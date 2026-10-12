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Κοντά σε μια συμφωνία-ορόσημο για το μέλλον της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας βρίσκονται η Γαλλία και η Γερμανία, σύμφωνα με τους Financial Times, με στόχο να μετατεθεί χρονικά η σταδιακή κατάργηση των κινητήρων εσωτερικής καύσης και να ενισχυθεί η παραγωγή αυτοκινήτων στην Ευρώπη.

Οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιδιώκουν με τον τρόπο αυτό να θωρακίσουν έναν από τους σημαντικότερους βιομηχανικούς κλάδους τους απέναντι στον ολοένα εντονότερο ανταγωνισμό από την Κίνα.

Συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, αποκάλυψε ότι μια συμφωνία για την ευρωπαϊκή πολιτική στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας είναι «προ των πυλών», υπογραμμίζοντας ότι οι διαπραγματεύσεις με το Βερολίνο βρίσκονται στο τελικό στάδιο.

«Οριστικοποιούμε μια συμφωνία με τους Γερμανούς εταίρους μας, ώστε η Ευρώπη να μπορέσει να προχωρήσει, να προστατεύσει καλύτερα τη βιομηχανία της και, διατηρώντας παράλληλα τους στόχους της για την απανθρακοποίηση, να αυξήσει την ανταγωνιστικότητά της και να ενισχύσει την κυριαρχία της», δήλωσε ο Μακρόν κατά την επίσκεψη του στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού που «άνοιξε» σήμερα τις πύλες του.

Όπως διευκρίνισε, δεν προτίθεται να αποκαλύψει τους όρους της συμφωνίας πριν από την οριστικοποίησή της, εκτιμώντας ωστόσο ότι οι ανακοινώσεις μπορεί να γίνουν μέσα στις επόμενες ώρες ή ημέρες.

«Αυτή η συμφωνία, μαζί με τα μέτρα μας για την προστασία από τον αθέμιτο ανταγωνισμό, είναι αυτό που δικαιολογημένα αναμένουν όλοι οι κατασκευαστές μας», τόνισε ο Γάλλος Πρόεδρος.

Το Παρίσι και το Βερολίνο βρίσκονται σε διαβουλεύσεις από το καλοκαίρι, αναζητώντας έναν συμβιβασμό γύρω από δύο κρίσιμα ζητήματα: το χρονοδιάγραμμα κατάργησης των κινητήρων εσωτερικής καύσης και την καθιέρωση νέων κανόνων «Made in Europe», οι οποίοι θα συνδέουν τις δημόσιες συμβάσεις και τις επιδοτήσεις με την παραγωγή αυτοκινήτων, εξαρτημάτων και μπαταριών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στις Βρυξέλλες βρίσκονται ήδη υπό διαπραγμάτευση αρκετές νομοθετικές πρωτοβουλίες, οι οποίες αποσκοπούν αφενός στην προστασία των ευρωπαϊκών αυτοκινητοβιομηχανιών από τον σκληρό κινεζικό ανταγωνισμό και αφετέρου στην παροχή μεγαλύτερης ευελιξίας στους κατασκευαστές, ώστε να συνεχίσουν να διαθέτουν στην αγορά οχήματα με κινητήρες εσωτερικής καύσης για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Η αναμενόμενη συμφωνία, η οποία θα πρέπει να εγκριθεί και από τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε περαιτέρω χαλάρωση των ευρωπαϊκών κλιματικών στόχων.

Παράλληλα, ενδέχεται να προκαλέσει αντιδράσεις από σημαντικούς εμπορικούς εταίρους, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιαπωνία, που κινδυνεύουν να αποκλειστούν από το καθεστώς «Made in Europe».

Σημειωτέον πως το Βερολίνο επιδιώκει εδώ και καιρό τη χαλάρωση των στόχων εκπομπών ρύπων για το 2030, αλλά και το 2035. Ο Μακρόν, από την πλευρά του, ανέφερε ότι η συμφωνία θα επιτρέψει στην Ευρώπη να υιοθετήσει μια «ρεαλιστική προσέγγιση» ως προς τους στόχους απανθρακοποίησης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ των FT, η νέα ρύθμιση θα μπορούσε να επιτρέψει στα οχήματα με κινητήρες εσωτερικής καύσης να αντιπροσωπεύουν το 10% των πωλήσεων νέων αυτοκινήτων, χωρίς να απαιτείται η χρήση καυσίμων ή υλικών χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος.

Από την πλευρά της, η Γαλλία αναμένεται να εξασφαλίσει τη γερμανική υποστήριξη για ένα σύστημα στο οποίο οι δημόσιες επιδοτήσεις και συμβάσεις για τεχνολογίες όπως τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και οι μπαταρίες θα κατευθύνονται κατά κύριο λόγο σε κατασκευαστές με παραγωγική βάση εντός της ΕΕ.

Μια τέτοια εξέλιξη, πάντως, θα μπορούσε να αποκλείσει από τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις αυτοκίνητα που κατασκευάζονται σε τρίτες χώρες, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο ή η Τουρκία, αν και μία από τις πηγές επισήμανε στους FT ότι το συγκεκριμένο σκέλος της συμφωνίας δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί πλήρως.

Σε κάθε περίπτωση, παράγοντες του κλάδου προειδοποιούν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κινηθεί γρήγορα για να αντιμετωπίσει την αυξανόμενη απειλή των κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών, οι οποίες διευρύνουν συνεχώς την παρουσία τους στις διεθνείς αγορές. Μάλιστα, η επικείμενη γαλλογερμανική συμφωνία έρχεται μάλιστα σε μια περίοδο κατά την οποία η ΕΕ προετοιμάζεται να επιβάλει ποσοστώσεις στις εισαγωγές υβριδικών αυτοκινήτων από την Κίνα, πριν τεθούν σε ισχύ υψηλοί δασμοί.

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