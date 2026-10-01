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Οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης δαπάνησαν φέτος 17,9 δισ. ευρώ για να μετριάσουν τις επιπτώσεις των υψηλότερων τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, ανέφερε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σημείωμά της, καλώντας τις χώρες να στοχεύσουν καλύτερα τα μέτρα ανάλογα με τις ανάγκες.

Σε σημείωμα ενόψει της συνεδρίασης των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης στις 8 Οκτωβρίου, η Επιτροπή κάλεσε επίσης τις κυβερνήσεις να επενδύσουν στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και να φορολογούν το ηλεκτρικό ρεύμα λιγότερο από το φυσικό αέριο, δίνοντας έτσι κίνητρα για τον περιορισμό της χρήσης ορυκτών καυσίμων.

Η Επιτροπή ανέφερε ότι η οικονομική ανάπτυξη της ευρωζώνης φέτος θα είναι κάπως ισχυρότερη από το 0,9% που είχε προβλεφθεί τον Μάιο, αλλά το επόμενο έτος είναι πιθανό να είναι ασθενέστερη από την τελευταία πρόβλεψη για ανάπτυξη 1,2%. Ο πληθωρισμός είναι πιθανό να παραμείνει σε γενικές γραμμές σε ευθυγράμμιση με την πρόβλεψη για 3,0% φέτος και να είναι υψηλότερος από το 2,3% που αναμενόταν προηγουμένως για το 2027, ανέφερε.

«Εν τω μεταξύ, το κόστος δανεισμού για τα κράτη-μέλη έχει αυξηθεί σημαντικά, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για δημοσιονομική σύνεση», ανέφερε το σημείωμα της Επιτροπής, όπως μεταδίδει το Reuters.

«Σε αυτό το πλαίσιο, από το ξέσπασμα της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, 25 κράτη-μέλη έχουν θεσπίσει μέτρα δημοσιονομικής πολιτικής για να μετριάσουν τις επιπτώσεις των υψηλών τιμών της ενέργειας στα νοικοκυριά ή τις επιχειρήσεις, με δημοσιονομικό κόστος 17,9 δισ. ευρώ (0,1% του ΑΕΠ της ΕΕ των 27) το 2026», ανέφερε.

«Περισσότερα από τα δύο τρίτα της στήριξης αφορούν μη στοχευμένα μέτρα για τις τιμές και, ως εκ τούτου, δεν συνάδουν με την ανάγκη τα βραχυπρόθεσμα μέτρα να είναι στοχευμένα στους πλέον ευάλωτους, να ελαχιστοποιούν το δημοσιονομικό κόστος και να είναι συμβατά με την ανάγκη απανθρακοποίησης του ενεργειακού συστήματος».

Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων της ευρωζώνης βρίσκονται κοντά σε υψηλά πολλών ετών, ενώ η επιδείνωση του ενεργειακού σοκ εξακολουθεί να ενισχύει τις προσδοκίες για τουλάχιστον τρεις αυξήσεις επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έως τα τέλη του 2027.

Εάν οι κυβερνήσεις θέλουν να βοηθήσουν τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, θα πρέπει να το κάνουν μέσω βραχυπρόθεσμων μέτρων που είναι καλά σχεδιασμένα, στοχευμένα και προσωρινά – ένα βασικό δίδαγμα από την ενεργειακή κρίση του 2022-2023, ανέφερε η Επιτροπή.

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