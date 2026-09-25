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Η οικονομική πίεση στα ευρωπαϊκά νοικοκυριά εντείνεται, με τις καθυστερήσεις στην πληρωμή λογαριασμών και την προσφυγή στον δανεισμό να αυξάνονται αισθητά. Σχεδόν τρεις στους δέκα Ευρωπαίους δηλώνουν ότι δεν κατάφεραν να εξοφλήσουν εγκαίρως τουλάχιστον έναν λογαριασμό, ενώ περισσότεροι από τους μισούς καταφεύγουν σε δανεισμό ή πιστωτικές κάρτες για να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.

Η εικόνα αποτυπώνεται στην ευρωπαϊκή «Έκθεση για τις Πληρωμές των Καταναλωτών» της Intrum, η οποία πραγματοποιήθηκε σε 20.000 καταναλωτές από 20 χώρες, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα, από τις 9 Ιουλίου έως τις 20 Αυγούστου 2026.

Σύμφωνα με την έρευνα, το 29% των Ευρωπαίων έχει καθυστερήσει την πληρωμή τουλάχιστον ενός λογαριασμού τους τελευταίους 12 μήνες, έναντι 24% το 2025 και 25% το 2024. Το ποσοστό παραμένει χαμηλότερο από το 35% του 2023, όταν η ενεργειακή και πληθωριστική κρίση είχε ασκήσει ιδιαίτερα ισχυρές πιέσεις στα εισοδήματα.

Στην Ελλάδα η κατάσταση εμφανίζεται δυσμενέστερη. Το 37% δηλώνει ότι καθυστέρησε τουλάχιστον μία πληρωμή, από 33% το 2025. Πρόκειται για το τρίτο υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των 20 χωρών της έρευνας, ίδιο με εκείνο της Γαλλίας.

Η νέα άνοδος των τιμών της ενέργειας από τα τέλη Φεβρουαρίου, η οποία μεταφέρεται σταδιακά και σε άλλα αγαθά και υπηρεσίες, περιορίζει περαιτέρω το διαθέσιμο εισόδημα. Ως αποτέλεσμα, όλο και περισσότεροι καταναλωτές χρησιμοποιούν πίστωση για την κάλυψη ακόμη και καθημερινών υποχρεώσεων.

Το 56% των Ευρωπαίων αναφέρει ότι τους τελευταίους έξι μήνες δανείστηκε χρήματα ή χρησιμοποίησε πιστωτική κάρτα για να πληρώσει λογαριασμούς, έναντι 45% το 2025. Στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει στο 60%.

Παράλληλα, κερδίζουν έδαφος οι εναλλακτικές μορφές πίστωσης. Τέσσερις στους δέκα Ευρωπαίους χρησιμοποίησαν τους τελευταίους 12 μήνες υπηρεσίες «αγοράζω τώρα, πληρώνω αργότερα» (Buy Now, Pay Later – BNPL), ενώ στην Ελλάδα το ποσοστό φτάνει στο 47%. Επιπλέον, το 38% των Ευρωπαίων δηλώνει ότι είναι πιθανότερο να αγοράσει από επιχειρήσεις που προσφέρουν αυτή τη δυνατότητα, έναντι 28% πέρυσι.

Ενδεικτική της πίεσης είναι και η επιστροφή σε πρακτικές που θυμίζουν το παραδοσιακό «τεφτέρι»: το 48% δηλώνει ότι θα ήταν πιθανότερο να αγοράσει από μικρές επιχειρήσεις και εμπόρους εάν του προσφερόταν η δυνατότητα πληρωμής σε δόσεις.

Η οικονομική αβεβαιότητα οδηγεί, πάντως, σε αντιφατικές συμπεριφορές. Το 66% αποταμιεύει για έκτακτες ανάγκες, από 60% το 2025, ενώ το 49% προτιμά να αποταμιεύει αντί να διαθέτει χρήματα για διασκέδαση, έναντι 41% πέρυσι. Την ίδια στιγμή, όμως, το 45% δηλώνει ότι ξοδεύει περισσότερο προκειμένου να αισθανθεί καλύτερα, ποσοστό σημαντικά αυξημένο από το 29% του 2025.

Η Intrum επισημαίνει ότι, παρά την ανθεκτικότητα που επέδειξαν τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά έπειτα από χρόνια οικονομικής αβεβαιότητας, η αύξηση των καθυστερημένων πληρωμών και της χρήσης πίστωσης δείχνει ότι η διατήρηση αυτής της αντοχής γίνεται ολοένα δυσκολότερη.

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