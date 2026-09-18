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Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) αναμένεται να καθυστερήσει την επόμενη κίνηση στα επιτόκια έως τον Δεκέμβριο, καθώς οι νέες πληθωριστικές πιέσεις που προκαλεί η ενεργειακή αναταραχή και η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή αλλάζουν τα δεδομένα για τη νομισματική πολιτική της Ευρωζώνης.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Bloomberg μεταξύ οικονομολόγων, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ εκτιμάται ότι θα παραλείψει τη συνεδρίαση του Οκτωβρίου και θα προχωρήσει σε μία τελευταία αύξηση επιτοκίων στο τέλος του έτους, ανεβάζοντας το επιτόκιο καταθέσεων στο 2,75%.

Η εκτίμηση αυτή σηματοδοτεί αλλαγή στις προσδοκίες της αγοράς, καθώς μέχρι πρόσφατα η αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης του Σεπτεμβρίου θεωρούνταν από πολλούς αναλυτές ως η τελική κίνηση του τρέχοντος κύκλου σύσφιξης.

Η ενέργεια φέρνει νέα δεδομένα στον πληθωρισμό

Οι προσδοκίες για περισσότερες αυξήσεις επιτοκίων ενισχύθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου κινήθηκαν ανοδικά, δημιουργώντας νέους κινδύνους για τον πληθωρισμό.

Παράλληλα, η ΕΚΤ αναθεώρησε πρόσφατα προς τα πάνω τις εκτιμήσεις της για την πορεία των τιμών, εξέλιξη που ενίσχυσε την άποψη ότι η επιστροφή στον στόχο του 2% θα απαιτήσει περισσότερη νομισματική σύσφιξη.

Οι επενδυτές, μάλιστα, προεξοφλούν πλέον τουλάχιστον τρεις ακόμη αυξήσεις επιτοκίων, καθώς η ενεργειακή κρίση απειλεί να αναζωπυρώσει τις πληθωριστικές πιέσεις στην ευρωπαϊκή οικονομία.

«Κάθε συνεδρίαση είναι ανοιχτή»

Στο εσωτερικό της ΕΚΤ επικρατεί αυξημένη επιφυλακτικότητα, με αξιωματούχους να αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων κινήσεων.

Ο Ιρλανδός κεντρικός τραπεζίτης Γκάμπριελ ΜακΛόφ δήλωσε ότι «κάθε συνεδρίαση είναι μια ενεργή συνεδρίαση» σε περιόδους υψηλής αβεβαιότητας, υπογραμμίζοντας ότι η κεντρική τράπεζα θα παρακολουθεί στενά τα νέα δεδομένα.

Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν στην έρευνα εκτιμούν ότι, μετά την πιθανή άνοδο του Δεκεμβρίου, τα επιτόκια θα παραμείνουν στο 2,75% έως τον Δεκέμβριο του 2027, όταν αναμένεται να ξεκινήσει σταδιακή αποκλιμάκωση.

Η νέα αυτή προσέγγιση δείχνει ότι η ΕΚΤ βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα δύσκολο δίλημμα: από τη μία πλευρά η ανάγκη να περιορίσει τις νέες πληθωριστικές πιέσεις και από την άλλη ο κίνδυνος να επιβαρύνει περαιτέρω την ανάπτυξη της Ευρωζώνης.

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