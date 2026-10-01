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Η ελληνική κυβέρνηση αναμένει ότι η οικονομία θα αναπτυχθεί κατά 2% φέτος και με ελαφρώς υψηλότερο ρυθμό το 2027, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg. Οι προβλέψεις που περιλαμβάνονται στο προσχέδιο του δημοσιονομικού σχεδίου, το οποίο πρόκειται να παρουσιάσει τη Δευτέρα το υπουργείο Οικονομικών, δείχνουν επίσης ότι ο προϋπολογισμός της χώρας θα παραμείνει πλεονασματικός σε αυτόν τον χρονικό ορίζοντα, ανέφεραν οι ίδιες πηγές, ζητώντας να μην κατονομαστούν, καθώς τα στοιχεία δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί.

Οι συγκεκριμένες προοπτικές υπογραμμίζουν ότι η Ελλάδα αναμένεται να συνεχίσει να υπεραποδίδει έναντι άλλων ευρωπαϊκών οικονομιών, τόσο σε όρους ανάπτυξης όσο και ως προς την πρόοδο που έχει σημειώσει στην εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών της.

Με φόντο αυτές τις βελτιώσεις, η Scope Ratings τοποθέτησε πρόσφατα τη χώρα στην υψηλότερη πιστοληπτική αξιολόγηση που έχει λάβει από την έναρξη της κρίσης κρατικού χρέους της Ευρωζώνης.

Παράλληλα, το ελληνικό χρηματιστήριο επέστρεψε νωρίτερα φέτος στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών.

Πρόωρη αποπληρωμή σχεδόν 13 δισ. ευρώ

Η κυβέρνηση περιορίζει σταδιακά το μεγάλο απόθεμα χρέους της χώρας μέσω της πρόωρης αποπληρωμής δανείων που ανάγονται στην περίοδο των προγραμμάτων διάσωσης.

Σχεδιάζει να αποπληρώσει εντός του έτους κεφάλαια διάσωσης συνολικού ύψους σχεδόν 13 δισ. ευρώ, μια κίνηση που, σύμφωνα με το Bloomberg, πιθανότατα θα επιτρέψει στην Ελλάδα να απαλλαγεί από τον χαρακτηρισμό της πιο υπερχρεωμένης χώρας της Ευρωζώνης.

Το δημόσιο χρέος αναμένεται πλέον να διαμορφωθεί κάτω από το 137% του ΑΕΠ το 2026 και να υποχωρήσει κάτω από το 130% το 2027, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Παράλληλα, το πρωτογενές πλεόνασμα, δηλαδή το δημοσιονομικό αποτέλεσμα χωρίς να συνυπολογίζονται οι πληρωμές τόκων, αναμένεται να υπερβεί το 3% του ΑΕΠ και στα δύο έτη.

Η Ελλάδα προσελκύει διεθνή επενδυτικά κεφάλαια

Η δημοσιονομική σταθερότητα που έχει επιτύχει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, σε συνδυασμό με μια σειρά φορολογικών κινήτρων, έχει καταστήσει τη χώρα ελκυστική ακόμη και ως πιθανή βάση για διεθνείς επενδυτές.

Η Millennium Management αποφάσισε να ανοίξει γραφείο στην Αθήνα, ενώ ο ιδρυτής hedge fund Κρις Ρόκος εγκαταλείπει το Ηνωμένο Βασίλειο με προορισμό την Ελλάδα.

Οι εξελίξεις αυτές έρχονται να προστεθούν στην εικόνα μιας ελληνικής οικονομίας που, σύμφωνα με τις κυβερνητικές προβλέψεις, αναμένεται να διατηρήσει ανάπτυξη άνω του ευρωπαϊκού μέσου όρου, υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα και ταχεία αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους.

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