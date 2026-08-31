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Ο πληθυσμός της Ιταλίας θα μειωθεί κατά σχεδόν 4 εκατομμύρια έως το 2050, υπονομεύοντας τη βιωσιμότητα της οικονομίας και του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας της χώρας, καθώς αυξάνεται το ποσοστό των ηλικιωμένων, προειδοποίησε τη Δευτέρα η εθνική στατιστική υπηρεσία ISTAT.

Σε νέες δημογραφικές προβλέψεις που εκτείνονται έως το 2080, η ISTAT ανέφερε ότι ο μόνιμος πληθυσμός της Ιταλίας θα μειωθεί στα 55 εκατομμύρια το 2050, από 58,9 εκατομμύρια στις αρχές του 2025, προτού υποχωρήσει περαιτέρω στα 45,8 εκατομμύρια έως το 2080.

Η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι είχε δηλώσει, όταν ανέλαβε την εξουσία το 2022, ότι η ενίσχυση των γεννήσεων θα αποτελούσε προτεραιότητα της κυβέρνησής της, όμως οι προσπάθειές της έχουν αποφέρει περιορισμένα αποτελέσματα.

Οι γεννήσεις μειώνονται σταθερά από το 2008 και πέρυσι υποχώρησαν σε περίπου 355.000, τον χαμηλότερο αριθμό από την ενοποίηση της Ιταλίας το 1861, ενώ οι θάνατοι έχουν αυξηθεί καθώς ο πληθυσμός γερνά, μεταδίδει το Reuters.

Η ISTAT ανέφερε ότι ο ετήσιος αριθμός γεννήσεων αναμένεται πλέον να παραμείνει σε γενικές γραμμές σταθερός έως το 2030, προτού μειωθεί στις 335.000 έως το 2050.

Οι θάνατοι προβλέπεται να αυξηθούν από περίπου 652.000 πέρυσι και να κορυφωθούν στις 869.000 το 2058, καθώς η πολυπληθής μεταπολεμική γενιά του baby boom στην Ιταλία φτάνει σε μεγάλη ηλικία.

Το ποσοστό των Ιταλών ηλικίας 65 ετών και άνω αναμένεται να εκτιναχθεί στο 34,5% το 2050, από 24,7% το 2025, ενώ το ποσοστό του πληθυσμού σε ηλικία εργασίας, που ορίζεται από τα 15 έως τα 64 έτη, θα μειωθεί στο 55,3% από 63,4%.

Η συρρίκνωση του αριθμού των εργαζομένων και η μεγάλη αύξηση των συνταξιούχων θα δημιουργήσουν «νέες προκλήσεις για το οικονομικό σύστημα και το κράτος πρόνοιας», επισήμανε η ISTAT.

Η δημογραφική συρρίκνωση δεν θα είναι ομοιόμορφη σε ολόκληρη τη χώρα. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, η φτωχότερη νότια Ιταλία θα υποστεί τις μεγαλύτερες απώλειες, με τον πληθυσμό της να μειώνεται από 19,7 εκατομμύρια το 2025 σε 16,7 εκατομμύρια το 2050, ενώ οι κεντρικές και βόρειες περιοχές θα καταγράψουν πιο περιορισμένη μείωση.

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