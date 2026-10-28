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Τουλάχιστον 64 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην Ισπανία, με τον μέχρι τώρα απολογισμό, όταν τρένο υψηλής ταχύτητας συγκρούστηκε με άλλη αμαξοστοιχία, περίπου 100 χιλιόμετρα νότια της Μαδρίτης, το πρωί της Τετάρτης. Οι τραυματίες, αντιστοίχως, ξεπερνούν τους 80, με περίπου 58 να νοσηλεύονται σε νοσοκομεία, εκ των οποίων οι 15 βρίσκονται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.

Πρόκειται για το δεύτερο μεγάλο σιδηροδρομικό δυστύχημα στη χώρα μέσα στο 2026, αλλά και το πιο πολύνεκρο των τελευταίων 13 ετών.

«Μιλάμε για έναν τεράστιο αριθμό νεκρών», δήλωσε ο Εμιλιάνο Γκαρθία-Πάχε, πρόεδρος της περιφέρειας Καστίλλης-Λα Μάντσα, όπου σημειώθηκε το δυστύχημα. Όπως πρόσθεσε, οι πυροσβέστες εκτιμούν ότι ενδέχεται να εντοπιστούν και άλλα θύματα, καθώς συνεχίζονται οι επιχειρήσεις στα συντρίμμια.

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, μετέβη στην περιοχή, ενώ οι επιχειρήσεις εκκένωσης και διάσωσης παραμένουν σε εξέλιξη.

Τα συλλυπητήρια τους έχουν ήδη εκφράσει πολλές κυβερνήσεις κυρίως της Ευρώπης, μεταξύ τους και η Ελλάδα με ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών, ενώ τη συμπαράσταση της έχει εκφράσει η Κομισιόν δηλώνοντας έτοιμη να προσφέρει όποια βοήθεια χρειάζεται η Μαδρίτη.

📺TV en DIRECTO | Los servicios de emergencias trabajan en el accidente de dos trenes de alta velocidad en Toledo https://t.co/0m11Gg8ui9 — EL PAÍS (@el_pais) October 28, 2026

Το χρονικό της σύγκρουσης

Σύμφωνα με αξιωματούχο της ισπανικής εταιρείας διαχείρισης σιδηροδρομικών υποδομών Adif, η σύγκρουση σημειώθηκε λίγο πριν από τις 9 το πρωί, τοπική ώρα, όταν αμαξοστοιχία υψηλής ταχύτητας της κρατικής Renfe προσέκρουσε σε τρένο της Iryo, μεταξύ των χωριών Λος Γέμπενες και Ούρδα.

Η σφοδρότητα της σύγκρουσης προκάλεσε τον εκτροχιασμό τουλάχιστον δύο βαγονιών της Iryo, ενώ διακόπηκε πλήρως η κυκλοφορία στη γραμμή υψηλής ταχύτητας που συνδέει τη Μαδρίτη με τη Σεβίλλη.

Οι τοπικές αρχές κινητοποιήθηκαν αμέσως, αποστέλλοντας ασθενοφόρα, ελικόπτερα, αστυνομικές δυνάμεις και προσωπικό του Ερυθρού Σταυρού. Παράλληλα, η ισπανική κυβέρνηση ενεργοποίησε τη Στρατιωτική Μονάδα Εκτάκτων Αναγκών, ειδικό σώμα των ενόπλων δυνάμεων που επεμβαίνει σε φυσικές καταστροφές και μεγάλα ατυχήματα.

Αρκετές αμαξοστοιχίες έχουν ακινητοποιηθεί στο δίκτυο, με την Adif να συνδράμει τους επιβάτες ώστε να μεταφερθούν σε σιδηροδρομικούς σταθμούς.

Desplazados más de 300 Guardias Civiles a la zona del #AccidenteFerroviario de Urda para apoyar en labores de auxilio e investigación. https://t.co/tETs5ADHdr — Guardia Civil (@guardiacivil) October 28, 2026

Στο μικροσκόπιο το ανθρώπινο λάθος

Τα αίτια του δυστυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση. Ωστόσο, εκπρόσωπος του ισπανικού υπουργείου Μεταφορών ανέφερε ότι, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η σύγκρουση ενδέχεται να οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος, πιθανώς από ελεγκτή σιδηροδρομικής κυκλοφορίας της Adif.

Από την πλευρά του, ο αξιωματούχος της Adif απέφυγε να σχολιάσει τα πιθανά αίτια της τραγωδίας.

Το δυστύχημα αποτελεί τη χειρότερη σιδηροδρομική καταστροφή στην Ισπανία από το 2013, όταν 80 άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά τον εκτροχιασμό τρένου στην περιοχή της Γαλικίας, βόρεια της Μαδρίτης.

Η χώρα είχε συγκλονιστεί και τον περασμένο Ιανουάριο από ακόμη μία σύγκρουση αμαξοστοιχιών, που στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 40 ανθρώπους και προκάλεσε έντονο προβληματισμό για την κατάσταση των σιδηροδρομικών υποδομών.

Και τα δύο δυστυχήματα του 2026 σημειώθηκαν στη σιδηροδρομική γραμμή που εκτείνεται νότια της Μαδρίτης και αφορούσαν τις Renfe και Iryo. Η τελευταία είναι ανταγωνιστική εταιρεία της Renfe και ελέγχεται από την ιταλική κρατική Ferrovie dello Stato.

📹 | La UME se ha trasladado a Urda, en Toledo, para ayudar a las víctimas y heridos del accidente ferroviario que ya deja al menos 64 muertos y 80 heridos, según han confirmado fuentes del Gobierno de Castilla La Mancha https://t.co/XpTNvYQ8o5 https://t.co/uUh3DzkP0J — EL PAÍS (@el_pais) October 28, 2026

Πολιτικές αντιδράσεις ενόψει των εκλογών

Η νέα τραγωδία αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης, καθώς η Ισπανία οδεύει προς τις εθνικές εκλογές της 29ης Νοεμβρίου.

Ο Πέδρο Σάντσεθ και αρκετοί υπουργοί ακύρωσαν τις προγραμματισμένες υποχρεώσεις τους για την Τετάρτη, ενώ το ίδιο έπραξε και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Πριν ακόμη γίνουν γνωστά τα αίτια της σύγκρουσης ή ο τελικός αριθμός των θυμάτων, ο Σαντιάγο Αμπασκάλ, επικεφαλής του ακροδεξιού κόμματος Vox, απέδωσε την τραγωδία στην εγκατάλειψη των υποδομών από την κυβέρνηση.

Ο Αμπασκάλ κατηγόρησε την κυβέρνηση Σάντσεθ για την «εγκατάλειψη, την καταστροφή και την προδοσία που έχουν υποστεί οι Ισπανοί».

Το Vox βρίσκεται στην τρίτη θέση των δημοσκοπήσεων και θα μπορούσε να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στον σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης, καθώς οι μετρήσεις εμφανίζουν το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα στην πρώτη θέση.

🇪🇸 | AHORA – TRAGEDIA EN ESPAÑA: Pedro Sánchez, sobre el accidente ferroviario de Toledo: “Vamos a llegar hasta el final. Si ha habido negligencias, se sabrá. Se responderá con total contundencia”. https://t.co/Gyo4RVNh8T — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 28, 2026

Ερωτήματα για την ασφάλεια ενός από τα μεγαλύτερα σιδηροδρομικά δίκτυα

Η νέα σύγκρουση αναμένεται να αναζωπυρώσει τη συζήτηση για την ασφάλεια του ισπανικού σιδηροδρομικού δικτύου υψηλής ταχύτητας, το οποίο αποτελεί εδώ και χρόνια ένα από τα σημαντικότερα έργα υποδομής της χώρας.

Η Ισπανία διαθέτει σχεδόν 4.000 χιλιόμετρα σιδηροδρομικών γραμμών υψηλής ταχύτητας, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση παγκοσμίως ως προς το μέγεθος του δικτύου, σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση Σιδηροδρόμων.

Σημειωτέον δε, πως το πολύνεκρο δυστύχημα του Ιανουαρίου εξακολουθεί να βρίσκεται υπό διερεύνηση, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να κατηγορούν την κυβέρνηση ότι έχει παραμελήσει τη συντήρηση κρίσιμων υποδομών, από τους σιδηροδρόμους έως το οδικό δίκτυο.

Η σημασία της ασφάλειας των μεταφορών γίνεται ακόμη μεγαλύτερη λόγω της ταχύτατης αύξησης της επιβατικής κίνησης.

Σύμφωνα με στοιχεία της ισπανικής εθνικής αρχής ανταγωνισμού, περίπου 40 εκατομμύρια επιβάτες χρησιμοποίησαν τις εμπορικές υπηρεσίες σιδηροδρόμων υψηλής ταχύτητας το 2024, αριθμός αυξημένος κατά 77% σε σύγκριση με το 2019.

Η αύξηση αντανακλά εν μέρει τη δημογραφική ανάπτυξη της Ισπανίας, αλλά και την εντυπωσιακή άνοδο του τουρισμού, καθώς η χώρα υποδέχεται πλέον σχεδόν 100 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως.