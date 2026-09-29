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Υπέρ εξειδικευμένων μέτρων με συγκεκριμένη χρονική διάρκεια τάσσεται η κ. Κριστίν Λαγκάρντ, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Αυτό απάντησε σε ερώτηση του Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Γ. Αυτιά «για την εξαίρεση των κρατικών δαπανών από τους προϋπολογισμούς των κρατών μελών της ΕΕ, ώστε να αντιμετωπίσουν το αυξημένο ενεργειακό κόστος».

Η Πρόεδρος της ΕΚΤ αναγνώρισε την έντονη αύξηση των τιμών της ενέργειας και υποστήριξε ότι η εφαρμογή στοχευμένων, εξειδικευμένων και χρονικά καθορισμένων μέτρων αποτελεί προσέγγιση την οποία επικροτεί η ΕΚΤ.

Ο Έλληνας Ευρωβουλευτής, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, αναφέρθηκε στις αυξημένες τιμές του πετρελαίου και της ηλεκτρικής ενέργειας και ανέδειξε τις σοβαρές επιπτώσεις που αυτές έχουν στα νοικοκυριά, στις επιχειρήσεις και στους κρατικούς προϋπολογισμούς.

Ακολουθεί ο διάλογος του Ευρωβουλευτή με την Πρόεδρο της ΕΚΤ:

Ερώτηση Γ. Αυτιά προς Λαγκάρντ:

Αυτή τη στιγμή το βαρέλι ξεπέρασε τα 108 δολάρια. Και αυτή τη στιγμή η μεγαβατόρα στη χονδρική είναι διπλάσια του Ιουλίου. Και αυτή την ώρα οι αποθήκες καυσίμων στην Ευρώπη είναι μόλις στο 70%, ενώ έπρεπε να είναι γεμάτες. Ρωτάω, και θέλω να μου απαντήσετε με το χέρι στην καρδιά. Αν υπήρχε εξαίρεση δαπανών για την ενέργεια, δηλαδή ό,τι πληρώσουν τα κράτη να αφαιρεθεί από το έλλειμμα, θα το βλέπατε ως θετικό μέτρο;

Απάντηση Λαγκάρντ:

Έχετε δίκιο όταν αναφέρεστε στη διαφορά αύξησης τιμών φυσικού αερίου και πετρελαίου. Γιατί, όντως, η διαφορά είναι μεγάλη, όσον αφορά την αύξηση πριν τον πόλεμο και μετά.

Και η αύξηση στο φυσικό αέριο είναι πολύ υψηλότερη από ότι στο πετρέλαιο. Η προσέγγιση που πήρε η Κομισιόν και πολλές χώρες και την οποία εμείς επικροτούμε, είναι να υπάρχει μία συγκεκριμένη ή εξειδικευμένη και για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια λήψη μέτρων. Και θεωρούμε ότι αυτή είναι μiα καλύτερη προσέγγιση.

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