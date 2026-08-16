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Η ακραία ζέστη δεν αλλάζει πλέον μόνο την καθημερινότητα των Ευρωπαίων, αλλά αφήνει ολοένα βαθύτερο αποτύπωμα στις επιχειρήσεις, προκαλώντας απώλειες δισεκατομμυρίων ευρώ που σε μεγάλο βαθμό δεν καλύπτονται από τις παραδοσιακές ασφαλιστικές συμβάσεις.

Για περισσότερο από έναν αιώνα, τα καφέ στην ιταλική πόλη της Πάδοβας υποδέχονται τους πελάτες τους νωρίς το βράδυ για το καθιερωμένο aperitivo, το ποτό πριν από το δείπνο που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ιταλικής κοινωνικής ζωής.

Καθώς, όμως, η Ευρώπη δοκιμάζεται από το πέμπτο κύμα καύσωνα της χρονιάς, η παραδοσιακή ώρα του aperitivo, μεταξύ 18:00 και 19:00, έχει σχεδόν εξαφανιστεί. Οι καταναλωτές προτιμούν να παραμένουν σε κλιματιζόμενους εσωτερικούς χώρους, προκαλώντας σημαντική πτώση του τζίρου σε επιχειρήσεις εστίασης και φιλοξενίας.

Την ίδια στιγμή, η ακραία ζέστη συχνά βρίσκεται εκτός της παραδοσιακής ασφαλιστικής κάλυψης για διακοπή επιχειρηματικής δραστηριότητας, δημιουργώντας ένα ολοένα μεγαλύτερο κενό προστασίας για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Moody’s, οι καύσωνες του περασμένου καλοκαιριού στην Ευρώπη προκάλεσαν απώλειες οικονομικής παραγωγής 43 δισ. ευρώ, ενώ οι ασφαλιστικές αποζημιώσεις περιορίστηκαν μόλις σε περίπου 500 εκατ. ευρώ.

Έρευνα σε περίπου 600 επιχειρήσεις εστίασης και φιλοξενίας στην πόλη και στην ευρύτερη επαρχία έδειξε ότι πάνω από το 80% κατέγραψε πτώση τζίρου περίπου 20% κατά τη διάρκεια του πρόσφατου καύσωνα.

Το οικονομικό κόστος των καυσώνων

Οι καύσωνες επιβαρύνουν ολοένα περισσότερο την ευρωπαϊκή οικονομία, καθώς μειώνουν την παραγωγικότητα, περιορίζουν την κατανάλωση και αυξάνουν το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων.

Για τις ασφαλιστικές εταιρείες, οι συγκεκριμένες ζημιές είναι δύσκολο να καλυφθούν, επειδή συνήθως δεν προκαλούνται από άμεση καταστροφή περιουσιακών στοιχείων, αλλά από έμμεσες διαταραχές στη λειτουργία μιας επιχείρησης.

«Η ζέστη από μόνη της δεν αποτελεί έναν παραδοσιακά ασφαλισμένο κίνδυνο», εξηγεί η Σβένια Σουρμίνσκι, διευθύνουσα σύμβουλος για το κλίμα και τη βιωσιμότητα στη Marsh.

Όπως επισημαίνει, η ακραία ζέστη σπάνια προκαλεί τις καταστροφικές υλικές ζημιές που συνδέονται με μια πλημμύρα ή μια καταιγίδα. Ωστόσο, η οικονομική και λειτουργική διαταραχή μπορεί να είναι εξίσου σοβαρή.

Έρευνα του 2023 σε 9.000 μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, η οποία πραγματοποιήθηκε για την ευρωπαϊκή εποπτική αρχή ασφαλίσεων, έδειξε ότι το 28% διέθετε κάλυψη διακοπής εργασιών στο πλαίσιο της ασφάλισης περιουσίας. Μόλις το 17% είχε προστασία έναντι διακοπής δραστηριότητας χωρίς να έχει προηγηθεί υλική ζημιά, για περιστατικά όπως οι απεργίες.

Το ασφαλιστικό κενό διευρύνεται όσο αυξάνεται το οικονομικό κόστος της ακραίας ζέστης. Τρένα καθυστερούν, οι γεωργικές αποδόσεις μειώνονται, τα εργοστάσια πληρώνουν περισσότερο για ψύξη, ενώ η παραγωγικότητα των εργαζομένων υποχωρεί όταν οι υψηλές θερμοκρασίες διαρκούν πολλές ημέρες.

Μεταξύ των εταιρειών που κατά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων δεύτερου τριμήνου ανέφεραν επιπτώσεις από τις υψηλές θερμοκρασίες ή προειδοποίησαν για πιθανές μελλοντικές συνέπειες ήταν η σουηδική ITAB Group, η ιταλική τσιμεντοβιομηχανία Buzzi και η γαλλική εταιρεία πληρωμών Worldline.

Ο σύνθετος κίνδυνος της ακραίας ζέστης

Η ζέστη λειτουργεί συχνά ως πολλαπλασιαστής άλλων κινδύνων, καθώς συνδυάζεται με ξηρασία, δασικές πυρκαγιές και λειψυδρία, αντί να προκαλεί ένα και μοναδικό, εύκολα αναγνωρίσιμο ασφαλιστικό γεγονός.

Αυτό καθιστά τους καύσωνες δυσκολότερους τόσο στη μοντελοποίηση όσο και στην ασφάλιση σε σχέση με άλλες φυσικές καταστροφές.

Η πρόκληση είναι ιδιαίτερα μεγάλη στην Ευρώπη, την ταχύτερα θερμαινόμενη ήπειρο του πλανήτη. Στις 11 Αυγούστου, η μέση θερμοκρασία στη Δυτική Ευρώπη βρισκόταν σχεδόν 10 βαθμούς Κελσίου υψηλότερα από τον μέσο όρο της περιόδου 1961-1990.

Στοιχεία της πλατφόρμας περιβαλλοντικών γνωστοποιήσεων CDP δείχνουν ότι το 35% των εταιρειών που παρακολουθεί αναγνωρίζει τους καύσωνες ως παράγοντα κινδύνου, με μεγαλύτερη έκθεση στους κλάδους της μεταποίησης, των υπηρεσιών, των υποδομών και των τροφίμων.

Παρότι οι ασφαλιστικές συμβάσεις μπορούν να καλύψουν ορισμένες φυσικές ζημιές που σχετίζονται, για παράδειγμα, με διακοπές ηλεκτροδότησης, οι επιχειρήσεις επισημαίνουν ότι οι αποζημιώσεις συχνά δεν μπορούν να αντισταθμίσουν τον τζίρο που χάθηκε και την οικονομική δραστηριότητα που δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ.

Η νέα αγορά της παραμετρικής ασφάλισης

Μία πιθανή απάντηση στο διευρυνόμενο κενό προστασίας είναι οι λεγόμενες παραμετρικές ασφαλίσεις. Πρόκειται για προϊόντα που καταβάλλουν αυτόματα αποζημίωση όταν η θερμοκρασία ξεπεράσει ένα προκαθορισμένο όριο.

Σε αντίθεση με τις συμβατικές ασφαλίσεις, οι οποίες απαιτούν εκτίμηση και τεκμηρίωση της πραγματικής ζημιάς, τα παραμετρικά συμβόλαια ενεργοποιούνται όταν εκπληρωθεί ο συμφωνημένος αντικειμενικός δείκτης.

Η ευρωπαϊκή αγορά παραμετρικών ασφαλίσεων αναμένεται να φτάσει τα 7,93 δισ. δολάρια έως το 2031, με μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 9,5% την περίοδο 2025-2032.

Τέτοια προϊόντα χρησιμοποιούνται ήδη στη γεωργία, όπου οι υψηλές θερμοκρασίες μπορούν να περιορίσουν τις αποδόσεις των καλλιεργειών ή την παραγωγικότητα των ζώων. Παράγοντες της ασφαλιστικής αγοράς βλέπουν σημαντικά περιθώρια επέκτασής τους και σε άλλους κλάδους, όπως οι μεταφορές και η προστασία του εργατικού δυναμικού.

Ο Έινταν Κερ, επικεφαλής λύσεων δημόσιου τομέα για τη Βρετανία και την Ιρλανδία στη Swiss Re, εκτιμά ότι η παραμετρική ασφάλιση μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην κάλυψη του συγκεκριμένου κενού.

Ωστόσο, για πολλές επιχειρήσεις η βασική άμυνα απέναντι στους ολοένα συχνότερους καύσωνες θα πρέπει να είναι η προσαρμογή των ίδιων των δραστηριοτήτων τους. Επενδύσεις σε τεχνολογίες ψύξης, επανασχεδιασμός των χώρων εργασίας και δοκιμές αντοχής των εφοδιαστικών αλυσίδων βρίσκονται μεταξύ των μέτρων που μπορούν να περιορίσουν τις μελλοντικές απώλειες.

Το ζητούμενο, όπως επισημαίνει η Σουρμίνσκι, είναι οι επιχειρήσεις να επενδύσουν περισσότερο στην πρόληψη: να αποτρέπουν τις ζημιές αντί να προσπαθούν να τις αντιμετωπίσουν αφού έχουν ήδη συμβεί.

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