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Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ενδέχεται να χρειαστεί να αυξήσει τα επιτόκια σε επίπεδα που θα περιορίζουν την οικονομική δραστηριότητα, προκειμένου να θέσει υπό έλεγχο τον πληθωρισμό, σύμφωνα με το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ Μάρτινς Κάζακς.

Η ενεργειακή αναστάτωση που προκάλεσε ο πόλεμος στο Ιράν αποδεικνύεται πιο επίμονη από ό,τι αναμενόταν και η ΕΚΤ πρέπει να κάνει ό,τι είναι απαραίτητο ώστε οι υψηλές τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου να μην μεταφερθούν σε ευρύτερες κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών, δήλωσε ο επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας της Λετονίας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η διατήρηση μιας περιοριστικής νομισματικής πολιτικής αποτελεί το πιθανότερο σενάριο, εφόσον η οικονομία συνεχίσει να εξελίσσεται κοντά στις βασικές προβλέψεις της ΕΚΤ.

«Όσο ισχυρότερη είναι η οικονομία, τόσο πιο εύκολα μπορείς να αυξήσεις τα επιτόκια», ανέφερε ο Κάζακς, επικαλούμενος την απρόσμενα ανθεκτική ανάπτυξη της Γερμανίας κατά το δεύτερο τρίμηνο.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο επιτοκίων πάνω από το 2,5%

Μετά από δύο αυξήσεις επιτοκίων από τον Ιούνιο, τα στελέχη της ΕΚΤ εξετάζουν πόσο περαιτέρω πρέπει να κινηθούν ώστε ο πληθωρισμός να επιστρέψει στον στόχο του 2%.

Μια νέα αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης θα διαμορφώσει το επιτόκιο καταθέσεων στο 2,75%, επίπεδο που θεωρείται ότι αρχίζει να περιορίζει την οικονομική δραστηριότητα.

Ο Κάζακς, ωστόσο, τόνισε ότι δεν υπάρχει κάποιο «μαγικό» όριο στο 2,5%.

«Αν χρειαστεί, φυσικά και θα κινηθούμε υψηλότερα από αυτό το επίπεδο», σημείωσε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων από την ΕΚΤ.

Οι αγορές προεξοφλούν νέες αυξήσεις

Με τον πληθωρισμό να βρίσκεται ήδη πάνω από το 3% και να αναμένεται να ξεπεράσει το 4% αργότερα μέσα στο έτος, οι επενδυτές προεξοφλούν τουλάχιστον τρεις ακόμη αυξήσεις επιτοκίων, με την πρώτη πιθανή κίνηση να τοποθετείται ακόμη και τον επόμενο μήνα.

Ο Κάζακς δεν σχολίασε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, αλλά υπογράμμισε ότι «όλες οι συνεδριάσεις είναι ενεργές», συμφωνώντας με αντίστοιχη τοποθέτηση του Ιρλανδού κεντρικού τραπεζίτη Γκάμπριελ ΜακΛόφ.

«Η αβεβαιότητα είναι πολύ υψηλή», δήλωσε, προσθέτοντας ότι οι πρόσφατες αποφάσεις της ΕΚΤ ήταν σχετικά ξεκάθαρες ως προς το αν θα υπάρξει κίνηση ή διατήρηση της υφιστάμενης πολιτικής.

Κατά τον ίδιο, η στάση αυτή έχει επιτρέψει στην κεντρική τράπεζα να βρίσκεται σε καλύτερη θέση ώστε να λάβει οποιαδήποτε απόφαση απαιτηθεί στο μέλλον.

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