού.

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