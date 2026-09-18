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Οι αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας δεν οδηγούν αυτόματα σε αυστηρότερη νομισματική πολιτική, επεσήμανε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, προς τους υπουργούς Οικονομικών της Ευρωζώνης.

«Τα επιτόκια δεν κινούνται παράλληλα με την τιμή της ενέργειας», ανέφερε η Λαγκάρντ την Παρασκευή από το Δουβλίνο. «Προφανώς, η τιμή της ενέργειας και η επίδρασή της στις τιμές επηρεάζουν επίσης άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων κυρίως της ανάπτυξης και της κατανάλωσης. Συνυπολογίζουμε όλα αυτά τα στοιχεία και ο μηχανισμός της αυτόματης σύνδεσης δεν είναι αυτός που εφαρμόζεται στην πραγματικότητα».

Η Λαγκάρντ μίλησε μετά την άτυπη συνάντηση των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στην πρωτεύουσα της Ιρλανδίας, η οποία ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2026.

Η πρόσφατη άνοδος στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, η οποία αναμένεται να ωθήσει τον πληθωρισμό κοντά στο 4%, έχει οδηγήσει τις αγορές να προεξοφλούν τουλάχιστον τρεις ακόμη αυξήσεις επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης μέσα στον επόμενο χρόνο. Ορισμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι είναι έτοιμα να προχωρήσουν σε περαιτέρω σύσφιξη της πολιτικής, χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτουν τον ακριβή αριθμό των πιθανών κινήσεων.

Οι προβλέψεις της ΕΚΤ για πληθωρισμό και ανάπτυξη

Οι τελευταίες προβλέψεις της ΕΚΤ, που δημοσιεύθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα, έδειξαν ότι η αύξηση των τιμών καταναλωτή αναμένεται να διαμορφωθεί στο 3% και 2,5% φέτος και την επόμενη χρονιά αντίστοιχα, επίπεδα σημαντικά υψηλότερα από τον στόχο του 2%.

Την ίδια στιγμή, η οικονομία της περιοχής έχει αποδειχθεί πιο ανθεκτική από ό,τι αναμενόταν απέναντι στις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και το ενεργειακό σοκ που τις συνόδευσε.

«Αντιδρούμε με μετρημένο τρόπο στην τρέχουσα κατάσταση και διαθέτουμε σενάρια προκειμένου να αξιολογήσουμε ποιες θα ήταν οι συνέπειες συγκεκριμένων μεταβλητών», δήλωσε η Λαγκάρντ. «Βρισκόμαστε σε καλή θέση ώστε να ανταποκριθούμε σε περισσότερα δεδομένα, περισσότερες πληροφορίες και περισσότερους αριθμούς, προκειμένου να έχουμε μια σωστή αξιολόγηση των αλλαγών».

Η επικεφαλής της ΕΚΤ υπογράμμισε ότι η κεντρική τράπεζα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, χωρίς να προδικάζει τις επόμενες αποφάσεις της, καθώς το οικονομικό περιβάλλον παραμένει ιδιαίτερα μεταβλητό.

Ξεχωριστά, σε ανάρτησή του στο LinkedIn, ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Ολλανδίας Όλαφ Σλέιπεν ανέφερε ότι οι κεντρικές τράπεζες πρέπει να είναι έτοιμες να προσαρμόσουν την πολιτική τους «όταν οι συνθήκες το απαιτούν», επισημαίνοντας ότι οι προοπτικές παραμένουν αβέβαιες και μπορούν να μεταβληθούν γρήγορα.

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