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Οι Βρετανοί είναι διατεθειμένοι να δαπανήσουν έως και 450 εκατομμύρια λίρες ετησίως για να προσφέρουν στους φοιτητές από την ΕΕ μειωμένα δίδακτρα, αλλά μόνο εάν οι Βρυξέλλες επιτρέψουν στο Ηνωμένο Βασίλειο την πρόσβαση στο πρόγραμμα «Made in Europe».

Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου έχει καταρτίσει σχέδια ώστε οι φοιτητές που καταφθάνουν από την ηπειρωτική Ευρώπη να καταβάλλουν τα ίδια δίδακτρα με τους Βρετανούς φοιτητές, σύμφωνα με πηγές, και είναι πρόθυμη να δαπανήσει εκατοντάδες εκατομμύρια λίρες για να αποζημιώσει τα πανεπιστήμια προκειμένου να το πράξουν.

Οι Βρετανοί αξιωματούχοι επιμένουν, ωστόσο, ότι θα κάνουν παραχωρήσεις στα δίδακτρα μόνο αν η ΕΕ επιτρέψει στη Βρετανία να ενταχθεί στο προτεινόμενο βιομηχανικό της σχέδιο, το οποίο θα επιβάλει εμπορικούς περιορισμούς σε χώρες εκτός της Ένωσης.

H πρώην υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς εξήρε τον πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ για την προθυμία του να σκεφτεί με τόλμη τη σχέση του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρώπη – δηλώνοντας ότι πιστεύει ότι το μέλλον της Βρετανίας βρίσκεται εντός της ΕΕ. Ωστόσο, στην πρώτη σημαντική παρέμβασή της από τότε που αποχώρησε από το Υπουργείο Οικονομικών, όταν ο Μπέρναμ ανέλαβε τα καθήκοντά του, ανέφερε ότι όσοι χαράζουν μια πορεία επιστροφής προς την ένταξη στην ΕΕ πρέπει να παρουσιάσουν πειστικά επιχειρήματα στο κοινό.

Οι υπουργοί ελπίζουν ότι, εάν επιτευχθεί μια τέτοια συμφωνία στη σύνοδο κορυφής των Βρυξελλών αργότερα αυτό το μήνα, θα αποδεσμεύσει οφέλη αξίας εκατομμυρίων λιρών για τις βρετανικές εταιρείες που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην ΕΕ και θα δείξει ότι οι προσπάθειες του πρωθυπουργού να δημιουργήσει πολύ στενότερους δεσμούς με την Ένωση αποδίδουν καρπούς.

Ωστόσο, η παροχή φθηνότερης πρόσβασης σε βρετανικά πανεπιστήμια για φοιτητές από την ΕΕ θα μπορούσε να αποδειχθεί αμφιλεγόμενη στο εσωτερικό της χώρας, ειδικά όταν πολλοί απόφοιτοι ζητούν αλλαγές στα δικά τους προγράμματα αποπληρωμής φοιτητικών δανείων.

Οι δύο πλευρές πλησιάζουν επίσης σε συμφωνία για να επιτραπεί στη Βρετανία η πρόσβαση σε ευρωπαϊκές βιομετρικές βάσεις δεδομένων, σύμφωνα με την εφημερίδα Guardian, κάτι που θα μπορούσε να βοηθήσει την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου να εντοπίζει τους αιτούντες άσυλο.

Η πρόσβαση των Βρετανών στο πρόγραμμα «Made in Europe», το οποίο αναμένεται να οριστικοποιηθεί το επόμενο έτος, και οι ευρωπαϊκές απαιτήσεις για φθηνότερα δίδακτρα για τους φοιτητές στα βρετανικά πανεπιστήμια αποτελούν τα δύο εναπομείναντα εμπόδια.

Τα κράτη-μέλη πιέζουν για σαφή διατύπωση όσον αφορά τα τέλη, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο επιμένει για εγγυήσεις σχετικά με την ένδειξη «Made in Europe». Η Γαλλία ήρε την αντίθεσή της στη συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στο Industrial Accelerator Act.

Πηγές ανέφεραν στον Guardian ότι η κυβέρνηση είναι πρόθυμη να κάνει παραχωρήσεις όσον αφορά τα δίδακτρα και είναι έτοιμη να αποζημιώσει τα πανεπιστήμια που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες για τα έσοδα που θα χάσουν. Αξιωματούχοι του Υπουργείου Οικονομικών καταρτίζουν εκτιμήσεις για το κόστος μιας τέτοιας πολιτικής υπό διάφορα σενάρια, συμπεριλαμβανομένων διαφορετικών επιπέδων εκπτώσεων για τους Ευρωπαίους φοιτητές και διαφορετικών επιπέδων ζήτησης για τα προγράμματα σπουδών των βρετανικών πανεπιστημίων.

Το Ηνωμένο Βασίλειο εξαιρέθηκε από τον ορισμό του «Ευρωπαίου κατασκευαστή» για τους σκοπούς του καθεστώτος, γεγονός που προκάλεσε προειδοποιήσεις από τη βρετανική κυβέρνηση και την αυτοκινητοβιομηχανία του Ηνωμένου Βασιλείου. Πιο πρόσφατα, ωστόσο, η Γαλλία άλλαξε τη θέση της με μια νέα πρόταση να επιτραπεί η είσοδος των βρετανών κατασκευαστών στο σύστημα, υπό την προϋπόθεση ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα αποδεχόταν τη «δυναμική ευθυγράμμιση» όσον αφορά τους δασμούς της ΕΕ.

Αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει πρόβλημα για το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο εφαρμόζει πολύ χαμηλότερους δασμούς στα κινεζικά ηλεκτρικά οχήματα σε σύγκριση με την ΕΕ. Ο Τζόναθαν Ρέινολντς, υπουργός Επιχειρήσεων, δήλωσε πρόσφατα στην εφημερίδα «Guardian» ότι δεν θα καθορίσει τη δασμολογική πολιτική ως απάντηση στις πιέσεις από τις Βρυξέλλες.